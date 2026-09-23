Va fi judecat pentru viol!  Instanța Supremă din Franța a respins recursul lui Hakimi » Ce urmează pentru marocan
Achraf Hakimi
Diverse

Va fi judecat pentru viol! Instanța Supremă din Franța a respins recursul lui Hakimi » Ce urmează pentru marocan

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 19:09
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 19:09
  • Achraf Hakimi (27 de ani), fundașul dreapta al lui PSG, va fi trimis în judecată, după ce a fost acuzat de viol în urmă cu trei ani.
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Pe 3 martie 2023, a fost acuzat de viol la Paris de o tânără în vârstă de 24 de ani și plasat sub supraveghere judiciară. Victima susținea că a fost agresată sexual acasă la Hakimi, pe care îl cunoscuse pe Instagram.

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Achraf Hakimi va fi judecat pentru viol!

Fotbalistul a negat de mai multe ori acuzațiile, dar nu a scăpat de anchetă, în ciuda încercărilor avocatei Fanny Colin. Curtea de Apel de la Versailles i-a respins în iunie apelul.

Miercuri, Instanța Supremă a Franței a confirmat trimiterea în judecată a lui Achraf Hakimi, anunță marca.com.

Cea mai înaltă instanță judiciară din Franța a respins recursul formulat de avocații fundașului împotriva deciziei pronunțate pe 19 iunie de Curtea de Apel.

Instanța s-a uitat în ochii mei și mi-a zis: «Dacă nu ai fi fost faimos, nu ar fi existat niciodată un proces». Am ales să rămân tăcut ani de zile. Achraf Hakimi, în luna iunie pe X

În acest sens, internaționalul marocan va ajunge în fața instanței din departamentul Hauts-de-Seine. Data procesului nu a fost încă stabilită.

„După trei ani și jumătate de luptă în instanță, după ce a fost calomniată și atacată de apărarea lui Achraf Hakimi, clienta mea este convinsă că se va face dreptate și va lupta până la capăt”, a declarat avocata reclamantei, Rachel-Flore Pardo, pentru EFE.

Avocata a continuat și a precizat că tânăra care l-a acuzat pe Hakimi speră că „acest proces va ajuta alte femei și va slăbi și mai mult zidul negării și al impunității în cazul violenței sexuale, inclusiv în lumea fotbalului profesionist”.

Mbappe ar putea fi chemat ca martor

Kylian Mbappe, atacantul de la Real Madrid și fostul coechipier al lui Hakimi de la PSG, ar putea fi chemat ca martor în acest proces.

Starul „galacticilor” a depus mărturie la poliție în sprijinul marocanului:

„Achraf tratează femeile cu respect. Chiar și când e beat, nu l-am văzut niciodată purtându-se greșit”, l-a prezentat francezul.

Potrivit jurnaliștilor parizieni, el a precizat în fața anchetatorilor ce i-a spus marocanul: „Au fost mângâieri reciproce la nivelul părților intime”.

Procurorul din Nanterre a notat discrepanța dintre declarațiile celor doi: „Deși Hakimi își limitează comportamentul la trei săruturi, aceasta nu este și versiunea prietenului său Mbappe, care a vorbit despre atingeri ce ar putea corespunde cu cea descrisă de victimă înainte de penetrarea digitală”.

Observație care l-a făcut pe Mbappe să revină cu o declarație scrisă: „Mângâieri intime nu înseamnă mângâieri pe organele genitale”.

80 de milioane de euro
este cota de piață a lui Achraf Hakimi, conform Transfermarkt

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