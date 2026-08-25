Decizie finală în cazul Oprița! Ce a stabilit conducerea Stelei după ultimele discuții cu antrenorul
Daniel Oprița
Liga 2

Decizie finală în cazul Oprița! Ce a stabilit conducerea Stelei după ultimele discuții cu antrenorul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 10:28
  • Daniel Oprița (45 de ani) va continua ca antrenor principal la Steaua, după ce anterior și-a anunțat demisia în mai multe rânduri.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul roș-albaștrilor a așteptat, în ultimele zile, aprobarea demisiei, iar luni au circulat mai multe informații privind un acord la care cele două părți ar fi ajuns pentru rezilierea contractului său, care ar fi urmat să fie oficializat astăzi.

„Vom ajunge la același nivel” Radu Drăgușin, încrezător după ce Fiorentina a fost demolată în derby-ul cu Roma: „Se va vedea pe teren”
Citește și
„Vom ajunge la același nivel” Radu Drăgușin, încrezător după ce Fiorentina a fost demolată în derby-ul cu Roma: „Se va vedea pe teren”
Citește mai mult
„Vom ajunge la același nivel” Radu Drăgușin, încrezător după ce Fiorentina a fost demolată în derby-ul cu Roma: „Se va vedea pe teren”

Daniel Oprița rămâne antrenor la Steaua București

Totuși, în ciuda discuțiilor și tensiunilor repetate de la Steaua, clubul a anunțat acum că va continua cu Daniel Oprița, căruia i-ar fi promis transferuri și un lot mai solid pentru restul sezonului.

„În urma discuțiilor purtate cu conducerea clubului, Daniel Oprița va continua în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Steaua București. Alături de acesta va rămâne și întregul staff tehnic.

Credem că, în acest moment, continuitatea și stabilitatea sunt importante pentru echipă și pentru traseul pe care îl urmărim.

În perioada următoare, vor fi identificate cele mai bune soluții pentru întărirea lotului de jucători, astfel încât echipa să își îmbunătățească evoluțiile și rezultatele.

Știm că începutul de sezon nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Avem însă încredere că, prin unitate, muncă și susținerea suporterilor, putem merge înainte și putem readuce Steaua acolo unde ne dorim cu toții.

Continuăm împreună. Pentru Steaua!”, a transmis Steaua, pe pagina de Facebook.

Steaua a obținut un singur punct în primele 4 etape ale noului sezon, fiind pe ultimul loc în Liga 2.

Totodată, echipa a fost eliminată din Cupa României de Csikszereda, scor 1-2, și a ratat din nou calificarea în faza grupelor.

Citește și

Problemele continuă la CFR Motivul pentru care acționarul a sistat finanțarea: „Vă rog să mă credeți”
Superliga
08:00
Problemele continuă la CFR Motivul pentru care acționarul a sistat finanțarea: „Vă rog să mă credeți”
Citește mai mult
Problemele continuă la CFR Motivul pentru care acționarul a sistat finanțarea: „Vă rog să mă credeți”
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Baschet
07:00
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Citește mai mult
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
liga 2 antrenor steaua bucuresti Daniel Oprita
Știrile zilei din sport
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Liga Campionilor
25.08
Fără Liga Campionilor în România! Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Citește mai mult
Fără Liga Campionilor în România!  Istvan Kovacs, decizie importantă în Sabah - Hapoel Beer-Sheva
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Diverse
25.08
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Citește mai mult
Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Superliga
25.08
Bîrligea, în Serie A S-a făcut transferul! Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Citește mai mult
Bîrligea,  în Serie A S-a făcut transferul!  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Alte sporturi
25.08
Supercupa României a fost anulată Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Citește mai mult
Supercupa României  a fost anulată  Fanii au luat foc: „Numai în România ezită să acorde trofeul echipelor maghiare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:43
„Sper să nu fi dezamăgit” VIDEO: Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
„Sper să nu fi dezamăgit”  VIDEO:  Daniel Bîrligea, cu ochii în lacrimi după despărțirea de FCSB: „Îmi doream să fac mai mult”
09:47
100 de milioane de dolari pentru un tricou? Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie!
100 de milioane de dolari pentru un tricou?  Piesa de colecție purtată de Michael Jordan în „The Last Dance” poate deveni cel mai scump obiect sportiv din istorie! 
09:06
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
Radiografia Top 6 după 6 etape GOLAZO.ro decodifică primele 6 echipe ale Ligii 1. Plusuri și minusuri. Ce au în comun
08:00
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Riscă să piardă tot! Administratorul judiciar începe verificarea datoriilor de 37,5 milioane de euro ale CFR Cluj. Avertisment pentru fotbaliști și ceilalți creditori
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Top stiri
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Liga 2
25.08
A fost semnat contractul Arena de 32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Citește mai mult
A fost semnat contractul Arena de  32.000 de locuri din România are actele făcute: „În sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri”
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Superliga
25.08
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic!
Citește mai mult
Nouă ședință cu miză la Dinamo Ce schimbare s-ar putea produce la începutul lunii septembrie: va scădea drastic! 
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Cupa Romaniei
25.08
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Citește mai mult
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
B365
25.08
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis
Citește mai mult
VIDEO | Incredibil accident rutier în lanț, în București, pe Gherghiței, unde 6 (șase) mașini s-au făcut praf. Carambolul, provocat de un puști de 17 ani, fără permis

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 22 rapid 39 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share