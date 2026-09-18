Sezon încheiat pentru Liam Talbot (23 de ani), jucătorul celor de la Montreal Alouettes, după o accidentare suferită într-un meci cu B.C. Lions.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, Talbot a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, după ce ar fi fost lovit de două ori în zona inghinală în timpul partidei de la Vancouver.

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Incidentul a avut loc sâmbătă, 12 septembrie, în partida câștigată de B.C. Lions cu 48-29 în fața celor de la Montreal Alouettes.

Operat de urgență după un incident șocant pe teren

Potrivit publicației canadiene 3DownNation, Talbot ar fi fost lovit în zona inghinală în două faze diferite.

Imaginile analizate de publicație par să arate două lovituri cu mâna îndreptate către aceeași zonă. Niciuna dintre cele două faze nu a fost sancționată în timpul meciului.

Highlighted the 2 groin punches from B.C. Lions DB Josh Hagerty on Alouettes RB Liam Talbot during special teams plays on Saturday.



Talbot needed emergency surgery this week, is out for the season, and sources describe the injury as life-altering.



Videos: @3DownNation pic.twitter.com/aVDdB5SrRZ — darkseith 🇬🇱 (@darkseith) September 17, 2026

Liga canadiană de fotbal l-a suspendat ulterior, pentru două meciuri, pe Josh Hagerty, jucătorul acuzat că a aplicat loviturile.

Josh Hagerty

Talbot a reușit să termine partida, însă problemele au devenit grave în zilele următoare, iar jucătorul a fost, în cele din urmă, operat.

„Consecințe dincolo de cariera de fotbal”

Unele voci din fotbalul canadian au descris accidentarea drept una care ar putea avea consecințe pe termen lung, inclusiv dincolo de cariera sportivă a lui Talbot.

Natura exactă a intervenției chirurgicale nu a fost făcută publică, iar Montreal Alouettes nu a oferit detalii medicale.

„Este rușinos, dezgustător! Astfel de gesturi nu își au locul în sportul nostru. În 30 de ani de experiență în fotbal, nu am văzut niciodată așa ceva. Fotbalul este oricum suficient de fizic, nu avem nevoie de asemenea gesturi”, a declarat Danny Maciocia, directorul general al clubului, pentru Le Journal de Montreal.

Colegii lui Talbot au reacționat dur: „Nu am mai văzut așa ceva în toată cariera”

Incidentul a provocat reacții dure în vestiarul celor de la Montreal. Marco Dubois a publicat pe rețelele sociale imaginile uneia dintre faze și a transmis că astfel de gesturi „nu sunt fotbal”, cerând ca ele să fie sancționate.

This is not football. There need to be consequences for this kind of unacceptable play that puts players’ safety at risk.

@CFL pic.twitter.com/yAcx7ByBmJ — Marco Dubois (@MarcoDubois_88) September 16, 2026

Un alt jucător al formației din Montreal, Alexandre Gagne, a declarat pentru Le Journal că nu își amintește să fi văzut un asemenea incident în cariera sa:

„Cred că nu am mai văzut așa ceva în cariera mea. Vorbim despre un pumn deliberat în zona intimă. Și nu s-a întâmplat o dată, ci de două ori. Este inacceptabil!

Nu aș vrea niciodată să fac ceva prin care să existe un impact asupra vieții unei persoane. Nu putem accepta așa ceva ca jucători, ca echipă sau ca ligă”.

Și antrenorul Jason Maas a criticat comportamentul de pe teren, afirmând că există suficiente modalități de a juca fizic în fotbal fără a recurge la gesturi suplimentare între faze.

Sezon încheiat pentru Talbot. Suspendare pentru Hagerty

În vârstă de 23 de ani, jucătorul originar din London, Ontario, a fost selectat de Montreal Alouettes în runda a patra a draftului CFL din 2026 și a apucat să joace în 4 meciuri în acest sezon.

Alouettes l-au trecut pe lista accidentaților pentru 6 meciuri, dar informațiile disponibile indică faptul că nu va mai reveni pe teren în acest sezon.

Pe 17 septembrie, Liga Profesionistă de Fotbal Canadian (CFL) a anunțat sancțiunile după partida dintre B.C. Lions și Montreal Alouettes.

Josh Hagerty, fundașul celor de la Lions, a primit o suspendare de două meciuri pentru lovirea lui Liam Talbot. Liga nu a descris public, în comunicatul oficial, natura exactă a loviturilor, însă sancțiunea vine după informațiile potrivit cărora Hagerty l-ar fi lovit de două ori pe Talbot în zona inghinală.

Hagerty este un veteran al CFL, aflat în al șaselea sezon profesionist.

Fotbalul canadian este un sport înrudit cu NFL, dar cu câteva diferențe importante față de fotbalul american:

are 9 echipe;

sezonul se desfășoară în principal vara și toamna

terenul este mai mare decât cel din NFL

echipele au 12 jucători pe teren, față de 11 în NFL

regulile privind down-urile și formațiile sunt diferite

campionatul se încheie cu Grey Cup, echivalentul finalei campionatului.

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