Oxford United, club care evoluează în liga a treia din Anglia, a generat reacții negative după lansarea unei colecții de tricouri, cu un imprimeu special.

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Mișcarea clubului istoric a fost interpretată diferit și asociată cu evenimentele tragice din 11 septembrie 2001, iar oficialii și-au cerut scuze public și au scos tricourile de la vânzare.

Oxford United și-a prezentat scuzele după lansarea colecției cu imprimeul „United 93”

Oxford a lansat, vineri, o colecție de tricouri numită „Campus”, cu imprimeul „United 93”, care făcea trimitere către 1893, anul de înființare al clubului englez.

Totuși, textul a generat o serie de controverse, după ce a fost asociat cu unul dintre cele 4 avioane deturnate de gruparea teroristă Al-Qaida, care purta același nume.

Avionul urma să lovească o clădire guvernamentală din Washington DC, însă acest lucru a fost evitat după o revoltă a pasagerilor. Aeronava s-a prăbușit în cele din urmă pe un câmp, unde toți cei 44 de pasageri au murit.

Ulterior, clubul a scos colecția de pe site și și-a cerut scuze pentru faptul că textul a fost asociat cu tragedia din septembrie 2001, unde aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața.

„Colecția a fost lansată fără a se înțelege contextul istoric și asocierile. Nu ar fi trebuit să ajungă la vânzare și ne asumăm întreaga responsabilitate pentru faptul că nu am efectuat verificările necesare.

Am retras colecția cu imediat și revizuim procesele noastre de aprobare pentru a ne asigura că nimic asemănător nu se va mai întâmpla.

Încă o dată, dorim să ne exprimăm scuzele pentru această eroare și pentru orice jignire cauzată”, a transmis clubul, potrivit theguardian.com.

Oxford ocupă locul 6 în al treilea eșalon, cu 10 puncte adunate după primele 5 etape.

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