LIVE Șapte partide din etapa #2 se joacă acum în Liga 2

- Liga 2 continuă astăzi cu șapte partide, care se află ACUM în desfășurare.
- Steaua a câștigat, vineri, meciul cu Concordia Chiajna de pe teren propriu, scor 4-1, și este lider în clasament.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.
„Militarii” s-au impus vineri în duelul cu formația antrenată de Nicolae Dică. Deși Chiajna a deschis scorul, Steaua a revenit și a egalat pe finalul primei părți.
Ulterior, în repriza secundă, trupa din Ghencea s-a descătușat, reușind să mai înscrie încă 3 goluri. Astfel, Steaua urcă pe primul loc în clasamentul Ligii 2, cu 6 puncte, la egalitate cu FC Bihor.
În celălalt meci al zilei, la Satu Mare, Olimpia s-a văzut învinsă de FC Bihor, scor 1-4.
8 august:
Steaua - Concordia Chiajna 4-1
- Au marcat: Lopez (min. 40), Pacionel (min. 73), Chipirliu (min. 87), Răsdan (min. 90+2) / Bălașa (min. 6)
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Neacșu George Florin și Bucsi Imre-Laszlo
- Stadion: Steaua (București)
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Olimpia Satu Mare - FC Bihor Oradea 1-4
Au marcat: Magyari (min. 90+1) / Chirițoiu (min. 34), Hora (min. 66), Cocian (min. 86), Stahl (min. 88)
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Arbitru: Salomir Mircea, Asistenți: Schiopeț Claudiu și Nistor Daniel.
- Stadion: Olimpia (Satu Mare)
9 august:
Șelimbăr - ASA Tg. Mureș 1-1, live
- Arbitru: Vîrgolici Cristian. Asistenți: Călin Daniel și Boncz Gabriel.
- Stadion: Măgura (Cisnădie)
Dumbrăvița - CSM Reșița 1-3, live
- TV: FRF TV
- Arbitru: Omuț Marius. Arbitri: Kopriva Zsolt și Kopriva Biro Tamas.
- Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)
Câmpulung Muscel - CS Dinamo 0-1, live
- Arbitru: Mihuleac Gabriel. Asistenți: Istrate Marian și Ciuraru Roberto.
- Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel)
Ceahlăul Piatra Neamț - Tunari 0-0, live
- Arbitru: Baban Vlad. Asistenți: Contofan Iulian și Pușcașu Ana.
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)
Gloria Bistrița - CS Afumați 0-1, live
- Arbitru: Țurcanu Dragoș Ionuț. Asistenți: Băla Casian și Țurcanu Ionuț.
- Stadion: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)
Voluntari - Slatina 0-0, live
- Arbitru: Peșu Ionela Alina. Asistenți: Biro Barna Tamas și Barbu Florinel.
- Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)
Metalul Buzău - Sepsi 0-0, live
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
- Arbitru: Motan Mihai. Asistenți Ionescu Mihai Marian și Mociorniță Nicolae Bogdan.
- Stadion: Metalul (Buzău)
10 august:
Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște, live de la 12:00
- TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Bacău - Poli Iași, live de la 18:00
- TV: Prima Sport 4
Clasament Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Steaua *
|1
|3
|2.
|Concordia Chiajna
|1
|3
|3.
|CS Afumați*
|1
|3
|4.
|CSM Reșița
|1
|3
|5.
|FC Voluntari
|1
|3
|6.
|CSC Dumbrăvița*
|1
|3
|7.
|FC Bihor
|1
|3
|8.
|Ceahlăul Piatra Neamț
|1
|3
|9.
|Chindia Târgoviște
|1
|1
|10.
|Sepsi
|1
|1
|11.
|Corvinul
|1
|1
|12.
|CSM Slatina*
|1
|1
|13
|Gloria Bistrița*
|1
|1
|14.
|FC ASA Tg.Mureș
|1
|1
|15.
|FC Bacău
|1
|0
|16.
|CSM Olimpia Satu Mare*
|1
|0
|17.
|Metalul Buzău
|1
|0
|18.
|CS Dinamo București*
|1
|0
|19.
|Poli Iași
|1
|0
|20.
|CSC Șelimbăr*
|1
|0
|21.
|CS Tunari*
|1
|0
|22.
|Muscelulul Câmpulung
|1
|0
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)