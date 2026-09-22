Când revine Pușcaș Andrei Nicolescu, noi detalii despre starea atacantului: „Îi va prinde bine” + jucătorul pe care îl vede la națională

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre revenirea lui George Pușcaș (30 de ani), dar și despre situația lui Andrei Mărginean (25 de ani ).

). Oficialul „câinilor” este de părere că mijlocașul merita convocat la națională de Gică Hagi (61 de ani).

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Pușcaș nu a bifat niciun minut în acest sezon, din cauza unei accidentări, însă a bătut palma cu clubul pentru prelungirea contractului pe încă 3 ani. Atacantul este așteptat să revină pe teren după pauza internațională.

Andrei Nicolescu: „Perioada aceasta îi va prinde bine!”

Președintele lui Dinamo este convins că cele trei săptămâni în care Superliga se întrerupe vor fi benefice pentru Pușcaș.

„Sperăm să fie cât mai repede. Perioada aceasta îi va prinde bine, vom vedea cât de repede vom putea să îl integrăm. Noi suntem convinși că va fi și el unul dintre jucătorii decisivi pentru Dinamo în acest an”, a spus Andrei Nicolescu, citat de sport.ro.

8 meciuri a bifat Pușcaș pentru Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă. Doar într-o singură partidă a fost integralist, iar în cele mai multe dintre ele a fost doar rezervă

Andrei Nicolescu: „Andrei Mărginean sută la sută merită să fie la națională”

Mijlocașul „câinilor” s-a aflat, în premieră, pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

În cele din urmă, nu a prins lotul final, Cătălin Cîrjan și Raul Opruț fiind singurii dinamoviști convocați de selecționer.

Duminică, Mărginean a făcut un meci excelent în victoria lui Dinamo cu Farul, scor 4-0, în care a reușit să marcheze primul său gol din acest sezon.

Fotbalistul de 25 de ani a fost esențial pentru alb-roșii în acest start de sezon, iar Andrei Nicolescu este de părere că mijlocașul merita să facă parte din lotul României.

„După meci, Mărginean sută la sută merită să fie la națională. A făcut un meci senzațional, crește de la meci la meci, dar este părerea mea, niciodată nu am comentat deciziile selecționerului.

Pentru meciul pe care l-a făcut aseară, dar și pentru evoluția din acest start de sezon, Mărginean poate reprezenta o soluție foarte, foarte solidă pentru mijlocul terenului”, a spus Andrei Nicolescu, la Voyo Sport 1, citat de gsp.ro.

În acest sezon, Mărginean a evoluat în toate partidele pentru Dinamo. A fost integralist în 7 din cele 11 meciuri desfășurate de „câini” în toate competițiile.

1.000.000 de euro este cota lui Andrei Mărginean, potrivit transfermarkt.ro

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