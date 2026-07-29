Gafă de 90.000 de euro Un e-mail greșit a îngropat în datorii un club din România! FIFA a trimis actele către marea rivală din oraș
Ober Yesid Almanza Sehuanes, în tricoul echipei FC Bihor Oradea (foto: facebook FC Bihor Oradea )
Liga 2

Gafă de 90.000 de euro Un e-mail greșit a îngropat în datorii un club din România! FIFA a trimis actele către marea rivală din oraș

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 09:08
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 09:08
  • O eroare administrativă de proporții, greu de imaginat la nivel profesionist, a lăsat un club din fotbalul românesc bun de plată. Suma: 90.000 de euro.
  • Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a tranșat definitiv un caz de-a dreptul absurd: clubul a pierdut procesul cu un fost jucător pentru simplul fapt că adresa de e-mail înregistrată în sistemul FIFA aparținea, de fapt, rivalei locale!
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În vara anului 2024, clubul bihorean Asociația Club Sportiv Fotbalistic Oradea, entitatea juridică din spatele echipei FC Bihor Oradea, dădea lovitura pe piața transferurilor.

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FC Bihor a pierdut la TAS procesul cu fotbalistul columbian Ober Almanza

Conducerea grupării din Liga 2 îl legitima pe Ober Yesid Almanza Sehuanes, un mijlocaș columbian de 21 de ani sosit de la clubul englez Watford.

La 24 iulie 2024, părțile au semnat un contract de muncă valabil până la 30 iunie 2027. Înțelegerea s-a rupt însă după doar câteva luni.

Jucătorul a acuzat clubul orădean că a încercat să îl intimideze și să îl forțeze să semneze o reziliere amiabilă a contractului. În februarie 2025, fotbalistul sud-american s-a adresat FIFA.

FC Bihor, înregistrată la FIFA cu e-mailul rivalei Club Atletic Oradea

Aici intervine gafa colosală. În sistemul FIFA TMS (Transfer Matching System), la profilul oficial al echipei ACSF Oradea figura adresa de e-mail [email protected].

Această adresă aparține, în realitate, grupării Club Atletic Oradea (CAO), nimeni alta decât marea rivală istorică din oraș, care activează în Liga a IV-a și nu mai are nicio legătură juridică cu FC Bihor.

Toate notificările oficiale de la FIFA, citațiile și termenele de apărare au fost trimise pe acea adresă de e-mail și pe portalul FIFA TMS asociat ei.

Oficialii FC Bihor nu au deschis nicio comunicare, iar FIFA a închis faza de judecată fără să primească vreun punct de vedere din partea clubului român.

Astfel, pe 8 august 2025, Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA a dat verdictul în lipsă: clubul din Oradea a fost obligat să îi plătească fotbalistului 90.000 de euro: 3.000 de euro (restanțe salariale) și o compensație masivă de 87.000 de euro pentru încălcarea contractului, plus penalități de 5% pe an.

Explicația halucinantă a rivalilor de la CAO

Contactat de GOLAZO.ro pentru a clarifica această situație incredibilă, președintele clubului CA Oradea, Florin Mal, a oferit o explicație care scoate la iveală un amatorism crunt în curtea celor de la FC Bihor:

„În 2022, noi am cedat clubul celor de la FC Bihor. Timp de vreo doi ani au folosit inclusiv adresa noastră de mail [email protected].

Acum este adresa noastră, a celor de la CA Oradea. Faptul că nu și-au modificat adresa de mail în sistemul FIFA TMS este treaba lor”, a declarat oficialul CAO.

Din sezonul 2022-2023, nou-înființata FC Bihor a preluat locul echipei CA Oradea din Liga 3, iar CAO și-a continuat activitatea în Liga a 4-a.

Interdicția la transferuri comunicată de FRF a declanșat alarma la FC Bihor

Bihorenii au aflat de întreaga poveste abia în octombrie 2025, când FRF i-a informat că FIFA le-a aplicat o interdicție la înregistrarea de noi jucători din cauza neplății datoriei față de fotbalistul Ober Almanza.

