Lionel Messi (39 de ani) a marcat pentru Inter Miami în remiza cu Philadelphia Union, scor 2-2, din MLS. Și a făcut un gest emoționant.

Doi jucători au fost eliminați în prelungirile partidei.

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Perioadă dificilă pentru Inter Miami. După trei înfrângeri consecutive, echipa patronată de David Beckham nu a reușit să se impună nici pe terenul celor de la Philadelphia Union.

Lionel Messi i-a dedicat tatălui său golul marcat în meciul cu Philadelphia Union

Gazdele au deschis scorul în minutul 11, prin Indiana Vassilev, însă Inter Miami a avut nevoie de doar 15 minute pentru a trece în avantaj.

Daniel Pinter ('21) a egalat dintr-o pasă a lui Luis Suarez, iar Lionel Messi ('26) a făcut 2-1 după o fază superbă.

Argentinianul a primit mingea în careu, a făcut câțiva pași în lateral și a marcat cu un șut la colțul lung, pe lângă doi adversari.

Leo a fost îmbrățișat de coechipieri și i-a dedicat golul tatălui său, ridicând mâinile și privind spre cer. Pentru căpitanul lui Inter Miami, partida din MLS a fost a doua ca titular după moartea lui Jorge Messi.

Până la finalul primei reprize, Messi a oferit o nouă fază specială. În momentul în care încerca să pătrundă în viteză în careul advers, argentinianul a fost împins de Kai Wagner și a căzut la pământ.

Cu toate acestea, argentinianul a reușit cumva să țină mingea lipită de picioare, s-a ridicat rapid și a continuat acțiunea.

Internauții au fost uimiți de modul în care Messi a reușit să controleze balonul:

„Pentru noi, simplii muritori, este o priveliște incredibilă. Pentru Messi, este doar o zi obișnuită la serviciu”

„Nu cred că oamenii înțeleg cât de absolut nebunesc este acest lucru, fără să mai luăm în calcul vârsta lui”

„Dar cum naiba a reușit să se ridice atât de repede și de ușor?”

„E pur și simplu incredibil cât de bun este, face totul să pară ușor”

„În fiecare meci văd ceva nou la tipul ăsta”

Au existat și opinii diferite: „Din punct de vedere tehnic, ar trebui să fie considerat joc neregulamentar pentru că a reținut mingea”.

Philadelphia Union a egalat prin Neil Pierre ('58) și a mai avut un gol anulat pentru ofsaid (Iloski '62).

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S-au luat la bătaie chiar sub privirile lui Leo Messi

În minutul 90+13, Quinn Sullivan (Philadelphia Union) a căzut după ce Yannick Bright i-a pus piciorul în față în careul lui Inter Miami.

Ian Fray i-a pus mâinile în cap jucătorului gazdelor în momentul în care acesta voia să se ridice, iar Sullivan a reacționat dur, lovindu-l cu brațul în piept și trântindu-l pe gazon.

Bright (Inter Miami) a sărit în ajutorul coechipierului său, iar în zona conflictului a ajuns și Cavan Sullivan (16 ani, Philadelphia Union). Cei doi s-au îmbrâncit reciproc și au fost eliminați de arbitrul Filip Dujic. Quinn Sullivan a scăpat ușor, primind doar un cartonaș galben.

În urma acestui rezultat, Inter Miami se află pe locul 2 în Conferința de Est din MLS, cu 39 de puncte după 20 de meciuri, iar Philadelphia Union ocupă locul 13, cu 20 de puncte.

VIDEO: Golul marcat de Lionel Messi în meciul cu Philadelphia Union:

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

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