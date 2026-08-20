- Lionel Messi (39 de ani) a marcat pentru Inter Miami în remiza cu Philadelphia Union, scor 2-2, din MLS. Și a făcut un gest emoționant.
- Doi jucători au fost eliminați în prelungirile partidei.
Perioadă dificilă pentru Inter Miami. După trei înfrângeri consecutive, echipa patronată de David Beckham nu a reușit să se impună nici pe terenul celor de la Philadelphia Union.
Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union
Gazdele au deschis scorul în minutul 11, prin Indiana Vassilev, însă Inter Miami a avut nevoie de doar 15 minute pentru a trece în avantaj.
Daniel Pinter ('21) a egalat dintr-o pasă a lui Luis Suarez, iar Lionel Messi ('26) a făcut 2-1 după o fază superbă.
Argentinianul a primit mingea în careu, a făcut câțiva pași în lateral și a marcat cu un șut la colțul lung, pe lângă doi adversari.
Leo a fost îmbrățișat de coechipieri și i-a dedicat golul tatălui său, ridicând mâinile și privind spre cer. Pentru căpitanul lui Inter Miami, partida din MLS a fost a doua ca titular după moartea lui Jorge Messi.
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Până la finalul primei reprize, Messi a oferit o nouă fază specială. În momentul în care încerca să pătrundă în viteză în careul advers, argentinianul a fost împins de Kai Wagner și a căzut la pământ.
Cu toate acestea, argentinianul a reușit cumva să țină mingea lipită de picioare, s-a ridicat rapid și a continuat acțiunea.
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Internauții au fost uimiți de modul în care Messi a reușit să controleze balonul:
- „Pentru noi, simplii muritori, este o priveliște incredibilă. Pentru Messi, este doar o zi obișnuită la serviciu”
- „Nu cred că oamenii înțeleg cât de absolut nebunesc este acest lucru, fără să mai luăm în calcul vârsta lui”
- „Dar cum naiba a reușit să se ridice atât de repede și de ușor?”
- „E pur și simplu incredibil cât de bun este, face totul să pară ușor”
- „În fiecare meci văd ceva nou la tipul ăsta”
Au existat și opinii diferite: „Din punct de vedere tehnic, ar trebui să fie considerat joc neregulamentar pentru că a reținut mingea”.
Philadelphia Union a egalat prin Neil Pierre ('58) și a mai avut un gol anulat pentru ofsaid (Iloski '62).
S-au luat la bătaie chiar sub privirile lui Leo Messi
În minutul 90+13, Quinn Sullivan (Philadelphia Union) a căzut după ce Yannick Bright i-a pus piciorul în față în careul lui Inter Miami.
Ian Fray i-a pus mâinile în cap jucătorului gazdelor în momentul în care acesta voia să se ridice, iar Sullivan a reacționat dur, lovindu-l cu brațul în piept și trântindu-l pe gazon.
Bright (Inter Miami) a sărit în ajutorul coechipierului său, iar în zona conflictului a ajuns și Cavan Sullivan (16 ani, Philadelphia Union). Cei doi s-au îmbrâncit reciproc și au fost eliminați de arbitrul Filip Dujic. Quinn Sullivan a scăpat ușor, primind doar un cartonaș galben.
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În urma acestui rezultat, Inter Miami se află pe locul 2 în Conferința de Est din MLS, cu 39 de puncte după 20 de meciuri, iar Philadelphia Union ocupă locul 13, cu 20 de puncte.
VIDEO: Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Philadelphia Union: