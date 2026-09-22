Lege nouă în sport  Unele cluburi ar putea primi finanțare de până la 5 milioane de lei de la primării
Foto: Envato
Superliga

Lege nouă în sport Unele cluburi ar putea primi finanțare de până la 5 milioane de lei de la primării

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 16:08
  • Răzvan Cadar (46 de ani), deputat PNL, a anunțat noile modificări care au fost aduse Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.
  • Noua prevedere a ajuns și pe masa președintele Nicușor Dan (56 de ani) pentru promulgare.
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Noile modificări clarifică și simplifică posibilitatea administrațiilor publice locale de a sprijini financiar cluburile și asociațiile sportive de drept privat.

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Cluburile din România ar putea primi finanțare de până la 5 milioane de lei

Administrațiile locale vor putea aproba, din bugetele locale, plata unei cotizații anuale către cluburile de drept privat, în care sunt membre.

Finanțarea anuală poate ajunge până la 5 milioane de lei, sumă de bani care ar putea fi de folos cluburilor care sunt în concordat preventiv.

„Sportul românesc are nevoie de susținere concretă, nu de birocrație. Am susținut și am votat amendamentul la Legea Educației Fizice și Sportului, numărul 69 din 2000, care simplifică posibilitatea administrațiilor locale de a sprijini direct asociațiile sportive în care sunt membre. Concret, UAT-urile vor putea achita o cotizație anuală de până la 5 milioane de lei.

Cotizația va fi aprobată prin hotărârea autorității locale și va putea fi folosită atât pentru funcționarea asociației, cât și pentru îndeplinirea obiectivelor sale sportive.

Mai puțină birocrație, mai mult sprijin pentru sportivi. Performanța nu se construiește doar prin ambiție, ci și prin decizii curajoase”, a declarat Răzvan Cadar, conform sportarad.ro.

Înainte de a integra în vigoare, noua prevedere trebuie promulgată în perioada următoare de președintele Nicușor Dan

Una dintre beneficiarele acestor modificări ar putea fi Poli Timișoara, club în cadrul căruia sunt implicate și autoritățile locale.

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