Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan +12 foto
Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago
Campionate

Legende ale fotbalului și mii de oameni Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 18:14
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 19:37
  • Franco Baresi a fost condus pe ultimul drum într-o ceremonie care a adunat mii de oameni la Bazilica Sant'Ambrogio din Milano.
  • Marele fotbalist a decedat vineri, la 66 de ani
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Foști colegi, adversari, oficiali ai fotbalului italian și suporteri ai lui AC Milan au fost prezenți pentru a-și lua rămas-bun de la unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului.

„Dacă nu semnează, pierde trenul!” Detalii de ultimă oră despre „cazul Kader Keita”: precontractul din Golf și scrisoarea de regret
Citește și
„Dacă nu semnează, pierde trenul!” Detalii de ultimă oră despre „cazul Kader Keita”: precontractul din Golf și scrisoarea de regret
Citește mai mult
„Dacă nu semnează, pierde trenul!” Detalii de ultimă oră despre „cazul Kader Keita”: precontractul din Golf și scrisoarea de regret

Înmormântarea lui Franco Baresi s-a petrecut marți, la Milano

Momentele cele mai emoționante au avut loc la ieșirea sicriului din biserică, când mulțimea a izbucnit în aplauze și a scandat numele fostului căpitan.

Printre scandările auzite s-au numărat „Baresi, unul dintre noi”, „Un căpitan, există un singur căpitan” și „Numărul 6 va fi pentru totdeauna Franco Baresi”, într-un ultim omagiu adus simbolului rossonerilor.

Sicriul a fost purtat de mai mulți dintre foștii săi colegi, printre care și Marco van Basten, în timp ce Daniele Massaro și Dejan Savićević au afișat banderola de căpitan purtată de Baresi și semnată de acesta.

Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (11).jpg
Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (11).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (1).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (2).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (3).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (4).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Delegația lui AC Milan a fost condusă de patronul Gerry Cardinale și de președintele Paolo Scaroni.

Din actualul lot au fost prezenți doar Christian Pulisic și Santiago Gimenez, ambii indisponibili din cauza accidentărilor, în timp ce restul echipei se află în turneul de pregătire din Australia.

La ceremonie au participat și directorul executiv Massimo Calvelli, reprezentanți ai academiei și ai echipei feminine.

Printre foștii mari jucători ai lui Milan s-au aflat Paolo Maldini, cel care i-a moștenit banderola de căpitan în 1997, Marco van Basten, Roberto Baggio, Billy Costacurta, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Massimo Ambrosini, Mauro Tassotti, Filippo Galli, Dejan Savićević, Marco Simone, Daniele Massaro, Sebastiano Rossi, Aldo Serena și Stefano Eranio, alături de multe alte nume care au făcut parte din istoria clubului.

Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (12).jpg
Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (12).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (1).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (2).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (3).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (4).jpg Înmormântare Franco Baresi FOTO Imago (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Au lipsit însă câteva personalități importante, precum Carlo Ancelotti, George Weah, Zvonimir Boban, Zlatan Ibrahimovic și Adriano Galliani, în timp ce Filippo Inzaghi și Gennaro Gattuso nu au putut participa din cauza angajamentelor profesionale.

La înmormântare au fost prezenți și foști mari adversari ai lui Baresi, printre care Giuseppe Bergomi, Giancarlo Antognoni și Gianluca Pagliuca, dar și reprezentanți ai marilor cluburi din Italia.

Inter a fost reprezentată de președintele Giuseppe Marotta, Juventus de Gianluca Pessotto și Ricky Massara, Torino de Urbano Cairo, iar Atalanta de Antonio și Luca Percassi.

Din partea Federației Italiene de Fotbal au participat directorul tehnic Claudio Ranieri și secretarul general Marco Brunelli, în timp ce Lega Serie A a fost reprezentată de președintele Ezio Simonelli.

Considerat unul dintre cei mai mari fundași din toate timpurile, Franco Baresi a evoluat întreaga carieră la AC Milan, între 1977 și 1997, devenind unul dintre cele mai respectate simboluri din istoria clubului și a fotbalului italian.

Citește și

Nuno Campos nu îl mai vrea Dinamo ar intenționa să se despartă de unul dintre golgheterii echipei din sezonul trecut
Superliga
17:39
Nuno Campos nu îl mai vrea Dinamo ar intenționa să se despartă de unul dintre golgheterii echipei din sezonul trecut
Citește mai mult
Nuno Campos nu îl mai vrea Dinamo ar intenționa să se despartă de unul dintre golgheterii echipei din sezonul trecut
Infantino rămâne fără aliați la FIFA Arsene Wenger se distanțează de planul eșuat al elvețianului + Numărul 2 din organizație, reacție dură
Campionatul Mondial
16:41
Infantino rămâne fără aliați la FIFA Arsene Wenger se distanțează de planul eșuat al elvețianului + Numărul 2 din organizație, reacție dură
Citește mai mult
Infantino rămâne fără aliați la FIFA Arsene Wenger se distanțează de planul eșuat al elvețianului + Numărul 2 din organizație, reacție dură

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere
italia ac milan Franco Baresi inmormantare
Știrile zilei din sport
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Alte sporturi
09:54
„Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!” Apel disperat, înecat în lacrimi, în direct la TV + Răspunsul premierului
Citește mai mult
&bdquo;Dați-ne o șansă să luptăm pentru viețile noastre!&rdquo; Apel disperat, &icirc;necat &icirc;n lacrimi, &icirc;n direct la TV + Răspunsul premierului
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Special
06:45
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
Citește mai mult
Monumentul nepăsării FOTO+VIDEO. Contrast ȘOCANT la stadionul Cotroceni: gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Superliga
04.08
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
Citește mai mult
„Pentru el a fost un șoc” Problemele jucătorului în care Dinamo își pune mari speranțe + Vești despre Pușcaș: „Dezechilibrul a fost eliminat”
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Superliga
04.08
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Citește mai mult
„Autorul moral e politicianul român” Nicolescu, reacție după accidentul mortal al lui Dinamo 2: „Nu e responsabilitatea clubului să verifice autorizațiile”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:11
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit care e grija lui principală
Chivu, neînvins vara asta VIDEO. Inter a remizat cu AC Milan. La final, românul a dezvăluit  care e grija lui principală
17:02
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
„N-am vorbit 2 ani” Mihai Stoica, detalii despre un conflict vechi cu Florin Tănase
16:42
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
„Te obligă” Pancu a vorbit despre lipsa de mentalitate de la Rapid, Grameni recunoaște: „În fiecare sezon am crezut că suntem pregătiți de titlu, dar am clacat”
16:30
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Cristian Munteanu Cu drag, despre lachei
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Top stiri
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Superliga
04.08
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Citește mai mult
Fără Dinamo - FCSB pe Arenă? MM Stoica declară că derby-ul nu se poate disputa acolo, Nicolescu spune că sunt șanse: „Mă lupt!”
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Tenis
10:22
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Citește mai mult
Aryna Sabalenka, de partea WTA Susține noua regulă despre sportivele transgender: „Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaților biologici”
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Campionate
04.08
Legende ale fotbalului și mii de oameni Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Citește mai mult
Legende ale fotbalului și mii de oameni  Ultimul omagiu pentru Franco Baresi: scandări, torțe și multă emoție la funeraliile căpitanului legendar al lui AC Milan
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
B365
05:40
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică
Citește mai mult
Teatrul Bulandra va fi consolidat, reabilitat și modernizat, șantierul începe curând. Clădirea din Schitu Măgureanu, cândva a doua casă a lui Liviu Ciulei, e în stare critică

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 18 rapid 13 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share