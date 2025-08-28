Protest în Turul Spaniei VIDEO. Activiștii pro-palestinieni au blocat cicliștii de la Israel Premier-Tech » Reacția dură a echipei

Un protest pro-palestinian a oprit echipa Israel Premier-Tech în timpul probei de contratimp echipe din etapa 5 a Turului Spaniei.

Javier Guillen, directorul competiției „La Vuelta”, a anunțat că va depune plângere, susținând că siguranța cicliștilor a fost pusă în pericol.

UAE a câștigat etapa 5 din „La Vuelta”, însă Jonas Vingegaard (Danemarca) a rămas lider în clasamentul individual. Podiumul este completat de Juan Ayuso (Spania) și Joao Almeida (Portugalia).

În timpul etapei 5 din „La Vuelta”, un grup de protestatari pro-palestinieni a încercat să blocheze trecerea echipei Israel-Tech.

Cicliștii echipei din Orientul Mijlociu au fost nevoiți să frâneze pentru a nu pune în pericol siguranța lor și a activiștilor.

Javier Guillen, președintele circuitului „La Vuelta”, a condamnat gestul protestatarilor pro-palestinieni și anunță măsuri, potrivit marca.com.

Vom depune o plângere, nu putem permite ceea ce s-a întâmplat. Când se protestează cu violență, încetează să mai fie o cauză justă. Javier Gullien, directorul La Vuelta

Incidentul a dus la sporirea securității pentru etapele viitoare, cum ar fi cea planificată la Bilbao pe 3 septembrie.

Hotelul și autobuzul Israel Tech vor beneficia de servicii de securitate dedicate pentru a preveni actele de boicot.

Cei opt rutieri care participă la circuitul „La Vuelta” din partea echipei Israel-Premier Tech:

George Bennett

Pier-André Côté

Marco Frigo

Jan Hirt

Nadav Risberg

Jake Stewart

Ethan Kane Vernon

Matthew Riccitello

Israel Premier-Tech condamnă protestul din etapa 5 a „La Vuelta”

După incidentul de la Figueres, Israel Premier Tech a emis un comunicat prin care condamnă acțiunea protestatarilor palestinieni.

„Israel Premier Tech respectă dreptul oricui la libertate de exprimare, care include și dreptul de a protesta pașnic. Condamnăm cu tărie acțiunea periculoasă a protestatarilor din etapa 5 a «La Vuelta», care a compromis nu doar siguranța cicliștilor noștri, personalului nostru, dar și a protestatarilor însuși.

Echipa continuă să colaboreze cu organizatorii cursei și autoritățile competente pentru a asigura un mediu sigur la «Vuelta», la toate cursele și a sigura că orice protest nu afectează siguranța ”, a transmis echipa Israel Premier Tech.

Israel Premier Tech, antecedente neplăcute în Spania

Nu este prima dată când Israel-Tech se află în centrul unor controverse în „La Vuelta”. În 2020, ediția la care a debutat echipa din Orientul Mijlociu, a stârnit reacții furibunde din partea partidelor politice pro-palestiniene.

Atitudinea ostilă față de echipa deținută de Sylvan Adams s-a accentuat în ultimele luni, din cauza conflictului armat din Fâșia Gaza.

Mai mult, în acest an, partidul spaniol Stânga Unită a cerut excluderea echipei Israel-Premier Tech pentru întreaga perioadă în care vor fi aplicate măsurile Curții Internaționale de Justiție împotriva Israelului.

