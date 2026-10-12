Vinicius iese la atac FOTO. Ce a postat brazilianul la scurt timp după ce și-a tras de păr un adversar și a fost eliminat: „Ce mafie!” +10 foto
Vinicius. Foto: IMAGO
Campionate

Vinicius iese la atac FOTO. Ce a postat brazilianul la scurt timp după ce și-a tras de păr un adversar și a fost eliminat: „Ce mafie!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 10:56
  • Vinicius Junior (26 de ani) a avut o reacție surprinzătoare pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce și-a cerut scuze public pentru gestul din meciul cu Villareal, 1-0.
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Starul lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu în ultima etapă din La Liga, după ce a tras de păr un adversar, având apoi o reacție agresivă la adresa arbitrului.

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Vinicius a ieșit la atac după eliminarea din meciul cu Villarreal

Introdus la pauză, Vinicius a fost eliminat în minutul 73 după ce l-a tras de păr pe Saliba, iar apoi a avut o reacție agresivă la adresa arbitrului, fiind ținut cu greu de către coechipieri.

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga

Galerie foto (10 imagini)

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
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Ulterior gestului deplasat, atacantul Realului și-a prezentat scuzele, printr-o postare pe Instagram: „Bucuria continuă... Îmi cer scuze în fața echipei și a fanilor”, a scris fotbalistul, în descrierea unei fotografii în care zâmbește.

La scurt timp după mesaj, Vinicius a distribuit o postare a unui cont de Instagram dedicat brazilianului, care conținea un colaj cu mai multe faze în care fotbalistul a fost atacat sau faultat, iar adversarul nu a fost sancționat.

Colajul a fost însoțit de mesajul: „Cel care primește cartonașe galbene și roșii este mereu Vinicius, ce rușine, ce mafie!”, a subliniat fanul, potrivit mundodeportivo.com.

Foto: captură Instagram/vinijr Foto: captură Instagram/vinijr
Foto: captură Instagram/vinijr

Conform raportului întocmit de arbitru, Vinicius ar putea risca o suspendare de două sau chiar trei etape, ceea ce ar însemna ratarea derby-ului cu Barcelona, programat pe 25 octombrie.

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