Jelena Ostapenko (28 de ani, #24 WTA) a avut un acces de furie la finalul partidei pierdute în fața lui Taylor Townsend (29 de ani, #139 WTA) în turul 2 al US Open, 5-7, 1-6.

Letona a catalogat un gest făcut de sportiva americană ca fiind lipsit de respect.

Jelena Ostapenko a început promițător partida cu Taylor Townsend. Jucătoarea de tenis din Letonia a condus cu scorul de 5-3 în primul set. Totuși, din acel moment, sportiva baltică nu și-a mai găsit forma.

Taylor Townsend a întors soarta partidei cu Jelena Ostapenko

Sportiva din SUA a preluat controlul ostilităților, a întors scorul și a câștigat primul set, 7-5. Townsend a păstrat dominația asupra jocului și s-a impus categoric în setul 2, 6-1.

Jelena Ostapenko, atac furibund la adresa adversarei după finalul partidei

La sfârșitul duelului, Jelena Ostapenko nu și-a putut stăpâni furia și, în momentul strângerii de mână peste fileu, și-a mustrat adversara. Ocupanta locului 24 în ierarhia WTA a fost surprinsă vorbind pe un ton agresiv și gesticulând.

Jelena Ostapenko s-a enervat încă de la încălzire. Atunci, sportiva din SUA a început să se încălzească din apropierea fileului, lucru considerat de letonă ca fiind o lipsă de respect.

La aproximativ două ore de la finalul disputei, sportiva a clarificat motivul pentru care a fost deranjată de gestul lui Taylor Townsend, păstrând același ton incisiv.

„Astăzi, după partidă, i-am spus adversarei mele că a fost foarte lipsită de respect, deoarece a avut o minge câștigată cu fileul, într-un moment decisiv, și nu și-a cerut scuze, dar răspunsul ei a fost că nu trebuie să-și ceară scuze deloc.

Există niște reguli în tenis pe care majoritatea jucătorilor le respectă și a fost prima dată când mi s-a întâmplat asta în circuit. Dacă joacă în patria ei, nu înseamnă că se poate comporta așa și poate face ce vrea”, a spus Jelena Ostapenko, potrivit sportnieuws.nl.

La începutul meciului, toți jucătorii ar trebui să înceapă încălzirea de pe linia de fund. Ea a început încălzirea la fileu, ceea ce este foarte lipsit de respect și împotriva regulilor nescrise ale unui meci de tenis. Jelena Ostapenko, jucătoare de tenis

Taylor Townsend, răspuns pentru Jelena Ostapenko: „Trebuie să accepți”

Imediat după sfârșitul meciului din turul 2 al US Open, Taylor Townsend a dezvăluit că letona a jignit-o.

„Mi-a spus că sunt needucată și lipsită de clasă și că vrea să vedem ce se întâmplă dacă jucăm una împotriva celeilalte în afara Statelor Unite. I-am spus că aștept cu nerăbdare”, a declarat sportiva.

„Nu m-am dat înapoi, pentru că nu ai voie să mă insulți, mai ales după ce m-am comportat într-un anumit fel, cu respect. Dacă îți arăt respect, mă aștept și eu la respect. Asta e realitatea și așa e tenisul, nu?”, a continuat Townsend.

Taylor Townsend va avea o misiune dificilă în turul de 3 de la US Open, unde o va întâlni pe ocupanta locului 5 al clasamentului WTA, Mirra Andreeva. Tenismena din Rusia a trecut, în turul 2, de Potapova, 6-1, 6-3.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport