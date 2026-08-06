„Rezultatul nu e rău” VIDEO. Filipe Coelho, după egalul Craiovei din Finlanda: „Gazonul nu poate fi o scuză” +12 foto
Europa League

„Rezultatul nu e rău” VIDEO. Filipe Coelho, după egalul Craiovei din Finlanda: „Gazonul nu poate fi o scuză”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 20:54
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 21:05
  • KuPS - Craiova 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a vorbit despre rezultatul obținut în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League.
  • Returul va avea loc joia viitoare, de la 20:00, pe „Ion Oblemenco”, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
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Antrenorul „leilor” e mulțumit de remiza obținută de echipa sa în Finlanda, ținând cont că jucătorii săi au fost nevoiți să joace pe un teren artificial.

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Filipe Coelho, după egalul Craiovei din Finlanda: „Gazonul nu poate fi o scuză”

„Dacă ne gândim doar la rezultat, nu e unul rău, luând în calcul că am evoluat în deplasare și că am jucat pe un teren sintetic. În prima repriză, cred că am jucat foarte bine, am avut multe ocazii de 2-0. Apoi, în partea secundă, n-am început la fel de bine, iar adversarul a avut o reacție bună și am primit un gol dintr-o fază fixă unde știam că sunt puternici.

Le-am permis să aibă multe cornere și au început să capete încredere că pot marca. Am pierdut controlul în primele 20 de minute din partea secundă, apoi ne-am revenit, am avut ocazii. Dacă ne uităm la rezultat, nu e unul rău.

KuPS Kuopio - U Craiova Foto FB Universitatea Craiova .jpeg
KuPS Kuopio - U Craiova Foto FB Universitatea Craiova .jpeg

Galerie foto (12 imagini)

KuPS Kuopio - U Craiova Foto FB Universitatea Craiova .jpeg KuPS Kuopio - U Craiova Foto FB Universitatea Craiova .jpeg KuPS Kuopio - U Craiova Foto FB Universitatea Craiova .jpeg KuPS Kuopio - U Craiova Foto FB Universitatea Craiova .jpeg KuPS Kuopio - U Craiova Foto FB Universitatea Craiova .jpeg
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În prima repriză am fost mulțumit de cum am controlat jocul și că am avut ocazii, însă n-am fost foarte eficienți. Trebuie să fim la un nivel mai bun pentru a ne califica.

Urmează să analizăm jocul, ce am făcut bine, ce trebuie să corectăm. Vom încerca să pregătim cât mai bine returul. Cu ajutorul suporterilor vom reuși să mergem mai departe. Le mulțumim suporterilor pentru susținere. Au venit aici, atât de departe, au parte de toată dragostea noastră și le mulțumim pentru efort.

Înainte de retur, avem un meci greu cu FC Argeș. Trebuie să ne gândim la recuperare, pentru că avem doar 2 zile să pregătim meciul. Abia apoi vom pregăti și returul cu KuPS”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.

Întrebat despre terenul sintetic pe care s-a jucat meciul, tehnicianul portughez a spus:

„Pentru noi este puțin diferit, e prima oară când jucăm pe un astfel de teren. Nu poate fi o scuză, pentru că ambele echipe au jucat pe același teren, trebuie să ne adaptăm.

Este mai bine când putem juca pe un teren natural. E puțin mai greu când nu ești adaptat la un astfel de teren, dar asta este situația și trebuie să acceptăm acest lucru”.

Învingătoarea va evolua în play-off cu învinsa dintre Ararat-Armenia și Celje (2-1 în tur), în timp ce învinsa va retrograda în play-off-ul Conference League, unde va da peste câștigătoarea „dublei” dintre Shamrock Rovers și Egnatia (3-1 în tur).

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