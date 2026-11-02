Lewis Hamilton (41 de ani) l-a criticat dur pe colegul său de la Mercedes, Charles Leclerc (29 de ani), după Marele Premiu al Mexicului.

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Pilotul britanic, plecat din pole-position, a condus în primele viraje ale cursei de pe Autodromul Hermanos Rodriguez. Charles Leclerc a venit tare din spate, l-a depășit pe George Russell și l-a atacat apoi pe colegul său.

Cei doi piloți Ferrari au fost foarte aproape de coliziune și au ieșit în decor. Leclerc a revenit pe circuit pe primul loc, în timp ce Hamilton a fost depășit de Max Verstappen.

Lewis Hamilton: „Când coechipierul acționează împotriva ta, e cu siguranță greu”

Comisarii de cursă au analizat incidentul și au avut nevoie de 13 tururi pentru a da un verdict. Decizia finală a fost o penalizare de 5 secunde pentru Leclerc, pentru că a părăsit circuitul și a obținut un avantaj.

La finalul cursei, Hamilton a luat atitudine și a lansat acuzații la adresa colegului său de la Ferrari și a transmis că este nevoie de o schimbare la nivelul echipei.

„Nu știu ce trebuie să se întâmple acum. Cum vom discuta lucrurile când ne vom întoarce, nu sunt prea sigur cum vreau să fac față valului de frustrări de astăzi (n.r. duminică).

Sunt fericit pentru că tipul ăsta (n.r. Kimi Antonelli) tocmai a câștigat campionatul, așa că sunt într-adevăr împărțit între două sentimente: pe de o parte, sunt fericit, iar pe de altă parte, sunt foarte supărat.

Am pierdut puncte prețioase. Noi, ca echipă, am muncit atât de mult. Am fi putut obține cu ușurință o dublă (n.r. clasări pe primele 2 locuri) astăzi. Aveam ritmul necesar pentru asta.

Așadar, intrăm în virajul 4, pe primul și al doilea loc. Dacă ne-am fi menținut pozițiile, cred că orice se poate întâmpla într-o cursă, dar când coechipierul tău acționează împotriva ta și apoi pierzi poziții în felul ăsta, e cu siguranță greu.

Așa că vom discuta despre asta în particular și nu merită să mai spunem prea multe. Nu avem reguli de angajament și nu știu dacă asta va schimba ceva din partea lui Charles.

Trebuie doar să găsim o soluție, dar ceva trebuie să se schimbe, cu siguranță”, a declarat Hamilton, citat de sportbible.com.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Lewis a încheiat cursa pe locul 2, în spatele lui Max Verstappen, în timp ce Leclerc a terminat pe poziția a 4-a.

Clasamentul MP al Mexicului

M. Verstappen (Red Bull) L. Hamilton (Ferrari) K. Antonelli (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) L. Norris (McLaren) G. Russell (Mercedes) O. Piastri (McLaren) F. Colapinto (Alpine) L. Lawson (Racing Bulls) P. Gasly (Alpine)

Clasamentul general

K. Antonelli (Mercedes) - 380 M. Verstappen (Red Bull) - 261 L. Hamilton (Ferrari) - 259 G. Russell (Mercedes) - 250 C. Leclerc (Ferrari) - 245 L. Norris (McLaren) - 221 O. Piastri (McLaren) - 150 I. Hadjar (Racing Bulls) - 105 L. Lawson (Racing Bulls) - 79 P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

Mercedes - 630 Ferrari - 504 Red Bull - 380 McLaren - 371 Racing Bulls - 104 Alpine - 74 Haas - 30 Audi - 23 Williams - 12 Aston Martin - 7 Cadillac - 0

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