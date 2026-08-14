Ce mutare ar fi fost la CFR! Sosirea lui Șumudică a blocat o dublă lovitură a clujenilor: Mutu + Săpunaru! Detalii din culise
Superliga

Ce mutare ar fi fost la CFR! Sosirea lui Șumudică a blocat o dublă lovitură a clujenilor: Mutu + Săpunaru! Detalii din culise

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 16:21
  • CFR Cluj a rezolvat azi problema antrenorului și a ajuns, în cele din urmă, la un acord cu Marius Șumudică.
  • Numai că revenirea acestuia în Gruia a produs o răsturnare spectaculoasă de situație. Detalii din culise, în rândurile de mai jos.
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Din informațiile GOLAZO.ro, înainte ca Șumudică să se răzgândească și să accepte oferta lui Neluțu Varga, CFR avea deja un acord cu Adrian Mutu, iar alături de acesta urma să ajungă în Gruia și Cristi Săpunaru.

Cei doi erau pregătiți chiar astăzi să plece spre Cluj pentru a pune la punct ultimele detalii și pentru semnarea contractelor.

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Mutu și Săpunaru, „la pachet” la CFR

Negocierile cu Adrian Mutu avansaseră rapid după ce prima variantă Șumudică picase. Existența acordului verbal dintre Mutu și CFR fusese relatată încă de joi seară, după ce negocierile inițiale cu Șumudică nu ajunseseră la rezultatul dorit.

GOLAZO.ro a aflat însă că planul pentru noul staff mergea mai departe: Mutu urma să vină la CFR împreună cu Cristi Săpunaru.

Fostul căpitan al Rapidului a fost omul pe care conducerea din Gruia l-a acceptat pentru a-l însoți pe Mutu în noul proiect.

Cei doi ajunseseră la o înțelegere cu Marian Copilu, iar lucrurile păreau suficient de clare încât deplasarea la Cluj să fie programată pentru vineri.

Ioan Varga i-a pus pe „hold” joi seară

Totul s-a schimbat însă în numai câteva ore.

Din informațiile GOLAZO.ro, joi seară Neluțu Varga le-a transmis lui Adrian Mutu și Cristi Săpunaru să mai aștepte, deși cei doi erau pregătiți să plece vineri dimineață spre Cluj.

Motivul avea să devină clar foarte repede vineri dimineața: Marius Șumudică se răzgândise. Antrenorul care inițial nu ajunsese la un acord cu CFR a reluat discuțiile cu patronul lui CFR, iar negocierile au avansat într-un ritm accelerat.

În numai câteva ore, Șumudică și patronul CFR-ului au bătut palma.

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