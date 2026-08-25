Decizie finală în cazul Oprița! Ce a stabilit conducerea Stelei după ultimele discuții cu antrenorul

Daniel Oprița (45 de ani) va continua ca antrenor principal la Steaua, după ce anterior și-a anunțat demisia în mai multe rânduri.

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Tehnicianul roș-albaștrilor a așteptat, în ultimele zile, aprobarea demisiei, iar luni au circulat mai multe informații privind un acord la care cele două părți ar fi ajuns pentru rezilierea contractului său, care ar fi urmat să fie oficializat astăzi.

Daniel Oprița rămâne antrenor la Steaua București

Totuși, în ciuda discuțiilor și tensiunilor repetate de la Steaua, clubul a anunțat acum că va continua cu Daniel Oprița, căruia i-ar fi promis transferuri și un lot mai solid pentru restul sezonului.

„În urma discuțiilor purtate cu conducerea clubului, Daniel Oprița va continua în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Steaua București. Alături de acesta va rămâne și întregul staff tehnic.

Credem că, în acest moment, continuitatea și stabilitatea sunt importante pentru echipă și pentru traseul pe care îl urmărim.

În perioada următoare, vor fi identificate cele mai bune soluții pentru întărirea lotului de jucători, astfel încât echipa să își îmbunătățească evoluțiile și rezultatele.

Știm că începutul de sezon nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Avem însă încredere că, prin unitate, muncă și susținerea suporterilor, putem merge înainte și putem readuce Steaua acolo unde ne dorim cu toții.

Continuăm împreună. Pentru Steaua!”, a transmis Steaua, pe pagina de Facebook.

Steaua a obținut un singur punct în primele 4 etape ale noului sezon, fiind pe ultimul loc în Liga 2.

Totodată, echipa a fost eliminată din Cupa României de Csikszereda, scor 1-2, și a ratat din nou calificarea în faza grupelor.

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