Surpriza din staff-ul lui Șumudică Cine va fi secundul noului antrenor de la CFR Cluj: „Vor încerca să pună echipa pe picioare”
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Surpriza din staff-ul lui Șumudică Cine va fi secundul noului antrenor de la CFR Cluj: „Vor încerca să pună echipa pe picioare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 19:58
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 21:15
  • Cristi Săpunaru (42 de ani) va fi secundul lui Marius Șumudică (55 de ani) la CFR Cluj.
  • Anunțul a fost făcut de Ioan Varga, patronul formației din Gruia.
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Din informațiile GOLAZO.ro, înainte ca Șumudică să se răzgândească și să accepte oferta lui Ioan Varga, CFR avea deja un acord cu Adrian Mutu, iar alături de acesta urma să ajungă în Gruia și Cristi Săpunaru.

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Cristi Săpunaru secundul lui Marius Șumudică la CFR Cluj: „Vor încerca să pună echipa pe picioare”

Deși negocierile cu „Briliantul” nu s-au concretizat, fostul căpitan din Giulești va fi acum antrenorul secund al ardelenilor. Săpunaru se va afla la prima experiență de acest gen.

„Toate problemele se vor rezolva, asta e cert. În acest moment a fost un pic dificil, au fost prea multe adunate, dar acum sunt acasă, mă ocup de ele și le rezolvăm pas cu pas.

Am încredere mare în Marius, că va face treabă. Vine Marius cu Săpunaru ca secund și vor încerca să pună echipa pe picioare, la modul să joace cum trebuie și să vină și performanța încet, încet. Nu am pus nicio presiune pe el, va face treabă și am încredere în el.

Se vor pune lucrurile la punct, se va plăti tot ce trebuie. Sper ca într-o săptămână să se întâmple acest lucru, dacă nu, realistic zic, în două săptămâni. Dar nu vreau să fac promisiuni pe care nu le pot îndeplini, deci eu promit că în două săptămâni va arăta altfel situația financiară a clubului.

Eu nu am cerut nicio insolvență, nu știu cine inventează poveștile astea. Și dacă va fi vreodată o situație de-asta, numai în cazul în care nu mai pot eu sau nu mai am soluții.

Eu cred în mine și eu cred că am arătat timp de 10 ani că am dus echipa asta cu mândrie, cu performanțe, nu cu povești. De la mine nu a plecat nimeni fără bani, nu cred că ar trebui să-și facă probleme cineva.

Eu cred în Marius și Săpunaru, echipa mea de conducere, în Marian Copil și Ciprian Deac, în cei care vor conduce această echipă. Eu o să mă implic financiar, nu o să mă bag peste ei deloc, cum nu m-am băgat niciodată.

Vreau să predau ștafeta de conducere și management celor care vin acum în club, vor mai veni niște persoane, probabil și o persoană dintr-o țară occidentală, și se va ocupa de problema asta și va pune lucrurile la punct”, a declarat Varga, citat de sport.ro.

Cristi Săpunaru/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro Cristi Săpunaru/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Cristi Săpunaru/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro

Marius Șumudică, relație strânsă cu Cristi Săpunaru

Marius Șumudică și Cristi Săpunaru au o relație de prietenie extrem de strânsă.

Tehnicianul l-a avut pe fostul jucător sub conducere la mai multe echipe de-a lungul timpului: Rapid, Astra și Kayserispor.

Marius Șumudică și Cristi Săpunaru/ Foto: sportpictures.eu Marius Șumudică și Cristi Săpunaru/ Foto: sportpictures.eu
Marius Șumudică și Cristi Săpunaru/ Foto: sportpictures.eu

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