Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din  play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”
Mirel Rădoi
Conference League

Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 20:24
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 20:24
  • Mirel Rădoi (44 de ani) a susținut astăzi conferința de presă premergătoare meciului dintre U Craiova și Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League.
  • Partida va avea loc mâine, 21 august, de la ora 20:45, în Istanbul.

Craiova s-a calificat în play-off-ul Conference League după ce a trecut în turul 3 preliminar de Spartak Trnava cu scorul de 6-4 la general.

Mirel Rădoi, înainte de meciul din play-off cu Bașakșehir: „Turcii sunt favoriți”

Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei, alături de mijlocașul Alexandru Cicâldău, au susținut astăzi conferința de presă premergătoare meciului cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League.

Ne așteaptă o partidă foarte grea. întâlnim un adversar foarte puternic, foarte valoros. Cred ca în cupele europene, după AC Milan acum câțiva ani, Craiova înfruntă cea mai bună echipă.

Bașakșehir pleacă favorită în această dublă. Asta nu înseamnă că mâine și săptămâna viitoare o să respectăm mai mult decât este nevoie adversarul.

Au un antrenor foarte experimentat și ceea ce practică în ultimii ani la echipele unde a fost este foarte bine.

E o echipă foarte compactă și agresivă când are posesia balonului. Este foarte ofensivă, cu dinamică și mișcare ofensivă foarte bună a jucătorilor. Poți face asta doar dacă ai un lot foarte bun”, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „Este cel mai important meci al sezonului”

De asemenea, antrenorul oltenilor a precizat și unde trebuie să fie atentă echipa sa și a descris cât de periculoasă poate fi Bașakșehir.

„Trebuie să fim foarte compacți pentru a putea avea în permanență dublaje și a le da cât mai puțin spațiu între compartimentele noastre.

Au jucători foarte valoroși care din una sau două atingeri pot dezechilibra apărarea adversă și pot marca gol. Cu siguranță este cel mai important meci al sezonului. În această dublă orice greșeală poate fi fatală”, a adăugat Mirel Rădoi.

Întrebat dacă vrea să răzbune calificarea pierdută în Conference League de către Craiova în urmă cu trei ani, Mirel Rădoi a făcut o glumă:

„Venisem cu o forfecuță la mine, dar mi-au oprit-o la aeroport (râde). Nu este o luptă între antrenori pe teren, ci este între jucători, iar ultima calificare s-a pierdut la penalty”.

Alexandru Cicâldău, despre partida cu Bașakșehir: „Suntem pregătiți să facem un meci bun”

Alexandru Cicâldău, mijlocașul Craiovei, a recunoscut în cadrul conferinței premergătoare meciului cu Bașakșehir că adversarii oltenilor sunt mult mai valoroși, dar formația antrenată de Rădoi este în formă și poate face un meci bun.

„Va fi o partidă importantă, cu un adversar cu o calitate bună, dar suntem pregătiți să facem un meci bun.

Știm cu toții că este o echipă foarte mare. În fiecare an se bat acolo sus în Turcia, dar vom fi pe teren mâine pregătiți să obținem un rezultat bun.

Nu ne va aștepta un meci ușor, dar trecem printr-o perioadă bună și vrem să continuăm pe această linie”, a declarat Alexandru Cicâldău.

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Mirel Radoi u craiova istanbul basaksehir alexandru cicaldau conference league play-off
