Sancțiune istorică Cea mai mare amendă din istoria NBA! 30 de milioane de dolari pentru o încălcare fără precedent a regulilor 

Echipa de baschet LA Clippers a fost amendată cu 30 de milioane de dolari de NBA pentru încălcarea regulilor privind plafonul salarial.

Este cea mai mare amendă din istoria ligii nord-americane.

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Amenda a fost aplicată după ce o anchetă NBA a arătat că starul american Kawhi Leonard (35 de ani), de două ori campion NBA, a exercitat presiuni asupra clubului din Los Angeles pentru „obținerea cu succes a unor oportunități de venituri în afara terenului”.

LA Clippers, amendată cu 30 de milioane de dolari

Liga a demarat o anchetă în septembrie 2025, în urma unor informații apărute în presă potrivit cărora Leonard ar fi fost plătit de o firmă aflată acum în faliment, care avea legături strânse cu proprietarul clubului, Steve Ballmer.

Motivul: eludarea regulilor ligii care limitează suma totală pe care o echipă o poate cheltui pentru salariile jucătorilor săi.

Totodată, Clippers va trebui să renunțe la cinci drepturi de selecție din prima rundă de draft (eng. - draft picks) între 2029 și 2033, iar proprietarul Steve Ballmer a fost suspendat pentru o perioadă de 12 luni. Și Leonard a primit o amendă în valoare de 700.000 de dolari.

De asemenea, președinta departamentului de operațiuni comerciale din cadrul clubului, Gillian Zucker, a fost suspendată pe o perioadă de un an fără plată pentru că a furnizat „declarații înșelătoare anchetatorilor”.

„Sistemul de negociere colectivă pentru stabilirea remunerației jucătorilor reprezintă o componentă fundamentală a competiției de baschet pe care liga o coordonează în beneficiul echipelor și al jucătorilor și, în ultimă instanță, al suporterilor.

Sunt profund dezamăgit de încălcările flagrante ale regulilor noastre și de eșecurile instituționale și de conducere ale echipei Clippers care au dus la această abatere. Severitatea sancțiunilor reflectă gravitatea încălcărilor”, a declarat Adam Silver, comisarul NBA într-un comunicat publicat de liga nord-americană.

NBA a a anunțat că a descoperit un tipar de „comportament necorespunzător” și mai multe încălcări semnificative ale regulilor de către Clippers, „care a mai încălcat anterior regulile privind eludarea plafonului salarial”. Ancheta a durat o lună.

Kawhi Leonard susține că nu a știut nimic

Kawhi Leonard a declarat, miercuri, că își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce a numit „lipsuri de judecată” din partea unor persoane din cercul său apropiat.

„Am semnat cu bună-credință contractul cu Clippers, precum și acordurile în cauză, fiind pe deplin hotărât să-mi îndeplinesc obligațiile și fără să am cunoștință de vreo intenție din partea cuiva de a eluda plafonul salarial.

Timp de 15 ani, prioritatea mea a fost să mă dedic în totalitate familiei mele, jocului și celor cu care împart terenul. Odată cu întoarcerea la Toronto (n.red. - la Raptors), mă concentrez pe ceea ce pot controla, pe închiderea acestui capitol și pe a merge mai departe cu o pagină curată”, a transmis jucătorul pe Instagram

De două ori MVP al finalelor NBA, Leonard s-a transferat la Clippers în 2019 și a petrecut șapte ani în Los Angeles, înainte de a pleca în acest an.

NBA a declarat că „organizația și personalul” echipei Clippers vor fi supuși unui program de conformitate și monitorizare supravegheat de ligă timp de cinci ani.

Clippers acuză o vânătoare de vrăjitoare

Clubul din California a anunțat că va face apel împotriva deciziei.

„Respingem cu vehemență concluziile NBA, care sunt rezultatul unei anchete extrem de părtinitoare, menită să justifice o narațiune prestabilită, mai degrabă decât fapte și dovezi.

Ceea ce ne-a comunicat liga în privat diferă de ceea ce a anunțat public, iar aceasta nu a respectat standardul stabilit de comisarul Silver la începutul acestei anchete pentru a asigura imparțialitatea și acuratețea acesteia”, a transmis și LA Clippers.

Avocatul lui Ballmer susține că echipa și clientul său au fost supuși unei „vânători de vrăjitoare”, iar sancțiunile reprezintă o „injustiție flagrantă”.

„Reputația domnului Ballmer a fost afectată iremediabil, întrucât acesta se află acum implicat nu numai în această anchetă extrem de părtinitoare, ci și într-un litigiu civil, în procedura de faliment a Aspiration (n.red. - compania prin care ar fi fost plătit Leonard) și în alte situații”, a afirmat Kelley.

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