Realizând gravitatea situației, organizatorul de competiții și managerul TMS al clubului, Bogdan Guler, a solicitat FIFA, la 28 octombrie 2025, modificarea adresei de e-mail înregistrate în Portalul Juridic, cerând înlocuirea contului [email protected] cu adresa oficială [email protected].

Clubul, reprezentat de președintele George Tătar, s-a adresat imediat Tribunalului de la Lausanne, solicitând anularea deciziilor FIFA și acuzând o încălcare fundamentală a dreptului la apărare.

Însă TAS a interpretat acest demers în defavoarea clubului. Arbitrul unic a reținut că solicitarea de schimbare a adresei de e-mail reprezintă o recunoaștere că, până la acel moment, [email protected] era adresa asociată în mod oficial clubului în sistemele FIFA și, implicit, cea utilizată în mod valabil pentru comunicarea actelor procedurale.

FC Bihor a invocat notificări greșite din partea FIFA

Reprezentanții FC Bihor au susținut în fața arbitrului elvețian de la TAS că au fost complet excluși din proces din cauza unei „notificări greșite”.

Pe 3 noiembrie 2025, clubul din Liga 2 a solicitat motivarea completă a deciziei pronunțate de Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA.

În cerere, orădenii au arătat că nu avusese cunoștință despre procedurile înregistrate, deoarece toate notificările și documentele fuseseră transmise inițial la adresa de e-mail [email protected], care aparținea unui alt club, CA Oradea, fără afiliere la FRF.

Orădenii au susținut că jucătorul a reziliat unilateral contractul

FC Bihor a mai susținut că a obținut acces la dosarul cauzei abia pe 28 octombrie 2025, prin intermediul portalului juridic al FIFA, după mai multe solicitări oficiale și numai după ce forul mondial a aprobat în mod expres consultarea documentelor.

În fața TAS, bihorenii au invocat că această situație i-a împiedicat să își exercite dreptul la apărare și să participe efectiv la procedura disciplinară care a dus la interdicția de transferuri.

Clubul român a precizat că a menținut un contact permanent cu jucătorul, încercând să soluționeze situația sa administrativă, însă s-a confruntat cu lipsa de cooperare a acestuia.

În opinia clubului, Ober Almanza a reziliat unilateral contractul fără justă cauză.

Decizia TAS: Clubul este singurul responsabil pentru propria neglijență

Arbitrul unic de la Lausanne, Patrick Grandjean, a respins categoric argumentele clubului român. Acesta a stabilit în motivarea oficială că actualizarea datelor în sistemul TMS revine exclusiv cluburilor, definind menținerea unui e-mail neactualizat de către clubul din Oradea drept o „neglijență proprie gravă”, care nu poate fi imputată forului internațional.

Prin urmare, TAS a respins ca inadmisibil apelul formulat de FC Bihor împotriva deciziei FIFA, apreciind că termenul de 21 de zile pentru contestare fusese depășit, întrucât clubul nu și-a îndeplinit obligația de a verifica platformele oficiale ale FIFA prin care sunt comunicate actele procedurale.

George Tătar, pentru GOLAZO.ro: „Suntem FC Bihor, nu puteam rămâne cu adresa de email a lui CAO”

Contactat de GOLAZO.ro, președintele FC Bihor, George Tătar, a explicat că, deși clubul achitase între timp cei 90.000 de euro către jucător, a continuat procesul la TAS deoarece considera că procedura desfășurată de FIFA a fost incorectă.

„Noi i-am plătit jucătorului cei 90.000 de euro în iarnă, dar am făcut apel la TAS pentru că nu ni s-a părut normal cum s-a judecat cazul la FIFA. Cum poți judeca două părți fără ca una dintre părți să nu știe?

Într-adevăr, a fost o problemă cu adresa de e-mail de la CAO. Noi am schimbat tot, suntem FC Bihor, nu puteam rămâne cu adresa lui CAO”, a declarat George Tătar.

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