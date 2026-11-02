Hamilton, atac la Leclerc Critici după incidentul din MP al Mexicului: „Când coechipierul acționează împotriva ta...”
Lewis Hamilton/ Foto: IMAGO
Formula 1

Hamilton, atac la Leclerc Critici după incidentul din MP al Mexicului: „Când coechipierul acționează împotriva ta...”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 11:31
  • Lewis Hamilton (41 de ani) l-a criticat dur pe colegul său de la Mercedes, Charles Leclerc (29 de ani), după Marele Premiu al Mexicului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pilotul britanic, plecat din pole-position, a condus în primele viraje ale cursei de pe Autodromul Hermanos Rodriguez. Charles Leclerc a venit tare din spate, l-a depășit pe George Russell și l-a atacat apoi pe colegul său.

Cei doi piloți Ferrari au fost foarte aproape de coliziune și au ieșit în decor. Leclerc a revenit pe circuit pe primul loc, în timp ce Hamilton a fost depășit de Max Verstappen.

Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde
Citește și
Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde
Citește mai mult
Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde

Lewis Hamilton: „Când coechipierul acționează împotriva ta, e cu siguranță greu”

Comisarii de cursă au analizat incidentul și au avut nevoie de 13 tururi pentru a da un verdict. Decizia finală a fost o penalizare de 5 secunde pentru Leclerc, pentru că a părăsit circuitul și a obținut un avantaj.

La finalul cursei, Hamilton a luat atitudine și a lansat acuzații la adresa colegului său de la Ferrari și a transmis că este nevoie de o schimbare la nivelul echipei.

„Nu știu ce trebuie să se întâmple acum. Cum vom discuta lucrurile când ne vom întoarce, nu sunt prea sigur cum vreau să fac față valului de frustrări de astăzi (n.r. duminică).

Sunt fericit pentru că tipul ăsta (n.r. Kimi Antonelli) tocmai a câștigat campionatul, așa că sunt într-adevăr împărțit între două sentimente: pe de o parte, sunt fericit, iar pe de altă parte, sunt foarte supărat.

Am pierdut puncte prețioase. Noi, ca echipă, am muncit atât de mult. Am fi putut obține cu ușurință o dublă (n.r. clasări pe primele 2 locuri) astăzi. Aveam ritmul necesar pentru asta.

Așadar, intrăm în virajul 4, pe primul și al doilea loc. Dacă ne-am fi menținut pozițiile, cred că orice se poate întâmpla într-o cursă, dar când coechipierul tău acționează împotriva ta și apoi pierzi poziții în felul ăsta, e cu siguranță greu.

Așa că vom discuta despre asta în particular și nu merită să mai spunem prea multe. Nu avem reguli de angajament și nu știu dacă asta va schimba ceva din partea lui Charles.

Trebuie doar să găsim o soluție, dar ceva trebuie să se schimbe, cu siguranță”, a declarat Hamilton, citat de sportbible.com.

Lewis a încheiat cursa pe locul 2, în spatele lui Max Verstappen, în timp ce Leclerc a terminat pe poziția a 4-a.

Clasamentul MP al Mexicului

  1. M. Verstappen (Red Bull)
  2. L. Hamilton (Ferrari)
  3. K. Antonelli (Mercedes)
  4. C. Leclerc (Ferrari)
  5. L. Norris (McLaren)
  6. G. Russell (Mercedes)
  7. O. Piastri (McLaren)
  8. F. Colapinto (Alpine)
  9. L. Lawson (Racing Bulls)
  10. P. Gasly (Alpine)

Clasamentul general

  1. K. Antonelli (Mercedes) - 380
  2. M. Verstappen (Red Bull) - 261
  3. L. Hamilton (Ferrari) - 259
  4. G. Russell (Mercedes) - 250
  5. C. Leclerc (Ferrari) - 245
  6. L. Norris (McLaren) - 221
  7. O. Piastri (McLaren) - 150
  8. I. Hadjar (Racing Bulls) - 105
  9. L. Lawson (Racing Bulls) - 79
  10. P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

  1. Mercedes - 630
  2. Ferrari - 504
  3. Red Bull - 380
  4. McLaren - 371
  5. Racing Bulls - 104
  6. Alpine - 74
  7. Haas - 30
  8. Audi - 23
  9. Williams - 12
  10. Aston Martin - 7
  11. Cadillac - 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
Lewis Hamilton formula 1 ferrari charles leclerc marele premiu al mexicului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:29
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK, Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK,  Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share