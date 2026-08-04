Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan

Franco Baresi a fost condus pe ultimul drum într-o ceremonie care a adunat mii de oameni la Bazilica Sant'Ambrogio din Milano.

Marele fotbalist a decedat vineri, la 66 de ani

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Foști colegi, adversari, oficiali ai fotbalului italian și suporteri ai lui AC Milan au fost prezenți pentru a-și lua rămas-bun de la unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului.

Înmormântarea lui Franco Baresi s-a petrecut marți, la Milano

Momentele cele mai emoționante au avut loc la ieșirea sicriului din biserică, când mulțimea a izbucnit în aplauze și a scandat numele fostului căpitan.

Printre scandările auzite s-au numărat „Baresi, unul dintre noi”, „Un căpitan, există un singur căpitan” și „Numărul 6 va fi pentru totdeauna Franco Baresi”, într-un ultim omagiu adus simbolului rossonerilor.

Imaginez avoir aujourd’hui un Franco Baresi dans votre club. Un joueur qui arrive à 14 ans, devient titulaire à 18, puis capitaine à 22. Il devient l’un des plus forts à son poste, mais refuse de partir malgré deux descentes en deuxième division. Il guérit d’une maladie du sang,… — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 4, 2026

Sicriul a fost purtat de mai mulți dintre foștii săi colegi, printre care și Marco van Basten, în timp ce Daniele Massaro și Dejan Savićević au afișat banderola de căpitan purtată de Baresi și semnată de acesta.

Delegația lui AC Milan a fost condusă de patronul Gerry Cardinale și de președintele Paolo Scaroni.

Din actualul lot au fost prezenți doar Christian Pulisic și Santiago Gimenez, ambii indisponibili din cauza accidentărilor, în timp ce restul echipei se află în turneul de pregătire din Australia.

La ceremonie au participat și directorul executiv Massimo Calvelli, reprezentanți ai academiei și ai echipei feminine.

Printre foștii mari jucători ai lui Milan s-au aflat Paolo Maldini, cel care i-a moștenit banderola de căpitan în 1997, Marco van Basten, Roberto Baggio, Billy Costacurta, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Massimo Ambrosini, Mauro Tassotti, Filippo Galli, Dejan Savićević, Marco Simone, Daniele Massaro, Sebastiano Rossi, Aldo Serena și Stefano Eranio, alături de multe alte nume care au făcut parte din istoria clubului.

Au lipsit însă câteva personalități importante, precum Carlo Ancelotti, George Weah, Zvonimir Boban, Zlatan Ibrahimovic și Adriano Galliani, în timp ce Filippo Inzaghi și Gennaro Gattuso nu au putut participa din cauza angajamentelor profesionale.

La înmormântare au fost prezenți și foști mari adversari ai lui Baresi, printre care Giuseppe Bergomi, Giancarlo Antognoni și Gianluca Pagliuca, dar și reprezentanți ai marilor cluburi din Italia.

Inter a fost reprezentată de președintele Giuseppe Marotta, Juventus de Gianluca Pessotto și Ricky Massara, Torino de Urbano Cairo, iar Atalanta de Antonio și Luca Percassi.

🇮🇹 RESPETO: La llegada de la Delegación del Inter al funeral de Franco Baresi.



Llegaron acompañados de Giancarlo Capelli, conocido como Il Barone, jefe histórico de la hinchada del Milan. pic.twitter.com/JmpqnmEFqZ — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 4, 2026

Din partea Federației Italiene de Fotbal au participat directorul tehnic Claudio Ranieri și secretarul general Marco Brunelli, în timp ce Lega Serie A a fost reprezentată de președintele Ezio Simonelli.

Considerat unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile, Franco Baresi a evoluat întreaga carieră la AC Milan, între 1977 și 1997, devenind unul dintre cele mai respectate simboluri din istoria clubului și a fotbalului italian.

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