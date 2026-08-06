KuPS - U Craiova 1-1 Campioana României, doar remiză în Finlanda. Calificarea în play-off-ul Europa League se decide în Bănie

KuPS Kuopio și U Craiova au remizat scor 1-1, în prima manșă a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League.

Returul este programat pe 13 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

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Începutul partidei a aparținut gazdelor care au reușit să marcheze încă din minutul 5, dar reușita lui Armah a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

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KuPS Kuopio - U Craiova 1-1 . Campioana României, doar remiză în Finlanda

Campioana României a început să pună și ea probleme la poarta lui Riihimaki. În minutul 27, finlandezii au fost aproape de autogol, însă Adams a respins in extremis din apropierea liniei porții.

Craiova a reușit în cele din urmă să deschidă scorul înaintea pauzei. Baiaram a reluat din apropierea careului de 6 metri, după o centare a lui Rus de pe partea dreaptă.

După pauză, KuPS a restabilit egalitatea prin Moreno, care l-a învins pe Popescu, în urma unui corner. Finalul a fost marcat de momente de panica ce l-au avut în prim plan pe Kabuye.

Intrat în minutul 60, atacantul din Uganda a acuzat stări de rău, iar arbitrul partidei a oprit jocul și a chemat imediat ambulanța. Kabuye a fost transportat de urgență la spital.

Învingătoarea va evolua în play-off cu învinsa dintre Ararat-Armenia și Celje (2-1 în tur), în timp ce învinsa va retrograda în play-off-ul Conference League, unde va da peste câștigătoarea „dublei” dintre Shamrock Rovers și Egnatia (3-1 în tur).

KuPS Kuopio - U Craiova 1-1

Au marcat: Moreno ('73)/ Baiaram ('39)

Min.90+10 - Final de meci în Finlanda! Remiză între KuPs și Craiova, 1-1.

Partida este prelungită cu minimum 4 minute

Jocul se reia. Kabuye a fost urcat în ambulanță și transportat de urgență la spital

Min.90 - Probleme pentru Kabuye. Fotbalistul celor de la KuPS nu se mai poate ține pe picioare, iar arbitrul face semn ambulanței să pătrundă pe teren. Jocul este oprit.

Min. 88 - Cartonaș galben pentru Heiskanen

Min.73 - GOL KuPS, 1-1! Moreno înscrie cu o lovitură de cap, după centrarea lui Jyry dintr-un corner executat de pe partea stângă.

Min.68- Rus vede cartonașul galben pentru o intervenție asupra lui Touray.

Min.58 - Triplă schimbare la Craiova: ies Baraiam, Nsimba și Cicâldău, intră Matei, Assad Al Hamlawi și Teles. Dublă modificare și la Kups: ies Armah și Gasc și intră Kabuye și Savolainen.

Min.50 - Popescu iese eronat la o centrare dintr-un corner de pe partea dreaptă, Magassa reia cu capul, însă mingea lovește bara.

Min.46 - Start în repriza secundă.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.39 - GOOL U Craiova, 0-1! Bairam deschide scorul cu o reluare din apropierea careului de 6 metri, după o centrare a lui Rus, de pe partea dreaptă.

Min.36 - Antwi vede primul cartonaș galben al meciului, după un fault asupra lui Mora.

Min.27 - Baiaram pătrunde în careu, șutează, mingea este respinsă de Riihimaki în pieptul lui Adams, iar fundașul lui KuPS scoate in extremis mingea din fața liniei porții.

Min.18 - Etim primește o minge la marginea careului, se întoarce și șutează, însă balonul trece pe lângă poartă.

Min.14 - Baiaram alunecă și cade în careu. „Decarul” campioanei României are nevoie de îngrijiri medicale.

Min.12 - Finlandezi nu profită de faza fixă. Șutul lui Jyry a fost blocat de zidul oltenilor.

Min.11 - KuPS beneficiază de o lovitură liberă periculoasă, după un fault făcut de Stefanovic în apropierea careului de 16 metri.

