LeBron James (41 de ani), starul celor de la Philadelphia 76ers, a anunțat un parteneriat cu platforma de pariuri Polymarket.

Decizia baschetbalistului american a stârnit reacții negative în rândul fanilor.

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Pe contul său de X, James a publicat reclama în care, alături de alte vedete, promovează Polymarket, o platformă de predicții care a cunoscut un succes enorm în ultima perioadă, alături de Kalshi.

VIDEO. LeBron James a anunțat un parteneriat cu Polymarket

Aplicația Polymarket a devenit foarte populară datorită posibilității de a plasa pariuri în timp real pe o gamă largă de evenimente, printre care și sportul.

Iar starul lui Philadelphia 76ers nu este singura vedetă care a ales să promoveze această platformă.

În reclama postată de LeBron James apar și foștii jucători de fotbal american Eli Manning și Richard Sherman, legenda clubului de baseball New York Yankees, Derek Jeter, dar și Rajon Rondo, Reggie Bush și Sue Bird.

Printre alte celebrități se numără și Alexandra Daddario, John Leguizamo, Craig Robinson și Spike Lee.

Step inside Polymarket HQ.



Somebody get the ice bath ready for @EliManning after that tackle. 🧊🤣🏈



In partnership with Polymarket pic.twitter.com/xfv1nr6OOb — LeBron James (@KingJames) September 8, 2026

Reacții negative după anunțul lui LeBron James

Decizia lui LeBron James de a promova Polymarket nu a fost bine primită de fanii acestuia, care l-au criticat pe rețelele de socializare.

„Promovezi acum pariurile, King?”;

„Domnul «Vândut» lovește din nou. Tipul ăsta ar face orice pentru bani”;

„Piețele de «predicții» sunt o prostie și ar trebui închise”;

„O, Doamne, LeBron într-o reclamă pentru Polymarket? Sportul este terminat”;

„Michael Jeffrey Jordan nu a promovat niciodată pariurile în perioada în care juca”

LeBron James nu este singurul baschetbalist din NBA care promovează plaforme de predicții. Și Giannis Antetokounmpo, de la Miami Heat, a anunțat în februarie parteneriatul său cu platforma Kalshi, conform sports.yahoo.com.

LeBron James s-a transferat vara aceasta la Philadelphia 76ers, unde va încerca să câștige cel de-al cincilea trofeu NBA din cariera sa.

Polymarket, interzis în România

În octombrie 2025, Polymarket a intrat pe lista operatorilor care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc fără licenţă care sunt interziși în România, a transmis Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN), conform stirileprotv.ro.

Decizia vine după ce a existat o creștere semnificativă a activității pe platforma Polymarket în timpul alegerilor prezidențiale din România.

Valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 500 milioane de euro, iar pentru alegerile locale din București suma a ajuns până la aproape 13 milioane de euro.

„Este important de subliniat că termenul «volum tranzacţionat» nu reprezintă sume efectiv pariate o singură dată, ci valoarea cumulată a tuturor tranzacţiilor între utilizatori, prin care aceştia au mizat şi schimbat poziţii financiare în funcţie de rezultatul unui eveniment viitor.

Aceste cifre reflectă, totuşi, un nivel ridicat de activitate cu caracter de pariere nereglementată, derulată în afara oricărui control fiscal, tehnic sau de integritate, care eludează obligaţiile legale impuse operatorilor licenţiaţi - inclusiv cele privind protecţia jucătorilor, raportarea către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi plata taxelor şi contribuţiilor la bugetul de stat.

Deşi Polymarket este adesea prezentată drept o «platformă de trading pe evenimente» sau o «piaţă de predicţii», din punct de vedere juridic şi funcţional aceasta îndeplineşte toate criteriile unui pariu în contraparte”, a transmis, în octombrie, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Platforma Polymarket a fost interzisă și în Belgia, Franța, Polonia, Singapore și Thailanda.

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