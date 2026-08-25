„Vom ajunge la același nivel” Radu Drăgușin, încrezător după ce Fiorentina a fost demolată în derby-ul cu Roma: „Se va vedea pe teren”

AS Roma - Fiorentina 4-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a vorbit după eșecul drastic suferit, luni, pe Olimpico.

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Internaționalul român a debutat în noul sezon de Serie A, însă Fiorentina s-a lovit de un duo aflat în mare formă: Donyell Malen și Paulo Dybala, care au contribuit decisiv la primele 3 goluri ale gazdelor.

AS Roma - Fiorentina 4-0 . Radu Drăgușin: „Vom ajunge și noi la același nivel”

Fundașul român nu este îngrijorat după înfrângerea severă și crede că, odată cu omogenizarea lotului, echipa din Firenze va obține rezultate tot mai bune.

„Trebuie să ne îmbunătățim concentrarea pentru a rămâne în joc, nu ar fi trebuit să încasăm și al patrulea gol. Cred că, treptat, vom reuși, suntem la început, iar Roma este o echipă puternică.

Ei se cunosc de mulți ani, iar noi vom ajunge la același nivel. Mai întâi trebuie să ne cunoaștem mai bine, apoi totul se va vedea pe teren”, a declarat Drăgușin, potrivit tuttomercatoweb.com.

Întrebat cum ar putea fi oprit Donyell Malen, autor al unui hat-trick luni seară, Drăgușin a răspuns:

„Roma este puternică, nu e vorba doar despre un singur jucător. Trebuie să câștigi duelurile și am făcut-o pe alocuri. Suntem la început, trebuie să reușim să ne conectăm bine între noi pe teren”.

Radu Drăgușin: „Nivelul a crescut foarte mult”

Ulterior, Drăgușin a vorbit despre cum s-a integrat la noua echipă și despre nivelul ridicat din Serie A.

„E bine, am găsit un grup care m-a primit cu brațele deschise. La fel și antrenorul. Treptat, vom înțelege mai bine ce așteaptă de la noi. Sunt mulțumit.

Nivelul a crescut foarte mult: acum nu mai există echipe ușoare de înfruntat. Cu siguranță, este un campionat de nivel înalt”, a mai spus Drăgușin.

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