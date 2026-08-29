PSG s-a salvat în ultima secundă Campioana Franței a smuls in extremis un punct cu Lille » Adversarii, furioși pe arbitru: „Scandalos!”

Lille - PSG 2-2. Campioana Franței a obținut un rezultat de egalitate în ultimele secunde ale partidei din etapa #2, grație golului marcat de căpitanul Marquinhos (32 de ani), în minutul 90+5.

Gazdele au răbufnit la adresa arbitrului Eric Wattellier (38 de ani), care a prelungit partida peste timpul suplimentar anunțat inițial.

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Lille a fost aproape să dea lovitura, vineri, și să o învingă pe campioana PSG. Gazdele conduceau cu 2-0 în minutul 84, dar au fost egalate în minutele de prelungire.

Lille - PSG 2-2 . Marquinhos a egalat în minutul 90+5

După remiza dezamăgitoare cu Rennes, scor 2-2, din prima etapă, PSG a făcut un nou pas greșit în campionat și a fost aproape să plece învinsă de la Lille.

Gazdele au deschis scorul în minutul 21 prin tânărul atacant Hakon Arnar Haraldsson, care l-a învins pe Safonov cu un șut imparabil. Olivier Giroud a pasat decisiv, cu călcâiul.

Cei de la PSG nu au reușit să-și creeze mari ocazii la poarta adversă, întrucât Lille s-a apărat perfect. Mai mult, echipa lui Davide Ancelotti a majorat diferența pe tabelă în minutul 84, prin atacantul Dilane Bakwa.

Deși victoria părea iminentă pentru Lille, PSG nu a renunțat și a înscris în minutul 90+1, grație golului marcat de Vitinha, cu un șut superb trimis în vinclul din stânga.

Arbitrul Eric Wattellier a anunțat că vor fi 3 minute suplimentare, dar a prelungit partida cu încă aproape 2 minute. PSG a profitat și a asaltat poarta adversarilor.

În minutul 90+5, Vitinha a centrat din afara careului, iar căpitanul Marquinhos s-a aflat la locul potrivit și a înscris golul de 2-2 cu o lovitură lovitură de cap la colțul lung.

Imediat după faza golului, „centralul” a pus capăt partidei, spre nemulțumirea celor de la Lille, care au contestat decizia lui Eric Wattellier de a prelungi meciul peste minutele adiționale indicate inițial.

Jucătorii lui Lille au răbufnit: „Nu pot să înțeleg de ce vor să mai adauge 30 sau 40 de secunde”

Căpitanul lui Lille, Benjamin Andre, l-a taxat pe arbitru pentru la finalul partidei.

„Nu pot să înțeleg de ce vor să mai adauge 30 sau 40 de secunde, dar, în cele din urmă, vedem că acele 15 secunde în plus de la final sunt cele care fac diferența și schimbă soarta meciului.

Evident, dacă privim întregul meci, am fost prezenți, am muncit mult în defensivă și am fi putut face mai mult cu mingea. Sunt multe lucruri de spus. Dar ceea ce ne-a «ucis» este acel ultim minut. Asta e”, a spus Andre, conform lequipe.fr.

Nabil Bentaleb a avut o reacție similară cu cea a coechipierului său:

„Arbitrul spus că, la golul lor (n.r. - al lui Vitinha), am pierdut un minut… Nu vom intra în detalii, știm care sunt consecințele. Dar suntem foarte dezamăgiți și cred că am fi meritat mai mult în această seară (n.r. - vineri).

Credeam că meciul trebuia să se termine puțin mai devreme. Dar arbitrul a decis că trebuie acordat timp suplimentar, așa că și noi trebuia să rămânem concentrați până la final”, a spus Bentaleb.

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Antrenorul Davide Ancelotti a refuzat să comenteze acest subiect, dar fundașul Romain Perraud a declarat:

„Cele două minute suplimentare acordate de arbitru? Sincer, nu știu. Eu nu vorbesc niciodată despre arbitraj. Vom vedea mai târziu.

Din câte se pare, mai era un minut și 15 secunde de jucat atunci când a fost marcat golul (n.r. - lui Vitinha), așa că nu știu. Nu este treaba mea să vorbesc despre asta. Dar rămâne un gust amar. Nu vreau să insist asupra acestui subiect”.

În urma acestui rezultat, PSG se află pe locul 6 în campionat, cu doar 2 puncte, în timp ce Lille este lider, pentru moment, cu 4 puncte.

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