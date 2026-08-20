Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul lui Inter Milano, a intrat din nou pe radarul Barcelonei.

Catalanii au început să analizeze pista, după ce varianta Julian Alvarez (26 de ani) a picat.

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Barcelona nu a trimis până acum nicio ofertă oficială pentru Lautaro, nici direct către Inter, nici prin intermediul agenților atacantului, însă tatonează varianta.

Barcelona îl vrea pe Lautaro Martinez. Răspunsul lui Inter

Poziția clubului milanez, antrenat de Cristi Chivu, este clară: Lautaro nu este de vânzare, conform gianlucadimarzio.com.

Argentinianul joacă la Inter din 2018 și a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei.

Atacantul a strâns 175 de goluri și 56 de pase decisive în cele 376 de meciuri jucate în tricoul nerazzurrilor.

24 de goluri și 6 pase decisive a reușit atacantul argentinian în cele 45 de meciuri jucate sub comanda lui Cristi Chivu

Rolul lui Lautaro este cu atât mai important cu cât poartă și banderola de căpitan, iar conducerea clubului îl vede în continuare ca pe un reper al proiectului sportiv.

Atacanții pe care Cristi Chivu îi are la dispoziție la Inter

Lautaro Martinez (28 de ani) - cotat la 85 de milioane de euro

(28 de ani) - cotat la 85 de milioane de euro Marcus Thuram (29 de ani) - 50 de milioane de euro

(29 de ani) - 50 de milioane de euro Pio Esposito (21 de ani) - 45 de milioane de euro

(21 de ani) - 45 de milioane de euro Ange-Yoan Bonny (22 de ani) - 35 de milioane de euro

Interesul Barcelonei pentru Lautaro Martinez nu este unul nou. Catalanii au încercat să-l transfere încă din 2020.

Atunci, argentinianul era una dintre principalele ținte ale clubului pentru înlocuirea pe termen lung a lui Luis Suarez, conform goal.com.

Atunci, Lautaro avea o clauză de reziliere de 111 milioane de euro. Barcelona a încercat să găsească o variantă pentru transfer, dar mutarea nu s-a realizat.

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