Min.5 - Bob Armah reușește să-l învingă pe Popescu, dar reușita este anulată pentru o poziție de ofsaid.

Min.1 - Start de meci în Finlanda.

Echipele de start:

KuPS: Riihimäki - Puukko, Magassa, Adams, Antwi - Gasc, Touray - Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah - Moreno

Riihimäki - Puukko, Magassa, Adams, Antwi - Gasc, Touray - Luyeye-Lutumba, Jyry, Armah - Moreno Rezerve : Silen, Heiskanen, Savolainen, Kujasalo, Heinonen, Kabuye, Parzyszek, Lötjönen, Hämäläinen

: Silen, Heiskanen, Savolainen, Kujasalo, Heinonen, Kabuye, Parzyszek, Lötjönen, Hämäläinen Antrenor: Miika Nuutinen

Miika Nuutinen U Craiova: Popescu - Rus, Stevanovic, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram

Popescu - Rus, Stevanovic, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram Rezerve: Maxim, Sava, Romanchuk, Crețu, Băluţă, Al Hamlawi, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei

Maxim, Sava, Romanchuk, Crețu, Băluţă, Al Hamlawi, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Matei Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho Stadion : Kuopion Keskuskentta (Finlanda)

: Kuopion Keskuskentta (Finlanda) Arbitru: Ondřej Berka (Cehia) / Asistenți: Matěj Vlček și Kamil Hajek (Cehia) / VAR: André Narciso (Portugalia), AVAR: Karel Rouček (Cehia)

Ofițerul de presă al clubului finlandez KuPS a declarat, pentru GOLAZO.ro, că la meci sunt așteptați aproximativ 20 de fani români: în jur de 10 care vin din România și alți 10 români care locuiesc în Finlanda.

Filipe Coelho, antrenor Craiova: „KuPS este un adversar foarte puternic”

„Ne aşteaptă un meci dificil. KuPS este campioana ultimilor doi ani în Finlanda şi vine aici din Champions League, la fel ca şi noi. KuPS este un adversar foarte puternic, în special în meciurile de acasă, însă noi ştim foarte bine ce avem de făcut.

Sper să obţinem un rezultat pozitiv. Pentru noi este o provocare să jucăm pe acest teren artificial. Este diferit faţă de ceea ce suntem noi obişnuiţi.

Însă nu trebuie să căutăm scuze, ci să ne concentrăm şi mai mult pe ceea ce avem de făcut. Există terenuri artificiale în România, însă nu se joacă pe acestea în campionat.

Până la urmă terenul pe care se va juca va fi acelaşi pentru ambele echipe. Iar peste o săptămână totul se va schimba.

Adversarului îi place să aibă posesia şi are o bună construcţie a jocului. KuPS are jucători care pot dezechilibra jocul adversarului şi, de asemenea, este foarte bună la fazele fixe.

Sigur că are în componenţă şi jucători valoroşi, însă punctul forte este echipa. Cred că este o echipă care ştie să gestioneze momentele importante ale jocului.

De aceea pentru noi e important să nu îi lăsăm să îşi pună în valoare punctele forte. Şi în acelaşi timp să profităm de minusurile lor”, a declarat Filipe Coelho la conferința premergătoare partidei.

Cu cine ar putea juca U Craiova în play-off -ul Europa League

KuPS Kuopio a fost eliminată de Sabah Baku, campioana Azerbaidjanului, în „dubla” manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după 0-1 în tur și 0-2 în retur.

Dacă trece de KuPS, Universitatea Craiova va întâlni în play-off-ul Europa League pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje din turul 3 preliminar din Liga Campionilor.

În prima manșă, Ararat-Armenia s-a impus cu 2-1.

Dacă va fi eliminată din Europa League, Craiova va evolua în play-off-ul Conference League cu învinsa din duelul Shamrock Rovers (Irlanda) - KF Egnatia (Albania).

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