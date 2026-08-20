Leo Messi, gol dedicat tatălui  FOTO. Reușită spectaculoasă în MLS + fază virală:  „Cum naiba a reușit?!” » Conflict violent în prelungiri +28 foto
Lionel Messi (Foto: IMAGO)
Campionate

Leo Messi, gol dedicat tatălui FOTO. Reușită spectaculoasă în MLS + fază virală: „Cum naiba a reușit?!” » Conflict violent în prelungiri

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 12:12
  • Lionel Messi (39 de ani) a marcat pentru Inter Miami în remiza cu Philadelphia Union, scor 2-2, din MLS. Și a făcut un gest emoționant.
  • Doi jucători au fost eliminați în prelungirile partidei.
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Perioadă dificilă pentru Inter Miami. După trei înfrângeri consecutive, echipa patronată de David Beckham nu a reușit să se impună nici pe terenul celor de la Philadelphia Union.

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Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union

Gazdele au deschis scorul în minutul 11, prin Indiana Vassilev, însă Inter Miami a avut nevoie de doar 15 minute pentru a trece în avantaj.

Daniel Pinter ('21) a egalat dintr-o pasă a lui Luis Suarez, iar Lionel Messi ('26) a făcut 2-1 după o fază superbă.

Argentinianul a primit mingea în careu, a făcut câțiva pași în lateral și a marcat cu un șut la colțul lung, pe lângă doi adversari.

Leo a fost îmbrățișat de coechipieri și i-a dedicat golul tatălui său, ridicând mâinile și privind spre cer. Pentru căpitanul lui Inter Miami, partida din MLS a fost a doua ca titular după moartea lui Jorge Messi.

Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union (FOTO: captură Apple TV)
Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union (FOTO: captură Apple TV)

Galerie foto (28 imagini)

Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union (FOTO: captură Apple TV)
+28 Foto
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Până la finalul primei reprize, Messi a oferit o nouă fază specială. În momentul în care încerca să pătrundă în viteză în careul advers, argentinianul a fost împins de Kai Wagner și a căzut la pământ.

Cu toate acestea, argentinianul a reușit cumva să țină mingea lipită de picioare, s-a ridicat rapid și a continuat acțiunea.

Lionel Messi, fază virală în Philadelphia Union - Inter Miami (FOTO: captură Apple TV)
Lionel Messi, fază virală în Philadelphia Union - Inter Miami (FOTO: captură Apple TV)

Galerie foto (8 imagini)

Lionel Messi, fază virală în Philadelphia Union - Inter Miami (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi, fază virală în Philadelphia Union - Inter Miami (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi, fază virală în Philadelphia Union - Inter Miami (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi, fază virală în Philadelphia Union - Inter Miami (FOTO: captură Apple TV) Lionel Messi, fază virală în Philadelphia Union - Inter Miami (FOTO: captură Apple TV)
+8 Foto
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Internauții au fost uimiți de modul în care Messi a reușit să controleze balonul:

  • „Pentru noi, simplii muritori, este o priveliște incredibilă. Pentru Messi, este doar o zi obișnuită la serviciu”
  • „Nu cred că oamenii înțeleg cât de absolut nebunesc este acest lucru, fără să mai luăm în calcul vârsta lui”
  • „Dar cum naiba a reușit să se ridice atât de repede și de ușor?”
  • „E pur și simplu incredibil cât de bun este, face totul să pară ușor”
  • „În fiecare meci văd ceva nou la tipul ăsta”

Au existat și opinii diferite: „Din punct de vedere tehnic, ar trebui să fie considerat joc neregulamentar pentru că a reținut mingea”.

Philadelphia Union a egalat prin Neil Pierre ('58) și a mai avut un gol anulat pentru ofsaid (Iloski '62).

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S-au luat la bătaie chiar sub privirile lui Leo Messi

În minutul 90+13, Quinn Sullivan (Philadelphia Union) a căzut după ce Yannick Bright i-a pus piciorul în față în careul lui Inter Miami.

Ian Fray i-a pus mâinile în cap jucătorului gazdelor în momentul în care acesta voia să se ridice, iar Sullivan a reacționat dur, lovindu-l cu brațul în piept și trântindu-l pe gazon.

Bright (Inter Miami) a sărit în ajutorul coechipierului său, iar în zona conflictului a ajuns și Cavan Sullivan (16 ani, Philadelphia Union). Cei doi s-au îmbrâncit reciproc și au fost eliminați de arbitrul Filip Dujic. Quinn Sullivan a scăpat ușor, primind doar un cartonaș galben.

Cavan Sullivan și Yannick Bright, eliminați în prelungirile meciului Philadelphia Union - Inter Miami (Foto: captură Apple TV)
Cavan Sullivan și Yannick Bright, eliminați în prelungirile meciului Philadelphia Union - Inter Miami (Foto: captură Apple TV)

Galerie foto (24 imagini)

Cavan Sullivan și Yannick Bright, eliminați în prelungirile meciului Philadelphia Union - Inter Miami (Foto: captură Apple TV) Cavan Sullivan și Yannick Bright, eliminați în prelungirile meciului Philadelphia Union - Inter Miami (Foto: captură Apple TV) Cavan Sullivan și Yannick Bright, eliminați în prelungirile meciului Philadelphia Union - Inter Miami (Foto: captură Apple TV) Cavan Sullivan și Yannick Bright, eliminați în prelungirile meciului Philadelphia Union - Inter Miami (Foto: captură Apple TV) Cavan Sullivan și Yannick Bright, eliminați în prelungirile meciului Philadelphia Union - Inter Miami (Foto: captură Apple TV)
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În urma acestui rezultat, Inter Miami se află pe locul 2 în Conferința de Est din MLS, cu 39 de puncte după 20 de meciuri, iar Philadelphia Union ocupă locul 13, cu 20 de puncte.

VIDEO: Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Philadelphia Union:

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