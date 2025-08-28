Cât costă să creezi haos la US Open VIDEO. Ce sancțiune a primit rusul Daniil Medvedev, după scandalul provocat în SUA

Daniil Medvedev ( 29 de ani, #13 ATP) și-a primit pedeapsa după scandalul provocat în timpul unui meci cu Benjamin Bonzi (29 de ani, #51 ATP) din primul tur al US Open .

Daniil Medvedev a provocat un scandal imens la US Open, în încercarea de a obține un avantaj în duelul cu Benjamin Bonzi.

Daniil Medvedev a fost sancționat, după incidentul de la US Open

După ieșirile necontrolate din primul meci de la US Open, Daniil Medvedev a scăpat ieftin, fiind sancționat cu o amendă de 42.500 de dolari, conform eurosport.ro.

Sancțiunea acordată rusului reprezintă puțin peste o treime din premiul pe care Medvedev l-a primit, 110.000 de dolari.

Din cei 42.500 de dolari, o penalizare în valoare de 30.000 a fost aplicată pentru comportament nesportiv, iar restul de 12.500 pentru distrugerea rachetei la finalul meciului.

Acesta a lovit în mod repetat solul cu racheta, fiind dezamăgit de eliminarea surprinzătoare de la turneul american.

Tensions flared at the 2025 US Open as Daniil Medvedev faced a hefty $42,500 fine for his explosive reaction during his match against Benjamin Bonzi. The unexpected intrusion by a photographer disrupted the flow, leading to a controversial ruling that sparked frustration and… pic.twitter.com/Uk6kQwKsVx — EssentiallySports (@ES_sportsnews) August 28, 2025

Daniil Medvedev, scandal monstru la US Open: „Ești bărbat?”

În încercarea disperată de a-și destabiliza adversarul, când fotograful partidei a vrut să părăsească terenul, înaintea mingii de meci, jucătorul de tenis rus a creat haos în arenă.

Daniil Medvedev a incitat publicul strigând către fotograf: „Ești bărbat? Ești bărbat? De ce tremuri? Ce s-a întâmplat, de ce pleci? Oameni buni, vrea să plece. E plătit pe meci, nu pe oră”

Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ șase minute, iar huiduielile și fluierăturile au cuprins arena „Louis Armstrong”, fanii refuzând să facă liniște pentru ca Bonzi să poată servi.

Francezul s-a impus în 5 seturi, 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4.

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

