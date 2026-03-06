„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane”
„I-au avut pe masă și nu s-au uitat la ei” Starurile cărora FCSB le-a închis ușa în nas: „Le-am cerut 200.000 de euro. Acum, a plecat pe 5 milioane”

alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 12:03
  • Carlos Mora (24 de ani) și Raul Florucz (24 de ani), jucătorii celor de la Universitatea Craiova, respectiv Union Saint-Gilloise, au fost propuși în trecut la FCSB.
  • Impresarul Mihăiță Pleșan (43 de ani) a explicat de ce mutările nu s-au realizat.

Carlos Mora a devenit un jucător de bază al Universității Craiova, după evoluțiile sale solide din acest sezon, reușind să bifeze 5 goluri și 5 pase decisive în 31 de apariții.

Mihăiță Pleșan, despre Carlos Mora: „FCSB l-a avut pe masă”

Agentul de jucători Mihăiță Pleșan a vorbit despre situația contractuală a lui Carlos Mora cu gruparea din Bănie și a dezvăluit că fotbalistul ar fi putut ajunge la FCSB în trecut.

„Mora mai are contract doi ani cu Universitatea Craiova. Nu are clauză, dar au fost oferte foarte bune pentru el. Dacă pleca pe bani, era cel mai scump pe poziția lui (n.r. mijlocaș dreapta). Mai mult de 2,5 milioane de euro.

Este un jucător care a fost și pe masa Rapidului și pe masa FCSB-ului la un moment dat. S-au interesat și cei de la Rapid. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi și atunci lucrurile...

Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el.

Cu Mora, până într-un milion. Costel Gâlcă l-a dorit foarte mult pe Mora la Craiova. Când l-a văzut, în secunda doi a pus mâna pe telefon și mi-a spus să rezolv”, a declarat Mihăiță Pleșan, conform fanatik.ro.

Uite, îl văd pe Mora de la Craiova, îmi place. Eu n-am putut să aduc unul ca el! Cine l-a adus pe Mora? Gigi Becali, patron FCSB, la Prima Sport

Carlos Mora a fost transferat de Craiova în vara anului 2024 de la formația LD Alajuelense, din prima ligă din Costa Rica.

În cele două sezoane jucate până acum în Bănie, Mora a strâns 70 de meciuri pentru olteni, a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Eu când propun la echipele mari din România jucători, sunt verificați înainte de mine. Vreau să aduc jucători buni, nu îmi bat joc. Nu este doar de a face bani. E vorba să aduci jucători buni care să ridice nivelul. N-am ajuns niciodată la Gigi Becali. Jucătorii pe care i-am dat, i-am dat către antrenorul secund și către domnul MM. Am vorbit cu Lucian Filip și cu MM Stoica. Mihăiță Pleșan, impresar

Mihăiță Pleșan, despre Raul Florucz: „Nu s-a uitat nimeni la el”

Pleșan a mai precizat și că Raul Florucz, atacant care evoluează în prezent în Belgia, a fost propus la FCSB, dar a avut aceeași soartă precum Carlos Mora.

Și Florucz a fost dat de mine la ei, dar nu s-au uitat la el. I-am propus pe amândoi și nu am avut niciun feedback din partea lor.

Primele discuții, pentru Florucz, au fost pentru 200.000 (n.r. - de euro) acum doi ani, doi ani jumate. A plecat cu 5 milioane în Belgia.

Craiova a zis că e un jucător interesant, dar aveau pe postul acela deja”, a mai spus agentul.

6 milioane de euro
este cota de piață a lui Raul Florucz, conform Transfermarkt

Raul Florucz a fost transferat de Union Saint-Gilloise în vara anului trecut de la Olimpija Ljubljana, în schimbul sumei de 5 milioane de euro.

În actualul sezon, atacantul austriac cu origini române a bifat 29 de apariții în tricoul formației belgiene, a înscris 8 goluri și a livrat 4 pase decisive.

