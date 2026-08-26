Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, a vorbit despre anunțul lui Gino Iorgulescu (70 de ani) privind o nouă candidatură la șefia LPF.

a vorbit despre anunțul lui Gino Iorgulescu (70 de ani) privind o nouă candidatură la șefia LPF. Acesta a abordat și subiectul limitei de mandate și a lăsat să se înțeleagă că, dacă își doresc, cluburile pot alege să susțină un candidat și dincolo de acea limită.

Burleanu a câștigat în martie al patrulea mandat la șefia FRF, deși limita este de trei, iar în campanie promisese că va limita numărul la două.

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Gino Iorgulescu se află în fruntea Ligii din anul 2013, atunci când l-a învins pe Dumitru Dragomir, iar acum vrea să candideze și la alegerile care vor avea loc în 2027.

Răzvan Burleanu, despre anunțul lui Gino Iorgulescu: „Am fost suprins, nu m-a anunțat”

Burleanu a dezvăluit că știa de inițiativa omologului său de la LPF și a vorbit despre colaborarea dintre FRF și organizația condusă de Iorgulescu.

„Știam că-și dorește un nou mandat, am fost surprins, nu m-a anunțat că și-a anunțat candidatura astăzi. Sunt convins că s-a consultat cu cluburile din Superliga, acesta e un demers normal pentru a fi sigur că te bazezi pe o majoritate.

Relația instituțională dintre FRF și LPF pot spune că s-a îmbunătățit în ultimii ani. Cu siguranță, ne-am dori ca relația să se întărească din ce în ce mai puternic.

Împărtășim o viziune foarte simplă: obiectivele cluburilor sunt obiectivele echipelor naționale și viceversa”, a declarat Răzvan Burleanu în cadrul unei conferințe de presă.

Răzvan Burleanu: „Cred că limita de mandate este foarte utilă în această zonă a organizațiilor sportive”

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro despre cât de sănătos e monopolul pus pe posturile de președinte de la FRF și LPF, Burleanu a replicat:

„Cred că limita de mandate este foarte utilă în această zonă a organizațiilor sportive. În același timp, LPF a eliminat asta. Toate cluburile au susținut acest lucru .

Deci, practic, cluburile împărtășesc o altă viziune, aș putea spune, iar la final decizia este exclusiv a lor.

Cluburile sunt puse în situația de a stabili care e statutul care le guvernează activitatea, care este echipa de lideri și care este echipa de management cu care vor să meargă mai departe.

Cred că lucrul pe care l-a început în 2014, nu l-am conștientizat, este acela ca să poți, într-adevăr, să ai un impact asupra unui întreg sistem, nu este suficient să produci o schimbare doar la nivelul organizației.

Și când spun o schimbare la nivelul organizației, la nivelul pur și simplu instituției centrale numită Federația Română de Fotbal.

Ceea ce contează cel mai mult, revenind la întrebarea dumneavoastră, este opoziția. Dacă opoziția are capacitatea de a proiecta o viziune mai bună decât cei care se află astăzi la conducerea Federației Române de Fotbal sau la LPF.

La nivel de FRF am descoperit că nu există această capacitate, fiindcă dacă este să facem o comparație cu FIFA de data aceasta, vă asigur că niciodată nu veți vedea asemenea derapaje din partea mea.

Mai mult decât atât, voi continua să mențin această relație cu toate cluburile, toate asociațiile de fotbal din România cu un singur deziderat.Pur și simplu să dezvoltăm fotbalul zi de zi. În ceea ce înseamnă posibilă opoziție la nivel de LPF, nu știu acest lucru”, a concluzionat Răzvan Burleanu.

Parcursul lui Gino Iorgulescu în fruntea LPF:

Primul mandat: 2013-2017

Al doilea mandat: 2017-2022

Al treilea mandat: 2022-2027, când a fost ales cu unanimitate de voturi

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