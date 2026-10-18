Vești bune pentru FCSB Doi jucători importanți au revenit la antrenamente înainte de meciul cu Voluntari

Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul echipei FCSB, a oferit noi informații despre starea medicală a jucătorilor înaintea meciului cu FC Voluntari.

Meciul FC Voluntari - FCSB e programat luni, 19 octombrie, de la ora 21:00, în etapa #12 a Superligii, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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FCSB ocupă locul 9 în Superliga, cu 15 puncte după 11 etape, și vine după victoria cu Oțelul Galați, scor 1-0.

Reghecampf, vești bune despre Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou

„Câteva știri pozitive, din punctul nostru de vedere: Denis Drăguș este bine, Aymen la fel. S-a antrenat ieri sută la sută cu echipa, este bine.

Denis încă are o jenă foarte mică, dar s-a antrenat și el complet cu echipa.

Ieri a făcut un RMN și totul este perfect. Sperăm să îl vedem cât mai curând pe teren”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

FOTO. FCSB - Oțelul 1-0

Antrenorul a oferit vești bune și despre Mihai Popescu.

„Mihai Popescu e bine. A jucat 60 de minute la echipa a doua. E bine și el”, a spus Reghecampf.

În schimb, Alexandru Stoian se confruntă cu probleme medicale și nu este apt de joc.

„Stoian e accidentat, a fost bolnav. A avut COVID”, a explicat tehnicianul.

Tânărul atacant înscrisese golul victoriei în meciul precedent, cu Oțelul Galați, scor 1-0, în minutul 65.

Laurențiu Reghecampf, despre Ronny Labonne: „Vreau să existe concurență”

Reghecampf a fost întrebat și despre Ronny Labonne, care s-a întors accidentat de la echipa națională.

„Labonne nu știu dacă e sensibil, l-am văzut determinat. S-a antrenat bine.

A fost accidentat, a venit accidentat de la națională.

Este concurență, eu asta vreau să văd. Vreau ca jucătorii să accepte ideea că avem concurență”, a declarat Reghecampf.

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