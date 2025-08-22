Munteanu, 3 transferuri blocate! Două cluburi care îl voiau pe atacantul lui CFR au acum alte variante. Al treilea îl consideră prea scump

Louis Munteanu vede închizându-se trei posibile destinații pentru viitorul său imediat.

Rennes, Valencia și Olympiacos au alte nume acum pe listă sau nu vor să plătească peste 10 milioane de euro, cât pretinde CFR Cluj.

Louis Munteanu (23 de ani) vrea să plece de la CFR Cluj, și președintele clubului, Cristi Balaj, insistă că are oferte clare, transferul fiind aproape.

Dar două dintre variantele vehiculate par închise.

A căzut ideea Rennes pentru Munteanu

Rennes, care a vrut să-l cumpere în această vară pe Louis, e la un pas de altă tranzacție pentru a rezolva problema vârfului.

Nu e olandezul Brian Brobbey, atacantul lui Ajax, ci danezul Conrad Harder, jucătorul lui Sporting Lisabona.

Harder (dreapta), într-un duel cu Otamendi la derbyul Sporting-Benfica Foto: Imago

Tânărul scandinav, 20 de ani, venit în Portugalia în 2024, pentru 19 milioane de euro, e gata să se mute la Rennes, susțin în același timp și jurnaliștii francezi, și cei lusitani.

20 de milioane de euro e suma la care s-ar încheia acordul Sporting-Rennes pentru Harder

Nordicul, 5 goluri și 5 assisturi în 28 de meciuri sezonul trecut, în campionat, a fost curtat și de Milan, dar crede că are mai multe șanse de a juca la echipa bretonă.

Valencia are alte trei nume înaintea lui Munteanu

Nici Valencia nu mai pare o soluție pentru Munteanu. Antrenorul spaniolilor, Carlos Corberan, insistă să-l readucă pe nigerianul Umar Sadiq, pe care îl cunoaște foarte bine.

Umar Sadiq (dreapta), sezonul trecut, în tricoul Valenciei Foto: Imago

Vârful de culoare, 28 de ani, a jucat între ianuarie și iunie 2025 la Valencia, împrumut de la Real Sociedad.

Și clubul „liliecilor” ar vrea să-l ia tot sub această formă, dar pentru întreaga stagiune.

5 milioane de euro este cota lui Umar Sadiq, la fel ca Louis Munteanu (Transfermarkt)

Valencia nu se înțelege cu bascii momentan asupra sumei. După ce au plătit 1,5 milioane de euro, plus salariul pe jumătate de an, alb-negrii vor să mai achite 500.000 de euro acum. Țin cont și de faptul că Sociedad nici nu i-a mai dat număr de tricou lui Sadiq, excluzându-l din lot.

Dacă nu va ajunge în cele din urmă la o înțelegere pentru Sadiq, Valencia mai are două piste, conform cotidianului local Super Deporte:

Francezo-malianul Moussa Sylla, 25 de ani, de la Schalke.

Olandezul Myron Boadu (24), de la AS Monaco.

Olympiacos nu vrea să plătească nici 10 milioane pentru Munteanu

Olympiacos Pireu caută la rândul său un atacant central.

Dar campioana Greciei e interesată de o „rezervă” pentru marocanul Ayoub El Kaabi (32 de ani) și ucraineanul Roman Yaremchuk (29).

Și mai e ceva. Olympiacos îl consideră pe Munteanu prea scump. Nu ar vrea să achite nici 10 milioane de euro pentru el, susțin surse GOLAZO.ro.

16,87 milioane de euro a cheltuit Olympiacos în această vară. Cel mai mult a plătit pentru braziliano-italianul Gabriel Strefezza, extrema achiziționată de la Como cu 8 milioane

