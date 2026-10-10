Va sta Reghecampf pe bancă? Detalii de ultimă oră. Antrenorul de la FCSB nu e încă înregistrat la LPF! +37 foto
Foto: Facebook/FCSB
Superliga

Va sta Reghecampf pe bancă? Detalii de ultimă oră. Antrenorul de la FCSB nu e încă înregistrat la LPF!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.10.2026, ora 17:36
alt-text Actualizat: 10.10.2026, ora 17:37
  • Laurențiu Reghecampf (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, va sta pe bancă la meciul cu Oțelul, chiar dacă nu a fost înregistrat încă la LPF.
  • FCSB - Oțelul se joacă astăzi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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În spatele incertitudinii se afla conflictul de natură financiară izbucnit după despărțirea antrenorului de Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, care a generat discuții și demersuri la nivelul comisiilor fotbalistice.

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De ce poate sta Reghecampf pe bancă la meciul FCSB - Oțelul

Revenit la FCSB pentru al treilea mandat, Laurențiu Reghecampf a condus antrenamentele echipei în ultimele două săptămâni, însă antrenorul nu este încă înregistrat la LPF.

Comisia din cadrul FRF trebuie să se întrunească pentru a stabili dacă tehnicianul a achitat datoria către Universitatea Craiova, ultima echipă pe care a antrenat-o în România.

Reghecampf a primit drept provizoriu de a sta pe bancă doar la meciul cu Oțelul pentru că întrunirea comisiei nu a avut încă loc, anunță gsp.ro.

Comisia va stabili o întâlnire după meciul din această seară de pe Arena Națională, pentru a lua o decizie în cazul antrenorului de la FCSB.

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (22).JPG
Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (22).JPG

Galerie foto (37 imagini)

Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (1).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (2).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (3).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (4).JPG Laurențiu Reghecampf, prezentare + primul antrenament. Foto - Raed Krishan (5).JPG
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Mihai Stoica a anunțat, vineri, că Laurențiu Reghecampf va putea sta pe bancă la meciul de debut la FCSB.

„Stă pe bancă. Trebuia să ia comisia o decizie și încă nu se întrunise. La el, treaba e foarte clară. Suma e achitată, totul OK”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Nu cred că vor fi probleme, este vorba doar de o Comisie care trebuie să analizeze faptul că s-a plătit datoria către Universitatea Craiova și că am dreptul să stau pe bancă. Cu siguranță se va rezolva în cursul zilei de astăzi și mâine voi fi pe bancă. Sper! Laurențiu Reghecampf, antrenor FCSB, la conferința de presă

Datoria către Mihai Rotaru, motivul temerilor

Incertitudinea a fost alimentată de problemele financiare și juridice create după despărțirea lui Reghecampf de Universitatea Craiova, în toamna anului 2023.

Tehnicianul a plecat atunci la Al-Tai, în Arabia Saudită, după o perioadă scurtă petrecută pe banca formației oltene. În urma despărțirii, între Reghecampf și clubul patronat de Mihai Rotaru a rămas un litigiu privind obligațiile financiare asumate la rezilierea contractului.

În acest context, au fost vehiculate sume restante de 150.000 de euro, la care Universitatea Craiova a solicitat și penalități de 17.000 de euro.

Clubul oltean a făcut demersuri la comisiile FRF, iar problema a alimentat temerile privind posibilitatea ca antrenorul să își înceapă noul mandat în condiții administrative neclare, însă conducerea roș-albastră a rezolvat situația cu o zi înainte de meci.

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