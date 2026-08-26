Ofertă pentru Săpunaru Fostul căpitan din Giulești, dorit în Liga 2! Cine i-a propus să fie „secund”
Cristi Săpunaru
Liga 2

Ofertă pentru Săpunaru Fostul căpitan din Giulești, dorit în Liga 2! Cine i-a propus să fie „secund”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 22:03
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 22:56
  • Leo Grozavu (59 de ani) este noul antrenor al celor de la Chindia Târgoviște, după despărțirea de Nicolae Croitoru.
  • Conducerea clubului a încercat să-l aducă în staff și pe Cristi Săpunaru (42 de ani), ca secund.
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Chindia Târgoviște a fost la un pas de a ajunge la un acord cu Daniel Oprița, însă tehnicianul a rămas în cele din urmă la Steaua.

Ulterior, dâmbovițenii au ajuns la un acord cu Leo Grozavu, cel care era liber de contract din martie, după despărțirea de FC Botoșani.

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Cristi Săpunaru a fost dorit ca antrenor secund la Chindia Târgoviște

Florin Gardoș, managerul general al clubului, a dezvăluit că oficialii clubului au purtat discuții cu fostul căpitan din Giulești pentru a fi cooptat în staff ca antrenor secund.

„Au fost discuții cu Săpunaru, să vină secund”, a spus Florin Gardoș, potrivit sport.ro.

Din informațiile GOLAZO.ro, Săpunaru a spus pas ofertei primite de la Chindia.

Recent, fostul fundaș s-a aflat și în negocieri cu CFR Cluj, unde ar fi urmat să facă parte din stafful lui Adrian Mutu.

În cele din urmă, „Briliantul” nu a acceptat oferta formației din Gruia, iar ardelenii l-au instalat în funcția de antrenor principal pe Marius Șumudică.

Deși Ioan Varga anunțase că Săpunaru va face parte din stafful lui Șumudică, fostul căpitan din Giulești nu a mai ajuns la CFR Cluj.

Leo Grozavu, prezentat oficial la Chindia Târgoviște

„Bine ai venit la Chindia, Leo Grozavu!

Chindia a ajuns la un acord cu Leo Grozavu pentru preluarea băncii tehnice.

Un nume cunoscut şi validat în fotbalul românesc, Grozavu le-a pregătit cu succes pe Sepsi, FC Botoşani sau Poli Iaşi. Cu el pe bancă, FC Botoşani şi Sepsi au ajuns în cupele europene.

Îi dorim mult succes la Târgovişte!”, a anunțat Chindia pe rețelele de socializare.

Grozavu urmează să debuteze pe banca dâmbovițenilor la partida cu Metalul Buzău, programată sâmbătă, de la ora 11:00.

  • Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan, ACS Poli Timișoara, Petrolul, Poli Iași și FC Botoșani sunt echipele antrenate de tehnicianul în vârstă de 59 de ani de-a lungul carierei.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1CSM Slatina412
2Politehnica Timișoara410
3CSM Reșița49
4Concordia Chiajna49
5Popești-Leordeni48
6FC Bacău47
7Metaloglobus47
8Metalul Buzău47
9Chindia Târgoviște46
10Gloria Bistrița46
11Cetatea Suceava46
12CSL Ștefănești46
13SCM Râmnicu Vâlcea35
14ASA Târgu Mureș44
15CS Afumați44
16CSC Dumbrăvița43
17FC Bihor43
18CS Dinamo43
19CSC Șelimbăr42
20Olimpia Satu Mare42
21Steaua41
22Unirea Slobozia41

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