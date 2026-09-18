„N-am cerut concedieri!” Lewis Hamilton, reacție fermă după zvonurile privind o revoltă la Ferrari
Lewis Hamilton
Formula 1

„N-am cerut concedieri!” Lewis Hamilton, reacție fermă după zvonurile privind o revoltă la Ferrari

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.09.2026, ora 16:25
alt-text Actualizat: 18.09.2026, ora 16:25
  • Lewis Hamilton (41 de ani, Ferrari) a negat toate informațiile apărute în spațiul public, conform cărora ar fi cerut conducerii echipei să înlocuiască anumiți membri din staff.
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Publicația italiană Corriere della Sera a relatat că pilotul britanic i-ar fi cerut directorului Frederic Vasseur să efectueze mai multe schimbări în stafful operațional și din departamentul de strategie.

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Lewis Hamilton lămurește întreaga situație de la Ferrari: „Nu am cerut niciodată”

Lewis Hamilton și-ar fi dorit aceste schimbări după mai multe tensiuni iscate în urma curselor din Europa din acest sezon, scrie racingnews365.com.

Publicația italiană a mai precizat că relația dintre Hamilton și Vasseur s-ar fi deteriorat, după ce directorul Ferrari ar fi respins o cerere a pilotului după Marele Premiu de la Monza, prin care acesta cerea stabilirea unor reguli stricte privind modul în care el și coechipierul său, Charles Leclerc, ar trebui să concureze unul împotriva celuilalt.

La scurt timp după apariția acestor informații, Lewis Hamilton a lămurit situația pe pagina sa de Instagram.

Am văzut unele dintre articolele care au apărut și vreau să clarific lucrurile aici. Nu am cerut niciodată ca cineva din echipa mea să fie concediat.

Toți cei cu care lucrez muncesc din greu în fiecare zi, iar dedicarea lor ne ajută să progresăm. Încerc mereu să le dau oamenilor încredere și să-i ajut să devină cea mai bună versiune a lor sau, cel puțin, să vadă ce este mai bun în ei.

Poate că nu reușesc întotdeauna, dar aceasta este intenția mea și acesta este motivul pentru care sunt aici. Cu toții lucrăm împreună, iar acest lucru va continua”, a scris pilotul.

Mesajul postat joi de Lewis Hamilton. Foto: captură Instagram/@lewishamilton Mesajul postat joi de Lewis Hamilton. Foto: captură Instagram/@lewishamilton
Mesajul postat joi de Lewis Hamilton. Foto: captură Instagram/@lewishamilton

Ferrari a efectuat deja mai multe schimbări în acest an la nivelul de staff. Luca Diella și Cedric Grosjean, care au venit de la Mercedes, respectiv McLaren, au fost integrați în echipa lui Hamilton.

În această vară au fost angajați și câțiva specialiști în șasiuri externi pentru a consolida departamentul tehnic condus de Loic Serra.

Frederic Vasseur a respins la rândul său zvonurile privind existența unor tensiuni interne.

Formula 1, clasamentul piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) 292 puncte
  2. George Russell (Mercedes) 211
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) 191
  4. Lando Norris (McLaren) 186
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 167
  6. Max Verstappen (RedBull) 145
  7. Oscar Piastri (McLaren) 120
  8. Isack Hadjar (RedBull) 71
  9. Liam Lawson (RedBull) 59
  10. Pierre Gasly (Alpine) 41

Formula 1, clasamentul constructorilor

  1. Mercedes 503 puncte
  2. Ferrari 358
  3. McLaren 306
  4. RedBull 230
  5. Racing Bulls 77
  6. Alpine 68
  7. Haas 21
  8. Audi 17
  9. Williams 11
  10. Aston Martin 3
  11. Cadillac 0

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