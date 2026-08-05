„Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!” Archie Goodburn, apel disperat, înecat în lacrimi, în direct la TV + Răspunsul premierului britanic +16 foto
Archie Goodburn, apel disperat la BBC Breakfast
Alte sporturi

„Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!” Archie Goodburn, apel disperat, înecat în lacrimi, în direct la TV + Răspunsul premierului britanic

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 05.08.2026, ora 10:16
  • Cuvintele înotătorului scoțian Archie Goodburn (25 de ani) au emoționat o lume întreagă.
  • Vizibil afectat, cu lacrimi în ochi, vocea și mâinile tremurânde, sportivul a făcut un apel disperat către autoritățile britanice pentru finanțarea cercetării și îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente inovatoare.
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Archie Goodburn a fost diagnosticat în urmă cu peste 2 ani cu o formă incurabilă de cancer cerebral.

După ce a primit diagnosticul, lui Goodburn i s-a spus că s-ar putea să nu apuce vârsta de 40 de ani.

Invitat la BBC Breakfast, sportivul care deține recordul scoțian la 50 m bras a vorbit despre dificultățile întâmpinate de bolnavii de cancer, iar mesajul său a primit un răspuns din partea premierului britanic, Andy Burnham.

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Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!”

În ultimii ani, Goodburn a reușit să amâne radioterapia și chimioterapia datorită tratamentului cu vorasidenib, un medicament inovator destinat anumitor tipuri de gliom, scrie people.com.

Sportivul spune că tratamentul i-a permis să continue să se antreneze și să își urmeze visul sportiv fără efectele secundare severe pe care le-ar fi avut terapiile clasice.

Tocmai de aceea insistă ca astfel de medicamente și studiile clinice să devină mai accesibile pacienților britanici.

Recent, Archie a absolvit Universitatea din Edinburgh cu o licență în inginerie chimică.

Goodburn a fost invitat la emisiunea BBC Breakfast, unde a discutat despre proiectul legislativ privind cancerele rare și despre lipsa investițiilor în cercetarea tumorilor cerebrale.

Vizibil emoționat, cu vocea și mâinile tremurânde, el a explicat că actualele măsuri sunt insuficiente și că bolnavii au nevoie de mult mai mult decât promisiuni.

Archie Goodburn, apel disperat, în lacrimi, către autoritățile britanice (foto: captură BBC Sport)
Archie Goodburn, apel disperat, în lacrimi, către autoritățile britanice (foto: captură BBC Sport)

Galerie foto (16 imagini)

Archie Goodburn, apel disperat, în lacrimi, către autoritățile britanice (foto: captură BBC Sport) Archie Goodburn, apel disperat, în lacrimi, către autoritățile britanice (foto: captură BBC Sport) Archie Goodburn, apel disperat, în lacrimi, către autoritățile britanice (foto: captură BBC Sport) Archie Goodburn, apel disperat, în lacrimi, către autoritățile britanice (foto: captură BBC Sport) Archie Goodburn, apel disperat, în lacrimi, către autoritățile britanice (foto: captură BBC Sport)
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„Care cameră e live? Vă rog, ascultați-ne! Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!”, a spus înotătorul, izbucnind în lacrimi.

El a cerut numirea unui responsabil național dedicat cancerului cerebral, finanțarea unor programe de cercetare și acces mai rapid la tratamente experimentale disponibile deja în alte țări, precum Statele Unite și Australia.

În opinia sa, actualele structuri guvernamentale sunt subdimensionate pentru a răspunde nevoilor pacienților afectați de cele 14 tipuri de cancere rare incluse în proiectul legislativ.

Iată mesajul integral:

„Andy Burnham, dacă crezi și vrei să faci o schimbare și o diferență pentru viitorul țării noastre și al populației noastre tinere, te rugăm să ne asculți.

Te rugăm să înființezi o divizie națională pentru cancerul cerebral și să ne dai o șansă să luptăm pentru viețile noastre, deoarece, sincer, lucrurile prin care trec pacienții acolo sunt incredibile și atât de nedrepte.

Există studii clinice în întreaga lume, în SUA, în Australia, în China, care ar putea schimba vieți. Nu le vedem în Marea Britanie și este nedrept.

Vă rog să investiți și să faceți diferența. Sunt în genunchi și implor nu doar pentru viața mea, ci și pentru cea a celor mai buni prieteni ai mei, a celor afectați și a familiilor din întreaga țară. Trebuie să se schimbe. Durează de prea mult timp și suferința este insuportabilă”.

Apelul sportivului a avut un impact imediat. Răspunsul premierului Andy Burnham

Premierul britanic Andy Burnham a răspuns public, afirmând că dorește să se întâlnească personal cu Archie Goodburn pentru a discuta despre dificultățile cu care se confruntă pacienții diagnosticați cu cancer cerebral și despre modalitățile prin care cercetarea și accesul la tratamente ar putea fi îmbunătățite.

„Archie, îți mulțumesc pentru asta. Știu cât de greu trebuie să fi fost. Ceea ce faci pentru alți oameni în timp ce treci tu însuți prin toate acestea arată ce e mai bun în noi.

Mi-ar plăcea foarte mult să te întâlnesc și să aud de tine direct și am rugat echipa mea să ia legătura cu tine”.

Unul dintre visurile mele este să vedem un viitor în care cancerul cerebral să nu mai fie principala cauză de deces în rândul pacienților sub 40 de ani Archie Goodburn

„Sunt unul dintre cei care încă au timp să vorbească. Mulți alții nu îl mai au”

Deși știe că boala nu poate fi vindecată, Goodburn spune că se consideră privilegiat comparativ cu mulți alți pacienți.

Forma de cancer de care suferă evoluează mai lent decât alte tumori cerebrale extrem de agresive, ceea ce i-a oferit timp să își continue cariera sportivă și să devină una dintre cele mai puternice voci în lupta pentru conștientizarea bolii.

„Sunt unul dintre cei care încă au timp să vorbească. Mulți alții nu îl mai au”, declara el într-un interviu acordat anterior pentru BBC Sport.

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