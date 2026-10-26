Mbappe, mesaj tăios  Nu s-a mai abținut după ce a fost eroul lui Real Madrid în El Clasico: „Oricine spune asta, este mincinos” +17 foto
Kylian Mbappe/ Foto: IMAGO
Campionate

Mbappe, mesaj tăios Nu s-a mai abținut după ce a fost eroul lui Real Madrid în El Clasico: „Oricine spune asta, este mincinos”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 10:48
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 10:48
  • BARCELONA - REAL MADRID 1-2. Kylian Mbappe (27 de ani) a oferit o primă reacție după ce a fost eroul „galacticilor” în El Clasico.
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Superstarul francez a punctat în minutele 41 și 88 și a ajuns la 100 de goluri în tricoul madrilenilor în 116 partide.

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BARCELONA - REAL MADRID 1-2. Kylian Mbappe: „Am jucat cu mentalitatea potrivită”

Mbappe a pus accent pe forța grupului, după succesul din El Clasico.

„Adevărul este că protagonistul meciului de astăzi este echipa, grupul, pentru că știam că trebuie să jucăm un meci de bărbați, un meci de echipă, și ne-am pregătit bine în ultimele meciuri, deoarece am câștigat, am jucat bine, cu o mentalitate pozitivă și am dat tot ce am avut.

Am avut momente dificile în meci, momente în care am dominat, iar faptul că, în final, am câștigat și suntem încă în campionat este ceva foarte important pentru noi.

Dar trebuie să mergem mai departe, știm că, în cele din urmă, este un meci important, dar valorează doar trei puncte, iar pentru a câștiga campionatul trebuie să acumulăm multe puncte”, a declarat Mbappe, citat de marca.com.

Cinci victorii la rând nu înseamnă nimic la Real Madrid, vrem să câștigăm fiecare meci. Această victorie de pe Camp Nou transmite un mesaj bun, dar nu putem crede că sezonul s-a terminat. Săptămâna viitoare, la Santander, trebuie să aducem aceeași intensitate. Kylian Mbappe, atacant Real Madrid

Kylian Mbappe: „Cine spune că nu există calitate este un mincinos”

Francezul a fost chestionat și cu privire la lipsa trofeelor de când a ajuns la Real Madrid. Mbappe a oferit un răspuns categoric:

„Dacă vrem să ne propunem obiective importante în acest an, trebuie să o facem împreună, ca echipă, pentru că, până la urmă, calitatea este aici.

Când vezi jucătorii care sunt aici, cel care spune că nu există calitate este un mincinos.

Dar trebuie să facem totul ca o echipă și ca un grup, pentru că doar așa vom reuși să obținem ceea ce ne dorim”, a concluzionat jucătorul lui Real Madrid.

Barcelona - Real Madrid FOTO Imago
Barcelona - Real Madrid FOTO Imago

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După victoria din El Clasico, Real Madrid a ajuns la 24 de puncte, dar a rămas pe locul 3 în La Liga, la trei puncte de liderul Barcelona. Catalanii au suferit prima înfrângere a sezonului, după nouă victorii consecutive.

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