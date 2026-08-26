Leo Grozavu (59 de ani) este noul antrenor al celor de la Chindia Târgoviște, după despărțirea de Nicolae Croitoru.

Conducerea clubului a încercat să-l aducă în staff și pe Cristi Săpunaru (42 de ani), ca secund.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Chindia Târgoviște a fost la un pas de a ajunge la un acord cu Daniel Oprița, însă tehnicianul a rămas în cele din urmă la Steaua.

Ulterior, dâmbovițenii au ajuns la un acord cu Leo Grozavu, cel care era liber de contract din martie, după despărțirea de FC Botoșani.

Cristi Săpunaru a fost dorit ca antrenor secund la Chindia Târgoviște

Florin Gardoș, managerul general al clubului, a dezvăluit că oficialii clubului au purtat discuții cu fostul căpitan din Giulești pentru a fi cooptat în staff ca antrenor secund.

„Au fost discuții cu Săpunaru, să vină secund”, a spus Florin Gardoș, potrivit sport.ro.

Din informațiile GOLAZO.ro, Săpunaru a spus pas ofertei primite de la Chindia.

Recent, fostul fundaș s-a aflat și în negocieri cu CFR Cluj, unde ar fi urmat să facă parte din stafful lui Adrian Mutu.

În cele din urmă, „Briliantul” nu a acceptat oferta formației din Gruia, iar ardelenii l-au instalat în funcția de antrenor principal pe Marius Șumudică.

Deși Ioan Varga anunțase că Săpunaru va face parte din stafful lui Șumudică, fostul căpitan din Giulești nu a mai ajuns la CFR Cluj.

Leo Grozavu, prezentat oficial la Chindia Târgoviște

„Bine ai venit la Chindia, Leo Grozavu!

Chindia a ajuns la un acord cu Leo Grozavu pentru preluarea băncii tehnice.

Un nume cunoscut şi validat în fotbalul românesc, Grozavu le-a pregătit cu succes pe Sepsi, FC Botoşani sau Poli Iaşi. Cu el pe bancă, FC Botoşani şi Sepsi au ajuns în cupele europene.

Îi dorim mult succes la Târgovişte!”, a anunțat Chindia pe rețelele de socializare.

Grozavu urmează să debuteze pe banca dâmbovițenilor la partida cu Metalul Buzău, programată sâmbătă, de la ora 11:00.

Armătura Zalău, U Cluj, Minaur Baia Mare, Luceafărul Oradea, Gaz Metan, ACS Poli Timișoara, Petrolul, Poli Iași și FC Botoșani sunt echipele antrenate de tehnicianul în vârstă de 59 de ani de-a lungul carierei.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 4 12 2 Politehnica Timișoara 4 10 3 CSM Reșița 4 9 4 Concordia Chiajna 4 9 5 Popești-Leordeni 4 8 6 FC Bacău 4 7 7 Metaloglobus 4 7 8 Metalul Buzău 4 7 9 Chindia Târgoviște 4 6 10 Gloria Bistrița 4 6 11 Cetatea Suceava 4 6 12 CSL Ștefănești 4 6 13 SCM Râmnicu Vâlcea 3 5 14 ASA Târgu Mureș 4 4 15 CS Afumați 4 4 16 CSC Dumbrăvița 4 3 17 FC Bihor 4 3 18 CS Dinamo 4 3 19 CSC Șelimbăr 4 2 20 Olimpia Satu Mare 4 2 21 Steaua 4 1 22 Unirea Slobozia 4 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport