Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că va transfera în jur de 6-7 jucători în această perioadă.

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Roș-albaștrii traversează o perioadă dificilă și ocupă locul 9 în Superliga, cu 22 de puncte, după 16 etape. .

Formația antrenată de Laurențiu Reghecampf nu a mai marcat de patru meciuri în toate competițiile, iar Gigi Becali este gata să ia măsuri.

Gigi Becali: „ 6-7 jucători străini”

Patronul de la FCSB a dezvăluit că va mai aduce minimum 6-7 jucători străini, pe lângă transferul lui Petru Popescu (24 de ani). Potrivit lui Becali, majoritatea vor veni liberi de contract.

„O să încep cu unii care sunt liberi de contract, pentru că am nevoie acum, repede, de jucători. I-am selectat, dar în decembrie – ianuarie vin ăia pe bani. Dar o să fie 6-7-8. În decembrie pot să vină și pe bani, nu doar liberi de contract

Zilele acestea pot să vină 2, care sunt deja liberi. Numai atacanți mă interesează la ora asta. Numai și numai străini. Am nevoie de ei. Cei care vor veni sunt super fotbaliști”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Gigi Becali: „Mai buni decât Lukic”

Gigi Becali a încercat, în perioada de mercato din vară, să-l transfere pe Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj și golgheterul sezonului trecut din Superliga, însă conducerea „șepcilor roșii” nu a dat curs ofertei.

Întrebat dacă atacanții pe care îi va aduce se ridică la nivelul lui Lukic, patronul de la FCSB a oferit un răspuns categoric:

„Părerea mea că sunt mai buni decât Lukic. Unul este atacant, iar altul e număr 10, bandă dreapta. Atacantul e mai bun decât Lukic, zic eu. O să îi vedeți. Acum am luat eu hățurile în mână la FCSB.

Am făcut eu atâtea… Nu sunt în stare să aduc niște fotbaliști? Stau eu pe Boutoutaou, care pierde toate mingile? M-a nenorocit”, a adăugat Becali.

Jovo Lukic/ Foto: sportpictures.eu

Latifundiarul din Pipera a vorbit și despre situația lui Arnold Garita, atacantul împrumutat până la finalul lui 2026:

„Garita nu mai joacă, săracul. Ce să faci cu el, e ciung!”.

Fostul jucător al celor de la FC Argeș s-a accidentat în meciul cu Rapid, dar a reluat antrenamentele cu echipa în urmă cu o săptămână.

Atacanții pe care îi are în lot FCSB în acest moment:

Denis Drăguș

Alexandru Stoian

David Miculescu

David Avram

David Popa

Petru Popescu (va avea drept de joc din ianuarie 2027)

Pentru FCSB urmează două meciuri cu Csikszereda: unul în campionat, sâmbătă, de la ora 20:00, și celălalt în Cupa României, pe 1 decembrie, tot de la ora 20:00.

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