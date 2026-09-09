„Nu știu ce se va întâmpla”  Reacția lui Marius Șumudică după ce a fost propus antrenor la FCSB: „Mă bucură” +32 foto
Fotomontaj; GOLAZO.ro
Superliga

„Nu știu ce se va întâmpla” Reacția lui Marius Șumudică după ce a fost propus antrenor la FCSB: „Mă bucură”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 14:22
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 14:23
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea ca acesta să semneze cu FCSB.
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FCSB face deja calculele pentru potențialul înlocuitor al lui Marius Baciu, care ar putea fi demis după următoarele două etape.

Printre numele vehiculate pentru postul de antrenor au fost Florin Maxim, Ianis Zicu, Andrei Prepeliță, dar și Marius Șumudică, actualul tehnician al formației din Gruia.

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Marius Șumudică, despre posibilitatea de a prelua FCSB: „Nu știu ce se va întâmpla”

Luni seară, fostul internațional Ilie Dumitrescu a dezvăluit că Marius Șumudică ar putea fi următorul antrenor de la FCSB.

Iar reacția tehnicianului de la CFR Cluj nu a întârziat să apară:

„Cât eram acasă, mi-au venit niște oferte. Erau foarte puțini care mă sunau. Acum, când sunt la CFR, mă sună toți impresarii. Mă sună toată lumea când sunt niște rezultate bune.

Dacă domnul Becali se gândește la domnul Marius Șumudică, eu pot să spun doar că mă bucură. Eu sunt antrenorul CFR-ului. Nu știu cine i-a dat domnului Ilie Dumitrescu mesaj. Probabil e cineva din anturajul celor de la FCSB.

Nu vreau să comentez subiectul ăsta. Nu știu ce se va întâmpla. Nu știi ce se întâmplă mâine”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

CFR Cluj are un parcurs bun sub comanda lui Marius Șumudică. Deși a început cu stângul în noul său mandat, 0-3 cu Corvinul, antrenorul a redresat echipa din Gruia.

Clujenii au învins mai apoi FCSB (1-0), Csikszereda (3-2), Sepsi (3-1, în Cupă) și au remizat cu Farul (0-0).

CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

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CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
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Ce a anunțat Ilie Dumitrescu luni

„Am primit un mesaj interesant. Nu spun cine mi l-a dat. Spune așa: «Spune-i domnului Radu Naum că următorul antrenor al FCSB-ului este Șumudică».

E o sursă credibilă. Nu mi-a scris nimeni de pe stradă. Am primit acest mesaj, trebuia să-l citesc”, a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club, potrivit digisport.ro.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Sepsi din sâmbătă, de la ora 18:30, din etapa #9 a Superligii. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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