Criticat de fani, apărat de tată  Antrenorul liderului din Liga 2 a răbufnit: „Câtă ipocrizie!” » Fiul său evoluează la FC Argeș
Foto: Sport Pictures
Superliga

Criticat de fani, apărat de tată Antrenorul liderului din Liga 2 a răbufnit: „Câtă ipocrizie!” » Fiul său evoluează la FC Argeș

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.09.2026, ora 16:59
  • Patrick Dulcea (21 de ani), tânărul mijlocaș de la FC Argeș, a fost criticat de fanii clubului pe rețelele de socializare, iar tatăl fotbalistului a reacționat imediat.
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Patrick Dulcea a fost transferat de FC Argeș în vara anului 2024 de la Farul Constanța, iar în sezonul trecut a fost împrumutat la Unirea Slobozia.

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Patrick Dulcea, criticat de fanii lui FC Argeș. Tatăl fotbalistului a intervenit: „Doamne, ferește! Câtă ipocrizie!”

Pe pagina de Facebook „F.C. Argeș Fan”, decicată suporterilor clubului piteștean, Patrick Dulcea și Yanis Pîrvu au fost au fost comparați, fiind surprinși în două ipostaze total diferite, din aceeași zi.

Fanii au postat o fotografie cu Yanis Pîrvu în timp ce se antrena și una cu Patrick Dulcea în timp ce se afla la masa unui restaurant.

„DOUĂ POZE, DOUĂ MOMENTE, DOUĂ DIRECȚII?

Cele două fotografii sunt de astăzi, 21 septembrie 2026.

Într-una dintre ele îl vedem pe Yanis Pîrvu, pe teren, convocat la echipa națională a României U21. Este imaginea unui jucător under care crește, care muncește și care începe să culeagă roadele.

Pentru Yanis, lucrurile par să se așeze în direcția corectă. Iar convocarea la lotul național nu este întâmplătoare. Este semnul că progresul lui este văzut, apreciat și răsplătit.

În cealaltă fotografie apare Patrick Dulcea, într-un cadru complet diferit, relaxat, departe de atmosfera de antrenament sau de competiție, la terasă, într-un moment care pare mai degrabă de vacanță.

Momentul de acum pare să spună ceva simplu. Yanis Pîrvu este în urcare. Patrick Dulcea pare, cel puțin deocamdată, într-un alt ritm.

La FC Argeș, statutul de under nu trebuie doar ocupat, ci meritat. Iar între cei doi, astăzi, cel care transmite mai clar ideea de progres, implicare și perspectivă este Yanis Pîrvu.

Două fotografii. Două stări. Și, poate, două direcții diferite”, au transmis fanii pe Facebook.

În secțiunea de comentarii, Adrian Dulcea, tatăl lui Patrick și antrenorul echipei CSM Slatina, liderul din Liga 2, a răbufnit la adresa fanilor.

„E o poza asumată de la cina cu familia! Mâine o să punem si poza de la sală ca să «convingem» că ne antrenăm!

Alea cu frunze de salată în farfurie și apă plată le lăsăm altora mai profesioniști! Doamne ferește câtă ipocrizie!”, a fost răspunsul lui Adrian Dulcea.

250.000 de euro
este cota de piață a lui Patrick Dulcea, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, când Patrick Dulcea a evoluat pentru Unirea Slobozia sub formă de împrumut, mijlocașul a jucat 31 de meciuri, în care a marcat 3 goluri și a livrat 4 pase decisive.

În actualul sezon, după revenirea la FC Argeș, Dulcea bifat 5 apariții sub comanda lui Bogdan Andone.

Yanis Pîrvu, fotbalistul cu care era comparat acesta, a fost convocat de selecționerul Costin Curelea la naționala U21 a României pentru meciurile cu Cipru, Finlanda și Spania din preliminariile Euro 2027.

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