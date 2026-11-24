- Real Madrid a învins-o categoric pe PSV cu 5-1, în timp ce Manchester City a remizat cu Napoli, scor 2-2, în etapa #5 din Liga Campionilor.
- În primele meciuri ale serii de marți, Galatasaray a învins-o pe Aston Villa cu 1-0, în timp ce Bodo/Glimt a trecut cu același scor de LASK Linz.
În partida cu Real Madrid de pe „Santiago Bernabeu”, Dennis Man a fost lăsat pe banca de rezerve.
În schimb, Răzvan Marin a fost integralist la AEK Atena în confruntarea din Italia cu revelația Como, pe care grecii au pierdut-o cu 0-1.
Real Madrid - PSV 5-1
- Au marcat: Valverde (50), Bellingham (60), Mbappe (64, 84), Vinicius (87) / Perisic (32, penalty)
- Dennis Man a fost rezervă neutilizată în acest meci.
- Stadion: „Santiago Bernabeu”
- Arbitru: Espen Eskås, Asistenți: Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland, VAR: Darren England, AVAR: Stuart Attwell
Manchester City - Napoli 2-2
- Au marcat: Bouaddi (67), Cherki (86) / Hojlund (55), Lang (76)
- Stadion: City of Manchester Stadium
- Arbitru: István Kovács, Asistenți: Mihai Marica, Ferencz Tunyogi, VAR: Tomasz Kwiatkowski, AVAR: Dennis Higler
Arsenal - Borussia Dortmund 1-1
- Au marcat: Gyokeres (10) / Beier (55)
- Stadion: Arsenal Stadium
- Arbitru: Maurizio Mariani, Asistenți: Daniele Bindoni, Stefano Alassio, VAR: Marco Di Bello, AVAR: Daniele Chiffi
Feyenoord - Porto 0-1
- A marcat: Targhalline (2, autogol)
- Stadion: Stadion Feijenoord 'De Kuip'
- Arbitru: Irfan Peljto, Asistenți: Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo, VAR: Christian Dingert, AVAR: Bastian Dankert
Leipzig - Lens 3-1
- Au marcat: Raum (6), Nusa (9, 90+4) / Udol (58)
- Stadion: RB Arena
- Arbitru: Ivan Kružliak, Asistenți: Branislav Hancko, Jan Pozor, VAR: Tiago Martins, AVAR: Alan Kijas
Slovan Bratislava - Real Betis 0-2
- A marcat: Hernandez (43, 57)
- Stadion: Národný futbalový štadión
- Arbitru: Jérôme Brisard, Asistenți: Aurélien Berthomieu, Benjamin Pages, VAR: Robert Schröder, AVAR: Mathieu Vernice
Como - AEK Atena 1-0
- A marcat: Milla (57)
- Răzvan Marin a fost integralist în această partidă.
- Stadion: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitru: Javier Alberola Rojas, Asistenți: Alfredo Rodriguez Moreno, Carlos Álvarez Fernández, VAR: Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR: Carlos del Cerro Grande
Bodo/Glimt - LASK Linz 1-0
- A marcat: Helmersen (90+2)
- Stadion: Aspmyra
- Arbitru: Umut Meler, Asistenți: Ibrahim Çaglar Uyarcan, Abdullah Özkara, VAR: Fedayi San, AVAR: Bram Van Driessche
Galatasaray - Aston Villa 1-0
- A marcat: Gul (77)
- Stadion: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
- Arbitru: Daniel Siebert, Asistenți: Jan Seidel, Rafael Foltyn, VAR: Sören Storks, AVAR: Johann Pfeifer
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Real Madrid
|5
|15
|2
|PSG
|4
|12
|3
|Como
|5
|12
|4
|Real Betis
|5
|12
|5
|Arsenal
|5
|11
|6
|Manchester City
|5
|10
|7
|Borussia Dortmund
|5
|10
|8
|Barcelona
|4
|9
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Aston Villa
|5
|9
|10
|Liverpool
|4
|9
|11
|Club Brugge
|4
|9
|12
|Sporting
|4
|9
|13
|Galatasaray
|5
|9
|14
|Bayern
|4
|8
|15
|Stuttgart
|4
|7
|16
|Bodo/Glimt
|5
|7
|17
|Inter
|4
|6
|18
|LASK Linz
|5
|6
|19
|Manchester United
|4
|6
|20
|Porto
|5
|6
|21
|Leipzig
|5
|6
|22
|Fenerbahce
|4
|5
|23
|AS Roma
|4
|4
|24
|Șahtior
|4
|4
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Viking
|4
|4
|26
|Atletico Madrid
|4
|4
|27
|Napoli
|5
|4
|28
|PSV
|5
|4
|29
|Villarreal
|4
|3
|30
|Sabah
|4
|3
|31
|AEK Atena
|5
|3
|32
|Feyenoord
|5
|3
|33
|Lens
|5
|3
|34
|Slavia Praga
|4
|1
|35
|Lille
|4
|1
|36
|Slovan Bratislava
|5
|0