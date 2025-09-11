Lidl continuă parteneriatele cu UEFA Europa League și UEFA Conference League
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 11:50
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 15:11
  • După un nivel remarcabil de implicare a fanilor...
  • ...și după un an de neuitat în fotbalul european, Lidl își propune să continue parteneriatul în calitate de Partener Oficial al UEFA Europa League și UEFA Conference League și în sezonul 2025/26.

Sezonul trecut, parteneriatul Lidl cu UEFA Europa League și UEFA Conference League a reunit 36 de națiuni și 72 de cluburi pe parcursul a 342 de zile de meci, transformând Lidl în cel mai vizibil sponsor al competițiilor, conform raportului Nielsen Sports*, aducând fanii fotbalului și mai aproape de pasiunea lor pentru acest sport.

Inițiativele Lidl dedicate comunității, derulate pe parcursul turneului, au ajuns la mii de jucători, fani și familii. În sezonul 2024/25, Lidl:

  • A oferit peste 18.000 de porții de fructe proaspete, pentru a le oferi energie suporterilor prezenți pe stadioane.
  • A susținut clienții Lidl și familiile din întreaga Europă, oferind 4.685 de bilete și făcând fotbalul european de top mai accesibil pentru mai multe familii și comunități.
  • 7.524 de tineri fani ai fotbalului au făcut parte din Lidl Kids Team, pășind pe teren alături de eroii lor și trăind îndeaproape magia unei zile de meci.

Privind înainte, Lidl va continua să ofere aceste oportunități extraordinare fanilor și în sezonul 2025/26, prin oferirea de bilete, experiențe unice alături de Lidl Kids Team și acces constant la hrană proaspătă și sănătoasă. Acest parteneriat subliniază angajamentul Lidl de a promova un stil de viață activ, de a sprijini comunitățile și de a face fotbalul mai accesibil și mai incluziv pentru toți.

Promovând o alimentație conștientă și un stil de viață activ, parteneriatele Lidl cu UEFA Europa League și UEFA Conference League aflate în derulare nu înseamnă doar susținerea fotbalului de clasă mondială, ci și crearea unor momente remarcabile și memorabile pentru oameni – fani ai fotbalului și familii din întreaga Europă.„Sezonul trecut a fost cu adevărat special. Am reunit fani din toate țările Lidl din Europa și am contribuit la a face fotbalul accesibil pentru mii de familii. Suntem entuziasmați să continuăm acest parteneriat și să promovăm în continuare un stil de viață sănătos, spiritul de comunitate și experiențe de neuitat pentru toți, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Robin Ruschke, Head of Marketing

