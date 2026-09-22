Când revine Pușcaș Andrei Nicolescu, noi detalii despre starea atacantului : „Îi va prinde bine” + jucătorul pe care îl vede la națională +30 foto
Andrei Nicolescu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Când revine Pușcaș Andrei Nicolescu, noi detalii despre starea atacantului: „Îi va prinde bine” + jucătorul pe care îl vede la națională

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 21:13
alt-text Actualizat: 22.09.2026, ora 22:17
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre revenirea lui George Pușcaș (30 de ani), dar și despre situația lui Andrei Mărginean (25 de ani).
  • Oficialul „câinilor” este de părere că mijlocașul merita convocat la națională de Gică Hagi (61 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pușcaș nu a bifat niciun minut în acest sezon, din cauza unei accidentări, însă a bătut palma cu clubul pentru prelungirea contractului pe încă 3 ani. Atacantul este așteptat să revină pe teren după pauza internațională.

„Cea mai tare vară” VIDEO.  Noul sport în care s-a regasit Simona Halep după retragere
Citește și
„Cea mai tare vară” VIDEO. Noul sport în care s-a regasit Simona Halep după retragere
Citește mai mult
„Cea mai tare vară” VIDEO.  Noul sport în care s-a regasit Simona Halep după retragere

Andrei Nicolescu: „Perioada aceasta îi va prinde bine!”

Președintele lui Dinamo este convins că cele trei săptămâni în care Superliga se întrerupe vor fi benefice pentru Pușcaș.

„Sperăm să fie cât mai repede. Perioada aceasta îi va prinde bine, vom vedea cât de repede vom putea să îl integrăm. Noi suntem convinși că va fi și el unul dintre jucătorii decisivi pentru Dinamo în acest an”, a spus Andrei Nicolescu, citat de sport.ro.

8 meciuri
a bifat Pușcaș pentru Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă. Doar într-o singură partidă a fost integralist, iar în cele mai multe dintre ele a fost doar rezervă

Andrei Nicolescu: „Andrei Mărginean sută la sută merită să fie la națională”

Mijlocașul „câinilor” s-a aflat, în premieră, pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor.

În cele din urmă, nu a prins lotul final, Cătălin Cîrjan și Raul Opruț fiind singurii dinamoviști convocați de selecționer.

Duminică, Mărginean a făcut un meci excelent în victoria lui Dinamo cu Farul, scor 4-0, în care a reușit să marcheze primul său gol din acest sezon.

Fotbalistul de 25 de ani a fost esențial pentru alb-roșii în acest start de sezon, iar Andrei Nicolescu este de părere că mijlocașul merita să facă parte din lotul României.

„După meci, Mărginean sută la sută merită să fie la națională. A făcut un meci senzațional, crește de la meci la meci, dar este părerea mea, niciodată nu am comentat deciziile selecționerului.

Pentru meciul pe care l-a făcut aseară, dar și pentru evoluția din acest start de sezon, Mărginean poate reprezenta o soluție foarte, foarte solidă pentru mijlocul terenului”, a spus Andrei Nicolescu, la Voyo Sport 1, citat de gsp.ro.

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

În acest sezon, Mărginean a evoluat în toate partidele pentru Dinamo. A fost integralist în 7 din cele 11 meciuri desfășurate de „câini” în toate competițiile.

1.000.000 de euro
este cota lui Andrei Mărginean, potrivit transfermarkt.ro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
VIDEO. La 18 ani, o româncă a devenit Miss Italia. Tânăra a câștigat deja aproape 100 de medalii și are un vis
dinamo george puscas andrei nicolescu andrei marginean
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:10
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
„Dubiu plauzibil” Concluzia tribunalului după ce a analizat  mesajul de amenințare cu moartea arătat de un fost președinte de club
11:21
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
Serie A, de nerecunoscut! Campionatul din Italia schimbă regulile jocului, după 77 de ani! Recordul data din sezonul 1949-1950!
10:40
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
Eroul lor, coșmarul nostru Corespondență din Suedia. Thomas Ravelli, omul care a frânt visul Generației de Aur, vorbește după 32 de ani: „Hagi ar fi luat Balonul de Aur”
11:37
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Cauza morții lui Hayden Panettiere Concluzia legistului în ancheta decesului fostei iubite a lui Wladimir Klitschko
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
Top stiri
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Superliga
22.09
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova. Mișcarea făcută de Rotaru
Citește mai mult
Reghe, în pericol de excludere! Au expirat cei doi ani prevăzuți de regulamentul FRF pentru achitarea datoriei către U Craiova.  Mișcarea făcută de Rotaru
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Alte sporturi
22.09
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Citește mai mult
Om contra robot, în cușcă VIDEO + FOTO: Prima bătaie în stil „Terminator” a ajuns în lumea reală! Trimis la podea!
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Diverse
21.09
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
Citește mai mult
Unde a mers Popovici în vacanță Campionul a postat o imagine grăitoare: „Avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți”
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
B365
22.09
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte
Citește mai mult
VIDEO | Cum arată, în interior, blocul din Rahova distrus de explozia de acum un an, unde azi s-au montat primii stâlpi de susținere. Primele imagini de pe scări și holuri rupte

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 21

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share