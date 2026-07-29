Lionel Messi (39 de ani) continuă să își diversifice investițiile dincolo de fotbal.

După hoteluri, restaurante și diverse investiții imobiliare, starul argentinian a intrat și pe piața turismului nautic de lux prin MIM Ocean, o companie care oferă pentru închiriere catamarane premium în unele dintre cele mai exclusiviste destinații din Marea Mediterană și Caraibe.

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Messi a intrat pe piața turismului nautic de lux prin MIM Ocean, parteneriat între fotbalist (prin lanțul său hotelier MIM Hotels) și compania spaniolă Med Cat Yachts, unul dintre principalii operatori de catamarane din Spania.

Catamarane premium, personalizate cu imaginea lui Messi

Flota este formată din trei catamarane Bali 5.4 Open Space, construite în 2023. Fiecare are aproape 17 metri lungime, o suprafață utilă de 126 de metri pătrați și poate găzdui până la 11 oaspeți, alături de un echipaj format din căpitan, bucătar și hostess.

Interiorul este amenajat în stil open-space și include o suită principală, mai multe cabine duble, bucătărie complet utilată, salon panoramic și ferestre de mari dimensiuni.

La exterior, pasagerii beneficiază de zonă lounge în prova, flybridge pentru plajă, grătar, sistem audio, televizor și numeroase echipamente pentru sporturi nautice, de la paddle board și wakeboard până la Seabob-uri și schiuri nautice.

Pe pânza principală a fiecărei ambarcațiuni apare silueta lui Messi cu brațele ridicate spre cer, una dintre imaginile emblematice ale fotbalistului.

Vacanțe între Baleare, Caraibe și Bahamas

În sezonul de vară, catamaranele operează în Insulele Baleare (mai ales în Ibiza, Formentera și Mallorca), iar în lunile de iarnă sunt relocate în Caraibe și Bahamas.

Pentru rezervări de peste o săptămână sunt disponibile și itinerarii către Corsica și Sardinia.

Conform siteului oficial, experiența este gândită ca un pachet premium complet, cu echipaj dedicat și servicii personalizate, adresându-se grupurilor care caută o alternativă exclusivistă la resorturile de lux.

O vacanță de o săptămână la bordul unuia dintre catamaranele din flota pe care o deține superstarul Argentinei pornește de la aproximativ 23.500 de euro, iar în plin sezon estival tarifele pot ajunge la 29.000 de euro pe săptămână, la care se adaugă cheltuieli operaționale și alte costuri specifice charterelor de lux.

Messi face investiții tot mai variate

MIM Ocean este doar una dintre afacerile în care fotbalistul a investit în ultimii ani.

Cea mai cunoscută este MIM Hotels, lanț hotelier lansat în 2017 împreună cu grupul hotelier Majestic Hotel Group. Rețeaua include hoteluri de patru și cinci stele în destinații turistice din Spania, precum Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira sau Sotogrande.

Fotbalistul a lansat conceptul de restaurante Hincha, prezent în mai multe dintre hotelurile sale din Andorra, Baqueira și Sotogrande.

Restaurantele, dezvoltate împreună cu chef-ul catalan Nandu Jubany, recompensat cu o stea Michelin, oferă un meniu care îmbină bucătăria mediteraneană cu preparate inspirate din tradiția argentiniană:

fripturi în stil argentinian

pizza cu maia

pește și fructe de mare

o selecție de preparate inspirate din preferințele culinare ale lui Messi

În paralel, Messi a devenit și partener în El Club de la Milanesa, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din Argentina, care numără peste 70 de unități și își continuă expansiunea internațională.

1,1 miliarde de dolari e averea estimată a lui Leo Messi, conform Forbes, ceea ce îl plasează printre cei mai bogați sportivi din lume

Fotbalistul și-a construit un portofoliu diversificat de investiții prin compania sa de familie, administrată de Limecu Espana 2010, prin care gestionează active imobiliare, investiții hoteliere și alte proiecte comerciale.

Superstarul de la Inter Miami a lansat în urmă cu câțiva ani și Más+ by Messi, un brand de băuturi pentru hidratare destinat sportivilor și persoanelor active.

Pe lângă investițiile în diverse domenii, Messi are și contracte de imagine cu branduri globale precum Adidas, Pepsi sau Hard Rock International și alte numeroase colaborări comerciale.

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