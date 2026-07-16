Există echipe care depind de un singur om. Și există echipe care ar fi în stare să alerge până la epuizare pentru acel om. Argentina lui Lionel Scaloni le-a îmbinat pe amândouă.

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Nu mai este doar povestea celui mai mare fotbalist al generației sale, ci povestea unei generații care a decis că cel mai frumos mod de a-i mulțumi lui Lionel Messi este să lupte pentru el până la ultima picătură de energie.

Convertiți la MESSIanism

Messi a readus bucuria unei întregi națiuni și nu numai. De la mii de kilometri distanță, sunt microbiști care suferă în cel mai chinuitor mod cu putință pentru o națională care nu e a lor, dar o simt a lor poate mai mult decât pe cea din propria țară.

Ce-i adună și-i convertește? E simplu: bucuria unui copil bătrân de a juca fotbal cu aceeași pasiune pe care o avea acum 20-30 de ani. A unui „viejito” cu o dorință nealterată de a mai oferi ceva colegilor și oamenilor care i-au urmărit întreaga carieră. De a aduce bucurie chiar și celor care l-au numit „pecho frio”, care i-au reproșat cândva, demult, tare demult, că nu simte culorile, că nu cântă imnul, că nu e argentinian.

Toate astea deși el n-a pierdut nicio clipă acea conexiune cu țara în care s-a născut sau felul melodios de a vorbi spaniola din Argentina.

Nu voi merge la Mondial decât dacă sunt sigur că pot juca la cel mai bun nivel. Lionel Messi, în octombrie 2025

„Stai liniștit, Leo, alergăm noi pentru tine”

La 39 de ani, Lionel Messi nu mai este jucătorul care driblează 3 adversari dintr-o singură fentă, nu vânează goluri, asta dacă le-a căutat vreodată cu orice preț. Acum, a devenit altceva. Un lider care vorbește mai mult prin pase. Un om care știe exact când trebuie să accelereze și, mai ales, când trebuie să-i lase pe ceilalți să strălucească.

Poate tocmai de aceea acest Mondial nu este doar despre Messi. Este despre o generație care a înțeles că cel mai frumos mod de a-i mulțumi celui mai mare fotbalist argentinian este să alerge pentru el.

Lisandro Martinez, Paredes, De Paul, Enzo Fernandez, Julian Alvarez sau Lautaro Martinez n-au făcut rabat de la acest efort supraomenesc pentru a compensa anii care-l apasă pe Messi.

„Stai liniștit, Leo, alergăm noi pentru tine” i-au tot repetat și pe teren, și în afara lui, la conferințe și interviuri. Ca niște soldați devotați, gata să riște totul pentru ca liderul lor să-și poată pregăti momentele determinante, să-și poată doza energia pentru a erupe într-un sprint devastator printre adversari.

Argentina care a părut (și a fost) inevitabilă

În fazele eliminatorii, campioana mondială a înscris 11 goluri în 4 meciuri. A trecut cu 3-2 de Capul Verde, apoi cu 3-2 de Egipt, cu 3-1 de Elveția și, poate în cel mai dramatic moment al turneului, a revenit de la 0-1 împotriva Angliei. O remontada miraculoasă, pe care ne-o vom aminti până la adânci bătrâneți.

Colegii lui Leo au transformat fiecare duel într-o declarație de forță, de totul sau nimic. Pentru ca atunci când decarul a terminat de scanat terenul, a identificat spațiile și slăbiciunile rivalilor să poată porni într-o cursă care să ne ducă pe toți în trecut, în epoca de aur a lui Messi.

Dacă nu cumva, acum, la aproape 40 de ani, e cu adevărat epoca de aur a celui mai talentat fotbalist pe care l-am văzut jucând.

Nicio urmă de orgoliu, totul pentru echipă, totul pentru fotbal. Încredere nebună în ai lui că după 85 de minute în care au fost conduși de englezi pot reveni și ajunge în finala cea mare, cu Spania, cea care l-a adoptat și l-a adorat pe Leo atunci când mulți argentinieni l-au renegat.

Argentina nu mai joacă pentru ca Messi să ridice încă un trofeu. Căpitanul și-a luat această povară de pe umeri în Qatar.

Acum, „pumele” joacă pentru că Messi i-a învățat, timp de aproape două decenii, că talentul câștigă meciuri, dar echipa câștigă trofee. Toți pentru Messi și Messi pentru toți.

Lionel de pe bancă și măreția care nu apare în statistici

O mențiune aparte pentru Lionel Scaloni. Selecționerul care a construit o echipă cu inimă, care nu-și invidiază magicianul, ci îl prețuiește și îl protejează cu orice preț. Un bărbat care nu se ferește să plângă, să se exteriorizeze, un gentleman care nu uită ce e respectul nici în cele mai euforice momente.

În 2026, spre deosebire de 2022, cel mai mare câștig al Argentinei nu este Messi, deși steaua lui strălucește încă cel mai tare pe cerul fotbalului. Scaloni a construit în jurul geniului său o echipă care nu renunță nici când pare că nu mai există cale de întoarcere. O echipă cu jucători gata să se sacrifice din minutul 1 până la ultimul fluier al arbitrului.

Există ceva ce nu rămâne în statistici. Caracterul, inima, dragostea lui Messi pentru ai lui. Măreția nu se măsoară mereu în goluri, pase decisive sau kilometri alergați. Dar imaginile spun povestea unui Mondial mai bine decât orice statistică.

După fiecare gol, după fiecare meci câștigat, colegii din teren și cei de pe bancă aleargă către căpitan, îl urmează cu sfințenie. Îl idolatrizează la 20-30 de ani ca atunci când erau copii și-i scriau postări pe Facebook pentru a-l convinge să nu se retragă din națională, cum a fost cazul lui Enzo Fernandez.

Aseară, fotbalistul de la Chelsea l-a ridicat pe umeri. Un gest de recunoștință profundă, un vis îndeplinit. Imaginea unei generații care știe că joacă alături de omul care a schimbat istoria fotbalului argentinian. O generație care a luptat pentru a-i oferi „el ultimo baile” băiatului micuț din Rosario care a atins nemurirea în fotbal.

Nu este cultul unei vedete. Este respectul pentru omul care i-a făcut pe toți mai buni, pentru omul despre care știu că joacă mai mult pentru ei acum decât pentru el.

Vrem sau nu, „la ultima de Leo” e acest Mondial. D-asta l-am și văzut plângând de multe ori în SUA. Sunt lacrimi de tristețe că finalul e aproape, dar și de eliberare. Sunt lacrimile unui om care știe cât îl costă fiecare meci la aproape 40 de ani. E încăpățânarea unui fotbalist special de a nu se resemna mai ales în momentele în care totul pare potrivnic.

Alături de Scaloni, Messi a clădit o națională care a învățat ca orice e posibil dacă în loc să te vaiți că nu ți-a ieșit o fază, te ridici și o iei de la capăt. De câte ori e nevoie!