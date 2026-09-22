„Pot decide unde să merg”  Răzvan Lucescu a explicat de ce a semnat cu Al-Sadd, în Qatar: „Un nume important”
Răzvan Lucescu
Campionate

„Pot decide unde să merg” Răzvan Lucescu a explicat de ce a semnat cu Al-Sadd, în Qatar: „Un nume important”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 11:35
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul echipei Al-Sadd, a explicat de ce a ales să o părăsească pe PAOK Salonic și să meargă în Qatar.
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După 5 ani petrecuți în cel de-al doilea mandat la PAOK, Răzvan Lucescu s-a despărțit de formația elenă și a semnat cu Al-Sadd, campioana din Qatar, în luna iulie a acestui an.

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De ce a semnat Răzvan Lucescu cu Al-Sadd: „Un nume foarte important în Asia”

Tehnicianul român a enumerat trei motive pentru care a decis să preia banca tehnică a echipei din Qatar, acolo unde a obținut deja 4 victorii în 5 meciuri disputate.

În primul rând, că am plecat de la PAOK. În al doilea rând, că Al-Sadd este un nume foarte important în Asia. Eu am avut două experienţe în acea zonă.

Odată în Qatar (n.r. - la El-Jaish), prima experienţă care pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că a fost prima mea ieşire din România.

A doua, în Arabia Saudită (n.r. - la Al-Hilal), unde am şi câştigat ceea ce am câştigat şi cunosc foarte bine ce înseamnă Al-Sadd.

În al treilea rând, pentru că este o echipă care are jucători de mare calitate, are jucători internaţionali, jucători de pe plan local talentaţi. Un club care are în permanenţă obiectivul de a câştiga, de a câştiga, de a câştiga, lucru care te împinge întotdeauna să dai maximum. Cred că am ajuns şi eu la un moment la care pot să decid unde să merg”, a explicat Răzvan Lucescu, conform primasport.ro.

256 de meciuri
a pregătit-o Răzvan Lucescu pe PAOK în cel de-al doilea mandat (iulie 2021 - iunie 2026). A avut un bilanț de 143 de victorii, 56 de remize și 57 de înfrângeri

Sub comanda lui Răzvan Lucescu, Al-Sadd a câștigat 4 din ultimele 5 meciuri jucate.

Singura înfrângere de până acum a formației qatareze a fost cu Esteghlal FC, scor 0-3, la debutul în Liga Campionilor Asiei.

  • 3-1 cu Al-Ahli, pe 22 august, în campionat
  • 6-2 cu Qatar SC, pe 28 august, în campionat
  • 4-1 cu Al-Gharafa, pe 5 septembrie, în campionat
  • 6-3 cu Al-Sailiya, pe 10 septembrie, în campionat
  • 0-3 cu Esteghlal FC, pe 14 septembrie, în Liga Campionilor Asiei

Pentru campioana din Qatar urmează duelul cu Al-Arabi de pe 9 octombrie, din campionat.

Patru zile mai târziu, Al-Sadd se va duela cu fosta echipă a lui Răzvan Lucescu, Al-Hilal, în Liga Campionilor Asiei.

De-a lungul carierei sale, Răzvan Lucescu le-a antrenat pe FC Brașov, Rapid, El-Jaish, Petrolul, Xanthi, PAOK și Al-Hilal. A fost și selecționerul României.

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