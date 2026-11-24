Senegal a cucerit Cupa Africii pe teren, în ianuarie 2026 (1-0 după prelungiri), dar forul continental a decis în martie 3-0 la „masa verde” pentru Maroc. Astăzi, TAS a dat sentința definitivă: trofeul rămâne în Senegal.

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O nebunie care a durat aproape un an. De-abia acum, la peste zece luni de la finală, se știe clar cine a cucerit Cupa Africii pe Națiuni.

Pe 18 ianuarie 2026, la Rabat, capitala Marocului, s-a jucat ultimul act la CAN 2025.

Senegal a câștigat finala, după ce părăsise terenul

Senegal a învins, 1-0 după prelungiri, dar incidentele care au avut loc spre sfârșitul timpului regulamentar au transformat meciul și întreaga competiție într-un haos total.

Furioși că arbitrul a dat penalty Marocului la 0-0, senegalezii au părăsit terenul, refuzând să mai joace.

Un sfert de oră mai târziu, convinși de Sadio Mane, „leii din Teranga” au revenit pe gazon, Brahim Diaz a ratat acea lovitură de pedeapsă și, în extra time, Pape Gueye a înscris golul victoriei.

CAF i-a oferit trofeul Marocului. TAS, sentința definitivă: Senegal e campioana

Numai că marocanii au contestat rezultatul la confederația continentală (CAF).

Și, invocând faptul că senegalezii au ieșit de pe teren, Comisia de Disciplină CAF a hotărât pe 17 martie să ofere trofeul Marocului: 3-0 la „masa verde”.

Senegal a protestat și a dus cazul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Astăzi, 24 noiembrie, TAS a răsturnat decizia CAF. Sentința definitivă: Senegal e campioana Africii. A rămas scorul de pe tabelă. Nu se mai poate schimba nimic.

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