Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA

- Daniil Medvedev (29 de ani, #13 ATP) și-a primit pedeapsa după scandalul provocat în timpul unui meci cu Benjamin Bonzi (29 de ani, #51 ATP) din primul tur al US Open.
- Sportivul din Rusia va trebui să plătească sancțiuni în valoare de 42.500 de dolari.
Daniil Medvedev a provocat un scandal imens la US Open, în încercarea de a obține un avantaj în duelul cu Benjamin Bonzi.
Daniil Medvedev a fost sancționat, după incidentul de la US Open
După ieșirile necontrolate din primul meci de la US Open, Daniil Medvedev a scăpat ieftin, fiind sancționat cu o amendă de 42.500 de dolari, conform eurosport.ro.
Sancțiunea acordată rusului reprezintă puțin peste o treime din premiul pe care Medvedev l-a primit, 110.000 de dolari.
Din cei 42.500 de dolari, o penalizare în valoare de 30.000 a fost aplicată pentru comportament nesportiv, iar restul de 12.500 pentru distrugerea rachetei la finalul meciului.
Acesta a lovit în mod repetat solul cu racheta, fiind dezamăgit de eliminarea surprinzătoare de la turneul american.
Daniil Medvedev, scandal monstru la US Open: „Ești bărbat?”
În încercarea disperată de a-și destabiliza adversarul, când fotograful partidei a vrut să părăsească terenul, înaintea mingii de meci, jucătorul de tenis rus a creat haos în arenă.
Daniil Medvedev a incitat publicul strigând către fotograf: „Ești bărbat? Ești bărbat? De ce tremuri? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră”
Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ șase minute, iar huiduielile și fluierăturile au cuprins arena „Louis Armstrong”, fanii refuzând să facă liniște pentru ca Bonzi să poată servi.
Francezul s-a impus în 5 seturi, 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4.