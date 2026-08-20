Cumpără Klein pachetul majoritar de la CFR Cluj? Răspunsul nu lasă loc de îndoieli: „Putem discuta” + Ce se întâmplă cu Șumudică

Hendrik Klein, noul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea de a deveni, în viitor, acționar majoritar al clubului din Gruia, dar și despre situația lui Marius Șumudică.

Azi, CFR Cluj a anunțat că Tribunalul a aprobat cererea de deschidere a procedurii de insolvență a clubului.

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Omul de afaceri german stabilit în Elveția a ajuns la Cluj în această săptămână, după ce Ioan Varga a anunțat că face un pas în spate din activitatea de zi de zi a clubului și îi lasă lui Klein un rol important în noua structură de conducere.

Hendrik Klein, despre posibilitatea de a cumpăra pachetul majoritar de la CFR: „Putem discuta”

Întrebat despre o eventuală preluare a pachetului majoritar de acțiuni, Klein nu a exclus această posibilitate,

„În afaceri nu spun niciodată «niciodată». Însă cumpărarea de acțiuni doar pentru a spune că dețin un club de fotbal nu este obiectivul meu.

Mai întâi trebuie să demonstrăm că ideile noastre creează valoare reală pentru CFR Cluj. Dacă colaborarea noastră funcționează, dacă putem consolida clubul din punct de vedere financiar și comercial, și dacă domnul Varga și acționarii consideră că un parteneriat mai profund are sens pe viitor, atunci putem discuta.

Dar nu avem niciun motiv să punem carul înaintea boilor. Mai întâi vine performanța, apoi proprietatea”, a spus noul oficial al clujenilor, conform fanatik.ro.

GOLAZO.ro a scris, miercuri, despre noii investitorii de la CFR Cluj, cu Hendrik Klein în prim-plan. Informații despre cine sunt aceștia pot fi găsite AICI.

Ce se întâmplă cu Marius Șumudică

Klein a fost întrebat și dacă venirea sa la CFR Cluj ar putea aduce schimbări în conducerea sportivă sau pe banca tehnică.

„Deciziile din fotbal nu se iau prin intermediul interviurilor din presă. La CFR Cluj lucrează deja profesioniști pe care îi respect.

Orice schimbare organizațională trebuie să aibă loc doar după o analiză atentă a nevoilor clubului și după discuții cu domnul Varga și cu conducerea executivă.

Același lucru este valabil și pentru antrenor. Nu vin la Cluj cu o listă de oameni pe care vreau să îi demit, ci cu o listă de lucruri pe care vreau să le construiesc. Oamenii care împărtășesc această ambiție vor avea ocazia să facă parte din proiect”, a mai spus Klein.

0-3 a pierdut CFR Cluj cu Corvinul, pe 16 august, în primul meci cu Marius Șumudică pe bancă

Cu doar câteva zile înainte, formația din Gruia fusese eliminată din Conference League de Tromso, scor 1-7 la general, rezultat care a dus la demiterea tehnicianului Antonio Folha.

În Liga 1, CFR ocupă locul 13, cu 3 puncte acumulate în primele 4 etape.

FOTO. Marius Șumudică, pe banca CFR-ului, după golul marcat de Manolache în Corvinul - CFR 0-3

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