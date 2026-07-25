Ofertă uriașă pentru starul Argentinei Se pregătește transferul verii. 100.000.000 de euro + unul dintre cei mai buni atacanți din Europa! +11 foto
Julian Alvarez (numărul 9) foto: IMAGO
Campionate

Ofertă uriașă pentru starul Argentinei Se pregătește transferul verii. 100.000.000 de euro + unul dintre cei mai buni atacanți din Europa!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.07.2026, ora 11:07
alt-text Actualizat: 25.07.2026, ora 11:09
  • O echipă din Premier League pregătește o ofertă spectaculoasă pentru Julian Alvarez (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid și una dintre vedetele naționalei Argentinei.
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Până acum, Arsenal i-a transferat definitiv pe Piero Hincapie, pentru 40 de milioane de euro, și pe extrema stângă greacă Christos Tzolis, de la Club Brugge, pentru încă 40 de milioane. Acum, Mikel Arteta își dorește și un atacant.

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Arsenal, ofertă spectaculoasă pentru Julian Alvarez

Londonezii ar fi dispuși să ofere aproximativ 100 de milioane de euro.

Mikel Arteta îl consideră pe argentinian una dintre principalele ținte pentru întărirea atacului.

Antrenorul lui Arsenal ar fi dispus să renunțe la Gyokeres, golgheterul echipei în sezonul trecut, cu 21 de goluri, pentru a-l aduce pe campionul mondial pe „Emirates”, conform marca.com.

În condițiile în care atacantul suedez are o cotă de piață de 65 de milioane de euro, oferta totală a „tunarilor”, bani plus jucător, ar ajunge la aproximativ 165 de milioane de euro.

120 de milioane de euro
este cota atacantului argentinian, conform transfermarkt.com. Atletico Madrid l-a transferat în 2024 de la Manchester City, pentru 75 de milioane de euro

Parcursul lui Julian Alvarez la Campionatul Mondial din 2026:

  • Algeria - Argentina 0-3 (grupe): a jucat 35 de minute
  • Austria - Argentina 0-2 (grupe): a jucat 26 de minute
  • Iordania - Argentina 1-3 (grupe): a jucat 82 de minute
  • Capul Verde - Argentina 2-3 (șaisprezecimi): a jucat 57 de minute
  • Egipt - Argentina 2-3 (optimi): a jucat 90 de minute
  • Elveția - Argentina 1-3 (sferturi): a jucat 120 de minute și a marcat un gol
  • Anglia - Argentina 1-2 (semifinale): a jucat 90 de minute
  • Spania - Argentina 1-0 (finală): a jucat 102 minute
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Poziția oficială a clubului madrilen a fost clară până în momentul de față: „Julian nu este de vânzare”. Atletico ar fi refuzat să negocieze cu Barcelona, pentru a nu-și întări un rival direct din La Liga.

Situația ar putea fi diferită în cazul unei oferte venite din Anglia.

Arsenal ar fi destinația pe care Atletico ar putea să o accepte dacă atacantul insistă să plece, mai ales că Gyokeres ar ajunge la Madrid în locul său.

Cifrele lui Julian Alvarez:

  • Atletico Madrid: 106 meciuri, 49 de goluri, 17 pase decisive
  • Manchester City: 103 meciuri, 36 de goluri, 19 pase decisive
  • River Plate: 122 de meciuri, 54 de goluri, 31 de pase decisive

Alvarez a alimentat discuțiile despre viitorul său după ce a declarat, după un meci disputat de Argentina la CM 2026, că vrea să-și îndeplinească „visul”. Atacantul nu a explicat ulterior la ce s-a referit.

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