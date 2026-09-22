Suedia pierde încă un titular Probleme mari în defensivă pentru Graham Potter înaintea meciului cu România

Problemele lui Graham Potter se adună înaintea „dublei” cu România, selecționerul Suediei fiind nevoit să facă mai multe modificări în lot din cauza accidentărilor.

România întâlnește Suedia vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Stockholm. Returul este programat pe 5 octombrie, pe Arena Națională din București.

Ambele meciuri se dispută de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Suedia a mai pierdut un titular înaintea meciului cu România. Gustaf Lagerbielke, fundașul central de la Braga, are o problemă la inghinal și va rata mai mult ca sigur partida de vineri, de la Stockholm.

Indisponibilitatea lui se adaugă absențelor altor doi titulari, Isak Hien și Anthony Elanga.

Suedia, încă o absență importantă cu România: Lagerbielke

Lagerbielke a fost titular pentru Suedia la Campionatul Mondial și a jucat toate cele șase meciuri oficiale disputate de naționala lui în 2026.

Acum, fundașul lui Braga are o problemă musculară care îl face indisponibil pentru prima partidă din Liga Națiunilor.

Selecționerul Graham Potter a confirmat luni că Lagerbielke are șanse mici să fie recuperat la timp pentru întâlnirea cu România.

„Pare că meciul cu România vine prea devreme pentru el. Vom vedea cum răspunde, dar este o problemă la inghinal. Încercăm să-l recuperăm pentru săptămâna viitoare”, a explicat selecționerul suedez, potrivit Fotbollskanalen.

Apărare improvizată pentru Suedia cu România

Graham Potter folosește în mod obișnuit un sistem cu trei fundași centrali, iar formula de bază a fost, de cele mai multe ori, Lindelof - Hien - Lagerbielke.

Cu Hien și Lagerbielke indisponibili, selecționerul Suediei este nevoit să refacă aproape complet centrul defensivei înaintea meciului cu România.

Este de așteptat ca selecționerul englez să apeleze la căpitanul Victor Lindelof (Aston Villa), Carl Starfelt (Celta Vigo) și Hjalmar Ekdal (Burnley).

O altă variantă este și fundașul stânga Gabriel Gudmundsson, de la Leeds United, care a fost folosit și pe postul de fundaș central în anumite ocazii.

Hien și Elanga, celelalte două absențe importante

Lagerbielke se adaugă altor două pierderi importante pentru Suedia.

Isak Hien, fundașul central al Atalantei, a devenit indisponibil după accidentarea suferită la Campionatul Mondial. Hien era unul dintre oamenii de bază ai defensivei suedeze.

Și Anthony Elanga lipsește din lot. Extrema lui Newcastle s-a accidentat și nu poate evolua împotriva României.

Astfel, Potter are probleme atât în centrul defensivei, cât și în ofensivă.

John Mellberg, chemat de urgență de la U21

Pentru a completa soluțiile din centrul defensivei, selecționerul suedez l-a chemat la lot pe John Mellberg, fundașul de 20 de ani al lui Red Bull Salzburg, de la naționala U21.

„Având în vedere situația lui Gustaf, încercăm să-l recuperăm pentru săptămâna viitoare. Era momentul să ne uităm mai atent la John”, a declarat Potter.

Alte trei schimbări în lotul Suediei

În ultimele zile, Graham Potter a fost nevoit să facă și alte schimbări în lotul Suediei înaintea meciului de vineri.

Mijlocașul Mattias Svanberg, de la Wolfsburg, a ieșit din lot din cauza unei accidentări și a fost înlocuit cu Hugo Larsson, transferat în această vară la Fulham.

Atacantul Gustaf Nilsson, de la Hertha Berlin, a devenit indisponibil și a fost înlocuit cu Williot Swedberg, de la Celta Vigo. Federația suedeză a anunțat oficial și convocarea lui John Mellberg pentru a acoperi situația din defensivă.

În plus, Taha Abdi Ali, de la PAOK, a ieșit ulterior din lot, iar în locul său a fost convocat Paulos Abraham, de la Hammarby IF, locul 2 în campionatul Suediei.

Mijlocașul Besfort Zeneli (Union St. Gilloise) a lipsit de la antrenemantul de marți din cauza unei entorse la picior.

Programul grupei României din Liga Națiunilor B:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

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