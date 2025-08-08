LIVE Șapte partide din etapa #2 se joacă acum în Liga 2

Liga 2 continuă astăzi cu șapte partide, care se află ACUM în desfășurare.

Steaua a câștigat, vineri, meciul cu Concordia Chiajna de pe teren propriu, scor 4-1, și este lider în clasament.

„Militarii” s-au impus vineri în duelul cu formația antrenată de Nicolae Dică. Deși Chiajna a deschis scorul, Steaua a revenit și a egalat pe finalul primei părți.

Ulterior, în repriza secundă, trupa din Ghencea s-a descătușat, reușind să mai înscrie încă 3 goluri. Astfel, Steaua urcă pe primul loc în clasamentul Ligii 2, cu 6 puncte, la egalitate cu FC Bihor.

În celălalt meci al zilei, la Satu Mare, Olimpia s-a văzut învinsă de FC Bihor, scor 1-4.

8 august:

Steaua - Concordia Chiajna 4-1

Au marcat: Lopez (min. 40), Pacionel (min. 73), Chipirliu (min. 87), Răsdan (min. 90+2) / Bălașa (min. 6)

Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacșu George Florin și Bucsi Imre-Laszlo

Stadion: Steaua (București)

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Olimpia Satu Mare - FC Bihor Oradea 1-4

Au marcat: Magyari (min. 90+1) / Chirițoiu (min. 34), Hora (min. 66), Cocian (min. 86), Stahl (min. 88)

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Arbitru: Salomir Mircea, Asistenți: Schiopeț Claudiu și Nistor Daniel.

Stadion: Olimpia (Satu Mare)

9 august:

Șelimbăr - ASA Tg. Mureș 1-1 , live

Arbitru: Vîrgolici Cristian. Asistenți: Călin Daniel și Boncz Gabriel.

Stadion: Măgura (Cisnădie)

Dumbrăvița - CSM Reșița 1-3 , live

TV: FRF TV

Arbitru: Omuț Marius. Arbitri: Kopriva Zsolt și Kopriva Biro Tamas.

Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)

Câmpulung Muscel - CS Dinamo 0-1 , live

Arbitru: Mihuleac Gabriel. Asistenți: Istrate Marian și Ciuraru Roberto.

Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)

Ceahlăul Piatra Neamț - Tunari 0-0 , live

Arbitru: Baban Vlad. Asistenți: Contofan Iulian și Pușcașu Ana.

Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

Gloria Bistrița - CS Afumați 0-1 , live

Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț. Asistenți: Băla Casian și Țurcanu Ionuț.

Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)

Voluntari - Slatina 0-0 , live

Arbitru: Peșu Ionela Alina. Asistenți: Biro Barna Tamas și Barbu Florinel.

Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Metalul Buzău - Sepsi 0-0 , live

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Arbitru: Motan Mihai. Asistenți Ionescu Mihai Marian și Mociorniță Nicolae Bogdan.

Stadion: Metalul (Buzău)

10 august:

Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște, live de la 12:00

TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Bacău - Poli Iași, live de la 18:00

TV: Prima Sport 4

Clasament Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Steaua * 1 3 2. Concordia Chiajna 1 3 3. CS Afumați* 1 3 4. CSM Reșița 1 3 5. FC Voluntari 1 3 6. CSC Dumbrăvița* 1 3 7. FC Bihor 1 3 8. Ceahlăul Piatra Neamț 1 3 9. Chindia Târgoviște 1 1 10. Sepsi 1 1 11. Corvinul 1 1 12. CSM Slatina* 1 1 13 Gloria Bistrița* 1 1 14. FC ASA Tg.Mureș 1 1 15. FC Bacău 1 0 16. CSM Olimpia Satu Mare* 1 0 17. Metalul Buzău 1 0 18. CS Dinamo București* 1 0 19. Poli Iași 1 0 20. CSC Șelimbăr* 1 0 21. CS Tunari* 1 0 22. Muscelulul Câmpulung 1 0 * Nu au drept de promovare * Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

