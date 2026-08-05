Prinși în flagrant Jandarmii au intervenit înainte de meciul de Conference League al israelienilor, care se joacă la Ploiești! Ce au găsit într-un taxi

Jandarmeria Capitalei a descoperit zeci de materiale pirotehnice într-un taxi, cu o zi înaintea meciului dintre Beitar Ierusalim și Austria Viena, programat joi, 6 august, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

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Potrivit unei precizări transmise de jandarmi, autoturismul a fost oprit miercuri în Sectorul 2 al Bucureștiului.

Captură înaintea meciului de pe „Ilie Oană”

Șoferul ar fi fost surprins în timp ce le oferea materialele pirotehnice unor suporteri cazați în Capitală.

În imaginile publicate de autorități pot fi observate numeroase articole pirotehnice, printre care mai multe torțe inscripționate „Red Flash”, ridicate ulterior de jandarmi.

Materialele pirotehnice găsite de jandarmi înaintea meciului Beitar Ierusalim - Austria Viena. Foto: Jandarmeria Capitalei

Cazul este cercetat în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

„Astăzi, în Sectorul 2 al Capitalei, jandarmii au depistat conducătorul unui autoturism de tip taxi în timp ce oferea zeci de materiale pirotehnice suporterilor cazați în București, în această perioadă.

Totodată, asupra bărbatului au fost găsite și patru butelii încărcate cu azot”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Bagajele ridicate din taxiul verificat în Sectorul 2. Foto: Jandarmeria Capitalei

Autoritățile le-au reamintit fanilor veniți pentru partidă că folosirea și deținerea materialelor pirotehnice în afara cadrului legal sunt interzise.

„Transmitem tuturor suporterilor sosiți în București pentru acest meci de fotbal, dar și celorlalți cetățeni, faptul că materialele pirotehnice sunt strict interzise de legislația din România, iar forțele de ordine vor sancționa cu fermitate orice încălcări ale cadrului legal în vigoare”, se arată în comunicat.

Tot miercuri, UEFA a sancționat drastic Beitar Ierusalim: amendă de 25.000 de euro și un meci cu porțile închise din cauza spectacolului pirotehnic de la meciul cu AEK Larnaca, scor 2-3, din turul doi al Conference League. Forul european a suspendat sancțiunea timp de un an.

Partida s-a disputat tot pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, Beitar Ierusalim își joacă în România meciurile de pe teren propriu din cupele europene.

Partida cu Austria Viena contează pentru turul al treilea preliminar al Conference League, iar returul va avea loc pe 13 august, la Viena.

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