Veste proastă și din Franța Investigațiile medicale suplimentare făcute de Mbappe au confirmat temerile celor de la Real Madrid » Diagnosticul primit

Kylian Mbappe (27 de ani), starul de la Real Madrid, a efectuat investigații suplimentare în Franța, însă acestea au confirmat diagnosticul inițial. Detalii, în rândurile de mai jos.

Aceasta este a treia absență a lui Mbappe în actualul, sezon din cauza problemelor la genunchi.

Diagnosticul primit de Kylian Mbappe în Franța

„În urma investigațiilor efectuate asupra jucătorului nostru Kylian Mbappe de către medici specialiști francezi, sub supravegherea Serviciilor Medicale ale lui Real Madrid, se confirmă diagnosticul de entorsă la genunchiul stâng. Evoluția va fi monitorizată”, a notat clubul, într-un comunicat.

Antrenorul Alvaro Arbeloa a explicat că nu se poate stabili o dată exactă pentru revenirea lui Mbappe, conform as.com.

Știm exact ce probleme are Mbappe și cum evoluează. E o chestiune de a vedea cum se simte, cum se recuperează. Deocamdată, e mai bine să nu dăm termene. Vrem să revină la 100%, iar când va fi gata, va reveni pe teren. Alvaro Arbeloa

Din cauza problemelor medicale, Mbappe a jucat doar 14 minute în primele patru partide ale lui 2026, în cadrul finalei Supercupei împotriva Barcelonei, încheiată 2-3.

Ulterior și-a revenit parțial, însă fotbalistul a fost surprins în timp ce se ținea de genunchiul stâng în timpul încălzirii pentru meciul cu Valencia de pe Mestalla, desfășurat pe 8 februarie.

Până în prezent, în acest sezon, Mbappe a jucat 33 de meciuri și a marcat 38 de goluri.

Revenirea atacantului nu are încă o dată stabilită. Real Madrid va juca următoarele partide:

6 martie : Celta - Real Madrid (La Liga)

: Celta - Real Madrid (La Liga) 11 martie : Real Madrid - Manchester City (Liga Campionilor)

: Real Madrid - Manchester City (Liga Campionilor) 14 martie : Real Madrid - Elche (La Liga)

: Real Madrid - Elche (La Liga) 17 martie : Manchester City – Real Madrid (Liga Campionilor)

: Manchester City – Real Madrid (Liga Campionilor) 22 martie: Real Madrid – Atlético Madrid (La Liga)

Între 26 și 29 martie, Franța va juca două meciuri amicale în SUA, împotriva Braziliei și Columbiei.

Real Madrid a avut șase titulari indisponibili la meciul cu Getafe

Pe lângă Mbappe, Real Madrid nu i-a putut folosi pe: Bellingham, Asensio, Militao, Ceballos și Camavinga, acesta din urmă fiind indisponibil din cauza unei probleme stomatologice.

Echipa lui Alvaro Arbeloa pierdut surprinzător cu scor 0-1, după reușita lui Martin Satriano din minutul 39.

Real Madrid ocupă în prezent poziția secundă în clasamentul La Liga, cu 60 de puncte.

Liderul rămâne Barcelona, cu 64 de puncte, în timp ce Getafe se situează pe locul 11, cu 32 de puncte după 26 de etape.

