Programul etapei #11 din Superliga Când se joacă Sepsi - Dinamo, FCSB  - Oțelul și U Cluj - Rapid

- LPF a publicat programul rundei cu numărul 11 din Liga 1
- Toate meciurile sunt LIVE pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
Aceasta va debuta vineri, 9 octombrie, cu meciul Corvinul - Voluntari, și se va încheia luni, 12 octombrie, cu Universitatea Cluj - Rapid.
Programul complet al etapei #11 din Superliga
9 octombrie, 18:00 Corvinul Hunedoara - FC Voluntari
9 octombrie, 21:00 Sepsi OSK - Dinamo București
10 octombrie, 17:00 FC Botoșani - UTA Arad
10 octombrie, 21:30 FC Farul Constanța - FC Petrolul
11 octombrie, 18:00 Csikszereda - Universitatea Craiova
11 octombrie, 21:00 FCSB - SC Oțelul Galați
12 octombrie, 18:00 FC Argeș - FC CFR 1907 Cluj
12 octombrie, 21:00 FC Universitatea Cluj - FC Rapid
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|9
|20
|2
|Rapid
|9
|18
|3
|U Craiova
|9
|17
|4
|Petrolul
|9
|16
|5
|Farul Constanța
|9
|14
|6
|Sepsi
|9
|13
|7
|FCSB
|9
|12
|8
|U Cluj
|8
|12
|9
|FC Botoșani
|9
|11
|10
|FC Argeș
|9
|11
|11
|Corvinul
|9
|10
|12
|CFR Cluj
|8
|10
|13
|Oțelul Galați
|9
|10
|14
|UTA Arad
|9
|9
|15
|FC Voluntari
|9
|8
|16
|Csikszereda
|9
|1