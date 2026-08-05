Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”

Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) consideră că introducerea testelor genetice obligatorii este o măsură justificată și necesară pentru protejarea competițiilor feminine.

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Începând de luna trecută, WTA aplică o nouă politică în circuitul feminin, care presupune efectuarea unor teste genetice de către jucătoare pentru verificarea sexului biologic.

Noile reglementări limitează accesul sportivelor transgender la competițiile feminine.

Aryna Sabalenka: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”

Când a fost întrebată ce părere are despre noua măsură, Sabalenka nu a stat prea mult pe gânduri:

„Cred că este foarte important să menținem corectitudinea în cadrul turneului nostru.

Din punct de vedere biologic, bărbații sunt mult mai puternici decât femeile, așa că mi se pare că nu ar fi chiar corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici. Le-a luat ceva timp să ia această decizie” a declarat Sabalenka, citată de foxnews.com.

Chestionată dacă s-ar supune la un test genetic pentru pentru gena SRY, Aryna și-a exprimat clar poziția:

„Dacă vor să ne testeze pe toți, sunt de acord. Mi se pare destul de corect, și hai să facem așa”.

Testul genetic este o procedură care se efectuează o singură dată în carieră și se poate face simplu și rapid, fie printr-un exudat bucal, fie printr-o prelevare clasică de sânge. Odată efectuat, rezultatul rămâne valabil pe întreaga durată a carierei sportive.

Înainte de introducerea noilor reglementări, WTA permitea participarea femeilor transgender în circuit, cu condiția menținerii unui nivel scăzut al testosteronului, sub un anumit prag pe o perioadă de cel puțin doi ani anteriori înscrierii în competiții.

Aryna Sabalenka, debut cu victorie la Montreal

Liderul mondial WTA se pregătește pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care va avea loc în perioada perioada 23 august - 13 septembrie.

În prezent, Aryna participă la turneul de la Montreal unde a debutat cu dreptul pe tabloul principal. Belorusa a învins-o fără emoții pe japoneza Moyuka Uchijima (24 de ani, #111 WTA), scor 3-6, 3-6.

În turul următor, Sabalenka va da peste chinezoaica Shuai Zhang (37 de ani, #62 WTA).

4 trofee de Grand Slam a câștigat Sabalenka de-a lungul carierei (Australian Open 2023 şi 2024, US Open 2024 şi 2025)

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