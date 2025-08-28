Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei
Protestul la Turul Spaniei FOTO Captură video
Ciclism

Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.08.2025, ora 12:11
alt-text Actualizat: 28.08.2025, ora 14:56
  • Un protest pro-palestinian a oprit echipa Israel Premier-Tech în timpul probei de contratimp echipe din etapa 5 a Turului Spaniei.
  • Javier Guillen, directorul competiției „La Vuelta”, a anunțat că va depune plângere, susținând că siguranța cicliștilor a fost pusă în pericol.

UAE a câștigat etapa 5 din „La Vuelta”, însă Jonas Vingegaard (Danemarca) a rămas lider în clasamentul individual. Podiumul este completat de Juan Ayuso (Spania) și Joao Almeida (Portugalia).

Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește și
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Scandal mare la US Open VIDEO. Jelena Ostapenko a certat-o pe Taylor Townsend chiar pe teren: „M-a făcut needucată!” » De la ce a pornit totul

Un protest pro-palestinian a oprit cicliștii de la Israel Premier-Tech

În timpul etapei 5 din „La Vuelta”, un grup de protestatari pro-palestinieni a încercat să blocheze trecerea echipei Israel-Tech.

Cicliștii echipei din Orientul Mijlociu au fost nevoiți să frâneze pentru a nu pune în pericol siguranța lor și a activiștilor.

Javier Guillen, președintele circuitului „La Vuelta”, a condamnat gestul protestatarilor pro-palestinieni și anunță măsuri, potrivit marca.com.

Vom depune o plângere, nu putem permite ceea ce s-a întâmplat. Când se protestează cu violență, încetează să mai fie o cauză justă. Javier Gullien, directorul La Vuelta

Incidentul a dus la sporirea securității pentru etapele viitoare, cum ar fi cea planificată la Bilbao pe 3 septembrie.

Hotelul și autobuzul Israel Tech vor beneficia de servicii de securitate dedicate pentru a preveni actele de boicot.

Cei opt rutieri care participă la circuitul „La Vuelta” din partea echipei Israel-Premier Tech:

  • George Bennett
  • Pier-André Côté
  • Marco Frigo
  • Jan Hirt
  • Nadav Risberg
  • Jake Stewart
  • Ethan Kane Vernon
  • Matthew Riccitello

Israel Premier-Tech condamnă protestul din etapa 5 a „La Vuelta”

După incidentul de la Figueres, Israel Premier Tech a emis un comunicat prin care condamnă acțiunea protestatarilor palestinieni.

„Israel Premier Tech respectă dreptul oricui la libertate de exprimare, care include și dreptul de a protesta pașnic. Condamnăm cu tărie acțiunea periculoasă a protestatarilor din etapa 5 a «La Vuelta», care a compromis nu doar siguranța cicliștilor noștri, personalului nostru, dar și a protestatarilor însuși.

Echipa continuă să colaboreze cu organizatorii cursei și autoritățile competente pentru a asigura un mediu sigur la «Vuelta», la toate cursele și a sigura că orice protest nu afectează siguranța”, a transmis echipa Israel Premier Tech.

Israel Premier Tech, antecedente neplăcute în Spania

Nu este prima dată când Israel-Tech se află în centrul unor controverse în „La Vuelta”. În 2020, ediția la care a debutat echipa din Orientul Mijlociu, a stârnit reacții furibunde din partea partidelor politice pro-palestiniene.

Atitudinea ostilă față de echipa deținută de Sylvan Adams s-a accentuat în ultimele luni, din cauza conflictului armat din Fâșia Gaza.

Mai mult, în acest an, partidul spaniol Stânga Unită a cerut excluderea echipei Israel-Premier Tech pentru întreaga perioadă în care vor fi aplicate măsurile Curții Internaționale de Justiție împotriva Israelului.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Tenis
11:29
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Citește mai mult
Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Ciclism
09:00
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o
Citește mai mult
Cine sponsorizează ciclismul Scandal mare: s-au bucurat că nu mai poartă tricoul echipei din Israel, în plin război » Problema morală pe care au ridicat-o

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
INTERVIU „Nu ne priviți ca pe străini, curățăm străzile pe caniculă și vă aducem mâncarea pe ger” / Mărturie puternică a unui student din Bangladesh, după ce un livrator din țara lui a fost bătut la București 
la vuelta proteste pro-palestina ciclisti israel premier tech
Știrile zilei din sport
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Conference League
28.08
Craiova a dat drumul la fiesta VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
Citește mai mult
Craiova a dat drumul la fiesta  VIDEO și FOTO. Oltenii s-au dezlănțuit pe teren după calificarea istorică în Conference League
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Superliga
28.08
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Citește mai mult
FCSB în Europa League! Ce urmează pentru campioană: adversari de top + program încărcat
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Europa League
28.08
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
Citește mai mult
Becali s-a dezlănțuit! VIDEO. Patronul FCSB a făcut spectacol în lojă după calificare + Cât e dispus să dea pe Louis Munteanu: „Am plusat!”
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Conference League
28.08
S-a rupt blestemul! Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Citește mai mult
S-a rupt blestemul!  Cu 30.000 de „lei” în spate, Craiova a făcut un nou meci uluitor cu Bașakșehir și s-a calificat în Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:14
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte
10:21
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova
10:59
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are
10:46
Marin, omul meciului! Seară magică pentru români în cupele europene. Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Marin, omul meciului!  Seară magică pentru români în cupele europene . Ce au făcut echipele antrenate de Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Top stiri din sport
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Conference League
28.08
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Citește mai mult
De ce înjură oltenii UEFA Ce s-a întâmplat în ziua meciului și ce scenografie pregătiseră fanii Universității Craiova
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
28.08
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Box
28.08
Lupta lui Imane Khelif Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Citește mai mult
Lupta lui Imane Khelif  Campioana olimpică a vorbit despre drumul ei în box: „Mergeam pe jos 10 kilometri. Vindeam pâine și aluminiu pentru a mă antrena”
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Cupa Romaniei
28.08
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off
Citește mai mult
Cupa României Știm toate cele 24 de echipe calificate în grupele competiției » Toate rezultatele din play-off

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
29.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share